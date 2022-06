Chystá se Bártův návrat na trůn? Je na tom hodně dobře, zní z Elkovu

Zkušený sedmatřicetiletý borec tak nejen podle něj bude patřit, jako už tradičně, k největším favoritům časovky, v níž půjde v jižních Čechách o titul mistra republiky.

Bude usilovat o svůj šestý titul v kariéře a pro Elkov bude tím mužem, který by ho do týmu měl po roce vrátit. Loni totiž Bárta v mistrovské časovce prohrál s Josefem Černým, který ale dříve za Elkov také jezdil. „Letos na tom je Honza Bárta lépe než loni,“ potvrzuje trenér hradeckého týmu Otakar Fiala.

O titul se pojede na trati s poměrně náročným profilem, což by podle Fialy mělo jeho svěřenci vyhovovat. Ostatně prvenstvím na víkendovém Krakonošově cyklomaratonu, byť šlo o závod s hromadným startem, který podléhá trochu jiným zákonitostem než časovka, se Bárta jako uchazeč o titul řádně přihlásil.

Na trati, kde závodníci vystoupají například na Pomezní boudy, Pražskou boudu či Hoffmanovy boudy, borci týmu Elkov Kasper jasně vládli a jejich výkon korunoval právě Bárta. Do cíle dorazil s více než půlminutovým náskokem před kolegy z týmu Michaelem Borošem a Adamem Ťoupalíkem. „Jen tím potvrdil, že na to je v současné době opravdu dobře,“ poznamenal Fiala.

Přestože hradecká stáj, jejíž borci v loňské mistrovské časovce obsadili čtyři místa hned za vítězným Černým, vyšle i další dobré časovkáře, trenér předpokládá, že boj o mistrovský dres se odbude právě mezi Bártou a Černým, kterým s velkou pravděpodobností bude konkurovat mladý Mathias Vacek.

„Časovku umí také velmi dobře a také mu nebude vadit, že její profil je poměrně náročný. My jej nikdy moc neřešíme, protože je pro všechny stejný, ale Honzovi by také sedět mohla,“ uvedl Fiala.

Jedním z jezdců jeho týmu, který by se v časovce měl zařadit mezi nejlepší, je i Michael Kukrle. Mistr republiky v závodě s hromadným startem před sezonou odešel do druhodivizní stáje Gazprom RusVelo, aby se po zákazu činnosti týmu v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, do hradecké stáje vrátil. O víkendu se znovu připomněl velmi dobrou formou, když ve Francii ovládl etapový závod Kolem Montbéliardu. Hned na úvod totiž vyhrál prolog, aby i s pomocí svých kolegů ve zbývajících dvou etapách žlutý trikot udržel.

V této sezoně se mu to v hradeckých barvách podařilo už podruhé, když v dubnu byl nejlepší v etapách nazvaných Údolími řeky Loiry, navíc krátce předtím vyhrál jednu z etap závodu Kolem Arden. „Tohle jsou hodně cenná vítězství, tentokrát umocněná i tím, že jsme nejeli v nejsilnější sestavě. Kluci ale jeli dobře a samotný Kukrle si v určitých chvílích žlutý trikot uhájil sám,“ sdělil Fiala.

Ve Francii Kukrleho a spol. prověřil nejen terén, ale také horké počasí. Poslední etapa byla kvůli vedru přes 36 stupňů Celsia dokonce zkrácena o jeden okruh. „Bylo to náročné, ale pro všechny stejné a nemělo by to na našich borcích zanechat stopy,“ poznamenal trenér.

Podle českého šampiona, který se po zisku titulu výrazně zviditelnil účastí v dlouhém úniku na olympijských hrách v Tokiu, kde reprezentoval Českou republiku, byl závod ve Francii nejen úspěchem, ale i vítanou prověrkou před mistrovskými závody. „Jelo se stále nahoru dolů a nastoupalo se hodně metrů. Myslím, že to pro nás byla skvělá příprava před blížícími se mistráky,“ uvedl Kukrle.

Po časovce se hradecká stáj soustředí na nedělní závod s hromadným startem, jenž se bude odbývat na dvacetikilometrovém profilem náročném okruhu v okolí Mladé Vožice.