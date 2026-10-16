Ježkovy výkony překvapily i nás. Přestup do UAE jsme podporovali, zní z Hradce

Poslala ho do týmu, kde se už v příštích měsících může jako kolega potkat s Tadejem Pogačarem, nezpochybnitelným fenoménem současné světové cyklistiky.
„Je to pro nás čest a vyznamenání. Na druhé straně nás to nutí hledat náhrady,“ komentoval odchody vesměs mladých borců do vyšších cyklistických sfér Petr Kaltofen, sportovní ředitel hradecké stáje a zároveň trenér české silniční reprezentace.
Václav Ježek odchází do mládežnického (development) týmu UAE Emirates po pouhém roce, v němž se silniční cyklistice věnoval naplno. Překvapil vás jeho progres?
Překvapení to určitě bylo, přišel k nám s tím, že se do té doby věnoval hlavně cyklokrosu. Avšak je třeba říct, že už loni se ukazoval velmi dobře na silnici.
|
Chceme tě, pošli data. Jak se cyklokrosař Ježek stal Pogačarovým parťákem v UAE
Kde se vzal jeho posun nahoru?
Určitě mu pomohla zima, mohl ji strávit s týmem. A pak také závodní program, který jsme měli. Kvalitní závody, na kterých se dokázal prosadit. Mezi nimi nejvíc vyniká jeho prvenství v etapovém závodě Okolo Řecka. Změna nastala i v jeho hlavě, začal věřit, že na silnici může uspět.
Prý někdy v tom čase začal o něj zájem ze strany konkurenčních stájí. Nakonec vyhrál development tým UAE Emirates. Věděli jste o jejich zájmu?
Věděli, s námi svoji další budoucnost řešil. Takže jsme věděli i to, že se domluvili, a jen se čekalo, až to jeho nová stáj zveřejní.
Jak jste reagovali?
Podporovali jsme ho. I když nám odchází výborný a nadějný cyklista, tak jsme se mu co nejvíc snažili pomoct, ukázat mu, jakou cestou jít.
Řekl jste, že mu pomohl tým a závodní program. On sám často zmiňoval pomoc vašich zkušených borců, hlavně Josefa Černého. Souhlasíte?
Naprosto. Pepa jako borec, který jezdil několik sezon v worldtourovém týmu, mu předával své zkušenosti, sedli si navzájem i lidsky, s tím byl Václav hodně spokojený.
|
Nikdy bych si nemyslel, že můžu jet Grand Tour. Teď je ale vše jinak, ví talent Ježek
Svým přestupem do týmu, který je navázaný na worldtourový, napodobil Tomáše Přidala, který u vás jezdil tři roky a odešel i jako mistr republiky. Sledujete jeho vývoj?
Mluvil jsem s ním nedávno, je spokojený. Zajel řadu dobrých závodů včetně mistrovství republiky, podle všeho má namířeno do druhodivizní stáje.
Vám před několika dny skončila sezona, jak jste s ní spokojeni?
Hodně, podle mě předčila očekávání. Získali jsme titul mistra republiky v závodě jednotlivců jezdců do 23 let, řeč byla o prvenství v etapách v Řecku, dvě čtvrtá místa v nejtěžších etapách na Czech Tour, v celkovém pořadí sedmé místo, nejlepší ze všech českých jezdců, nebo celkové pořadí v Českém poháru.
Ne tak dávno jste bývali nejlepší z českých třetidivizních, kontinentálních týmů a atakovali jste přední příčky mezi všemi evropskými. Jak jste na tom letos?
Ještě to není uzavřené, v evropském žebříčku se pohybujeme kolem desáté příčky. Musím ale říct, že to pro nás není tak směrodatné. Zaměřujeme se především na výchovu mladých a daří se to, jsme tam, kde jsme chtěli být. Pro týmy z vyšších kategorií je třetí divize něco jako mládežnický tým, kde mladí dorůstají, pořadí týmů je moc nezajímá, spíš jim jde o progres jezdců. Shodneme se na tom i s našimi sponzory, ale výsledky nás také zajímají.
Ty se vám daří, už třetím rokem jde váš borec s perspektivou nahoru. Kdo ho nahradí?
Jdeme podobnou cestou jako v minulých letech. Přicházejí k nám mladí junioři David Svoboda a Tomáš Janovský, oba s velmi dobrou perspektivou. Ostatně naši další mladí Adam Pešek a Patrik Toman byli letos hodně vidět. Patrik hlavně v závodě Okolo Slovenska, Adam na Bohemia Tour.
Co zkušenější jezdci? Pokračují?
Zůstává nám trojice Josef Černý, Michael Kukrle a Michael Boroš. Naopak smlouvu jsme neprodloužili bratrům Zahálkům a Jakubu Ťoupalíkovi, končí také Jan Bittner.
Odchod Václava Ježka jste nahradili nejen na silnici, ale také v cyklokrosu.
Ano, přechází k nám mistr republiky Kryštof Bažant, s Michaelem Borošem vytvoří velmi silnou dvojici. Kryštof bude do lednového domácího šampionátu jezdit ještě za svoji současnou stáj, poté přejde k nám.
Michael Boroš jezdí už řadu let závody Světového poháru, kde bývá z Čechů nejlepší. Jak to bude v této sezoně?
Úplně stejně. Výhodou trochu je, že první dva závody jsou v Čechách, takže pojede v Ostravě i v Táboře a pak klasicky další závody seriálu.
|
Cyklokrosařka Zemanová míří k Alpecinu. Bude jezdit za dvojici belgických týmů
Uvedl jste, že Václavu Ježkovi výrazně pomohla zimní soustředění, která jste absolvovali ve Španělsku. Máte důvod na tom něco měnit?
Nemáme. Stejně jako loni ve Španělsku strávíme dva týdny už v prosinci a pokračovat to bude i v lednu, kdy tam budou cyklisté trénovat individuálně s tím, že jim klub zajistí podmínky pro trénink.
Závodit jste v poslední době začínali v Chorvatsku a Slovinsku. Stejný program?
O tom zatím jednáme, ale je to možné.
A další program?
V důrazu něco podobného jako letos, takže mistrovství republiky, Czech Tour a k tomu starty na závodech po Evropě včetně Řecka, kde se nám letos tak dařilo.
Váš tým se v minulých sezonách občas účastnil závodů i mimo Evropu. Počítáte s tím příští rok?
Nevidíme to jako tu nejlepší cestu. Je pravda, že vzniká řada nových závodů i v destinacích, kde se dříve moc nezávodilo, třeba i v Mexiku nebo v Indii. My máme závodní plán už téměř hotový, ale s něčím takovým moc nepočítáme. Abych řekl pravdu, je to spíše honba za body do žebříčku a my chceme spíše to, aby se kluci zlepšovali v kvalitní konkurenci. Ta se schází hlavně v tradičních evropských zemích, jako jsou Francie, Itálie či země Beneluxu. Ostatně manažeři velkých stájí u mladých nejvíc koukají na výsledky závodů právě v těchto zemích.