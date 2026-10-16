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Ježkovy výkony překvapily i nás. Přestup do UAE jsme podporovali, zní z Hradce

Radomír Machek
  9:30
Český cyklista Václav Ježek

Český cyklista Václav Ježek | foto: Filip Bezděk

Matěj Zahálka z hradecké stáje Kasper Crypto4me se raduje ze čtvrtého triumfu v...
Václav Ježek na startu etapy Czech Tour.
Václav Ježek na startu etapy Czech Tour
Václav Ježek po vítězství v České Kamenici.
15 fotografií
Před dvěma lety současný slovenský šampion Lukáš Kubiš do druhodivizní stáje Unibet Rose Rockets, v jejíchž barvách úspěšně objíždí i velké světové závody. Loni Tomáš Přidal, pro změnu šampion český, do třetidivizní maďarské stáje Team United Shipping, ta je navázána na worldtourovou sestavu Bahrain Merida. A nyní hradecká třetidivizní stáj Kasper crypto4me přidala další přesun, dokonce s asi nejvýraznějším přesahem. Do světa velké cyklistiky poslala Václava Ježka.

Poslala ho do týmu, kde se už v příštích měsících může jako kolega potkat s Tadejem Pogačarem, nezpochybnitelným fenoménem současné světové cyklistiky.

„Je to pro nás čest a vyznamenání. Na druhé straně nás to nutí hledat náhrady,“ komentoval odchody vesměs mladých borců do vyšších cyklistických sfér Petr Kaltofen, sportovní ředitel hradecké stáje a zároveň trenér české silniční reprezentace.

Václav Ježek odchází do mládežnického (development) týmu UAE Emirates po pouhém roce, v němž se silniční cyklistice věnoval naplno. Překvapil vás jeho progres?
Překvapení to určitě bylo, přišel k nám s tím, že se do té doby věnoval hlavně cyklokrosu. Avšak je třeba říct, že už loni se ukazoval velmi dobře na silnici.

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Kde se vzal jeho posun nahoru?
Určitě mu pomohla zima, mohl ji strávit s týmem. A pak také závodní program, který jsme měli. Kvalitní závody, na kterých se dokázal prosadit. Mezi nimi nejvíc vyniká jeho prvenství v etapovém závodě Okolo Řecka. Změna nastala i v jeho hlavě, začal věřit, že na silnici může uspět.

Prý někdy v tom čase začal o něj zájem ze strany konkurenčních stájí. Nakonec vyhrál development tým UAE Emirates. Věděli jste o jejich zájmu?
Věděli, s námi svoji další budoucnost řešil. Takže jsme věděli i to, že se domluvili, a jen se čekalo, až to jeho nová stáj zveřejní.

Jak jste reagovali?
Podporovali jsme ho. I když nám odchází výborný a nadějný cyklista, tak jsme se mu co nejvíc snažili pomoct, ukázat mu, jakou cestou jít.

Řekl jste, že mu pomohl tým a závodní program. On sám často zmiňoval pomoc vašich zkušených borců, hlavně Josefa Černého. Souhlasíte?
Naprosto. Pepa jako borec, který jezdil několik sezon v worldtourovém týmu, mu předával své zkušenosti, sedli si navzájem i lidsky, s tím byl Václav hodně spokojený.

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Svým přestupem do týmu, který je navázaný na worldtourový, napodobil Tomáše Přidala, který u vás jezdil tři roky a odešel i jako mistr republiky. Sledujete jeho vývoj?
Mluvil jsem s ním nedávno, je spokojený. Zajel řadu dobrých závodů včetně mistrovství republiky, podle všeho má namířeno do druhodivizní stáje.

Vám před několika dny skončila sezona, jak jste s ní spokojeni?
Hodně, podle mě předčila očekávání. Získali jsme titul mistra republiky v závodě jednotlivců jezdců do 23 let, řeč byla o prvenství v etapách v Řecku, dvě čtvrtá místa v nejtěžších etapách na Czech Tour, v celkovém pořadí sedmé místo, nejlepší ze všech českých jezdců, nebo celkové pořadí v Českém poháru.

Ne tak dávno jste bývali nejlepší z českých třetidivizních, kontinentálních týmů a atakovali jste přední příčky mezi všemi evropskými. Jak jste na tom letos?
Ještě to není uzavřené, v evropském žebříčku se pohybujeme kolem desáté příčky. Musím ale říct, že to pro nás není tak směrodatné. Zaměřujeme se především na výchovu mladých a daří se to, jsme tam, kde jsme chtěli být. Pro týmy z vyšších kategorií je třetí divize něco jako mládežnický tým, kde mladí dorůstají, pořadí týmů je moc nezajímá, spíš jim jde o progres jezdců. Shodneme se na tom i s našimi sponzory, ale výsledky nás také zajímají.

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Václav Ježek na startu etapy Czech Tour.
Václav Ježek na startu etapy Czech Tour
Český cyklista Václav Ježek
15 fotografií

Ty se vám daří, už třetím rokem jde váš borec s perspektivou nahoru. Kdo ho nahradí?
Jdeme podobnou cestou jako v minulých letech. Přicházejí k nám mladí junioři David Svoboda a Tomáš Janovský, oba s velmi dobrou perspektivou. Ostatně naši další mladí Adam Pešek a Patrik Toman byli letos hodně vidět. Patrik hlavně v závodě Okolo Slovenska, Adam na Bohemia Tour.

Co zkušenější jezdci? Pokračují?
Zůstává nám trojice Josef Černý, Michael Kukrle a Michael Boroš. Naopak smlouvu jsme neprodloužili bratrům Zahálkům a Jakubu Ťoupalíkovi, končí také Jan Bittner.

Odchod Václava Ježka jste nahradili nejen na silnici, ale také v cyklokrosu.
Ano, přechází k nám mistr republiky Kryštof Bažant, s Michaelem Borošem vytvoří velmi silnou dvojici. Kryštof bude do lednového domácího šampionátu jezdit ještě za svoji současnou stáj, poté přejde k nám.

Michael Boroš jezdí už řadu let závody Světového poháru, kde bývá z Čechů nejlepší. Jak to bude v této sezoně?
Úplně stejně. Výhodou trochu je, že první dva závody jsou v Čechách, takže pojede v Ostravě i v Táboře a pak klasicky další závody seriálu.

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Uvedl jste, že Václavu Ježkovi výrazně pomohla zimní soustředění, která jste absolvovali ve Španělsku. Máte důvod na tom něco měnit?
Nemáme. Stejně jako loni ve Španělsku strávíme dva týdny už v prosinci a pokračovat to bude i v lednu, kdy tam budou cyklisté trénovat individuálně s tím, že jim klub zajistí podmínky pro trénink.

Závodit jste v poslední době začínali v Chorvatsku a Slovinsku. Stejný program?
O tom zatím jednáme, ale je to možné.

A další program?
V důrazu něco podobného jako letos, takže mistrovství republiky, Czech Tour a k tomu starty na závodech po Evropě včetně Řecka, kde se nám letos tak dařilo.

Váš tým se v minulých sezonách občas účastnil závodů i mimo Evropu. Počítáte s tím příští rok?
Nevidíme to jako tu nejlepší cestu. Je pravda, že vzniká řada nových závodů i v destinacích, kde se dříve moc nezávodilo, třeba i v Mexiku nebo v Indii. My máme závodní plán už téměř hotový, ale s něčím takovým moc nepočítáme. Abych řekl pravdu, je to spíše honba za body do žebříčku a my chceme spíše to, aby se kluci zlepšovali v kvalitní konkurenci. Ta se schází hlavně v tradičních evropských zemích, jako jsou Francie, Itálie či země Beneluxu. Ostatně manažeři velkých stájí u mladých nejvíc koukají na výsledky závodů právě v těchto zemích.

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