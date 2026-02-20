Cyklistika je výběrem genetického fondu. Trenér elitní české stáje o datech a Černém

Se jménem šestatřicetiletého Aleše Řehoře je spojen přerod hradecké stáje Kasper/crypto4me, jenž v posledních měsících nepřinesl jen z poloviny změněný název. Pod jeho trenérským velením obměněný kádr nyní dokončuje druhé zimní soustředění ve španělské Calpě. Příprava směřuje k tomu, aby přední český tým minimálně zopakoval své výsledky z minulých sezon.
Jak probíhal první, už prosincový pobyt v Calpe, kde se zčásti nově složený tým, v němž jsou na jedné straně hodně mladí borci a na druhé zkušení Černý či Kukrle, kteří se do hradecké sestavy v zimě vrátili?
Přesně podle našich představ. Podařilo se nám najezdit kvalitní objemy na rovinách i v kopcích, provést laktátové testy pro nastavení tréninkových zón a zhodnocení výkonnosti. U toho si přivyknout na nová kola značky Raymon, ke kterým jsme přešli, a také dát závodníkům prostor vzájemně se lépe poznat. Záměrně jsme trénovali rozděleni na dvě, někdy i na tři menší skupiny, sestavy jsme pravidelně obměňovali, aby se opravdu všichni mezi sebou vystřídali a nováčci si tak mohli vyslechnout rady od mazáků.

Jak vypadá takový den, kdy se v silniční cyklistice najíždějí kilometry a nabírá kondice?
Není žádné tabu. Vše je naplánováno přesně na čas. Ranní aktivace startuje v sedm v podobě procházky nebo výklusu a základních cvičení na mobilitu. Následuje společná snídaně, v deset se vyráží na trénink. Ten zabere zpravidla mezi třemi a šesti hodinami podle plánu a fáze kempu. Po tréninku na závodníky čeká pozdní oběd, lehčí, bohatší na komplexní sacharidy, ale už také maso a ryby pro doplnění bílkovin. Po obědě probíhají masáže, v půl sedmé večer bývá krátký mítink pro zhodnocení dne a popsání následujícího programu. Někdy se střídá se společnou posilovnou nebo kompenzačními cvičeními.

Jsou rozdíly v přípravě jednotlivých závodníků? Třeba vzhledem k věku, závodnímu charakteru.
Řekněme, že v listopadu a v prosinci mohl být trénink relativně společný, ale od nového roku se rozděluje podle fenotypu na sprintery, vrchaře a časovkáře. V průběhu sezony je pak trénink a celý proces vysoce individualizovaný, hodně kvůli závodnímu programu, případným nemocem a jiným věcem.

Cyklistiku si chci zase užívat, říká Černý po návratu domů. Zkusí překvapit Vacka

V hradecké stáji pracujete třetí rok. Mění se nějak způsob vaší spolupráce s ohledem na vaši práci v Brně, kde se poradensky věnujete jiným sportovcům?
Jako trenér zde vstupuji do druhé sezony, na pravidlech a systému spolupráce se nic nemění. Když jsem byl koncem roku 2024 do této role přijat, bylo mi jasné, do čeho jdu a kolik to bude stát času. Shodou okolností v té době několik závodníků přecházelo pod křídla jiných trenérů do dalších týmů a přirozeně se mi uvolnil prostor pro práci v hradeckém týmu. Nové poptávky na trenéra a spolupráce jsem ale již nepřijímal, chci mít na tým plný fokus.

Časově je to hodně náročné?
Obvolat a zkontrolovat tréninky čtrnácti závodníků není zrovna záležitost na hodinku. Po závodním víkendu mi komunikace se závodníky a sportovními řediteli zabere klidně celé dva dny. Co se týče mé soukromé praxe pro sportovní zátěžové testy, tu provozuji nadále. Věnuji se tomu již třináct let, mám zaběhlou klientelu a bylo mi umožněno souběžně tuto živnost nadále provozovat.

K trenérství jste se dostal přes vlastní závodnickou kariéru v Dukle Brno. Jak na ni vzpomínáte?
Hodně rád. Dovolila mi poznat, jak se závodník cítí, když závodí v náročných podmínkách nebo když tvrdě trénuje. Díky tomu vím, co mi kluci říkají, když spolu o tréninku mluvíme.

Vaše úspěchy?
Ve své době jsem na tom nebyl úplně špatně. Prošel jsem si všemi kategoriemi od starších žáků na horských kolech pod trenérem Dušanem Olejníčkem, v kadetech jsem už trénoval dráhu a silnici pod Jiřím Dalerem a v juniorech jsem si prošel dukláckým systémem pod vedením Mirka Sýkory, v reprezentaci pod Svaťou Henkem.

A nejlepší závodní vzpomínky?
Nejraději vzpomínám na týmovou sestavu Kratochvíla, Dostál, Kuchař, Řehoř, tvořili jsme opravdu silný celek, vyhráli jsme v juniorech mistrovství ČR v týmech na silnici i na dráze a Kratochvíla byl pak dvojnásobným silničním mistrem republiky kategorie do 23 let, Dostál se v roce 2009 v Gentu stal dráhovým mistrem Evropy v madisonu s Vojtou Hačeckým. Mně se o rok dříve, prvním rokem mezi třiadvacítkáři, podařilo dostat do úniku na elitním mistrovství republiky 2008 (nakonec dojel na 58. místě pozn. red.).

Proč jste v cyklistické kariéře nedošel ještě dál? Chyběla motivace, nebo dostalo přednost perspektivnější studium?
Nešlo o nic přelomového. Na zahraniční angažmá to nevypadalo i přesto, že jsem byl v juniorské reprezentaci. Nedostal jsem zajímavou nabídku, chvíli jsem pokračoval v brněnské Dukle jako sprinter, ale výraznějšího úspěchu jsem nedosáhl. V té době, před nějakými patnácti až dvaceti lety, tady kromě Hradce a pražské Dukly nebyl pořádný tým, končilo nás po juniorech hodně. Teď mají mladí, kteří chtějí pracovat, jsou poctiví a pokorní, mnohem lepší možnosti.

V etapovém závodě Alpes Isére Tour obsadili borci hradecké stáje Elkov Kasper třetí příčku v hodnocení týmů.

Přednost u vás tak dostala Masarykova univerzita v Brně?
Chtěl jsem studovat, přijímačky vyšly a studia si cením. Dokončit bakaláře nebo magistra na MUNI v oblasti tréninku, regenerace a výživy nebo aplikované kineziologie je výborný základ pro začínajícího profesionála.

V hradeckém týmu jste navázal na práci trenéra Oty Fialy, který je oceňován spíše jako stará praktická škola. Rok jste dokonce pracoval i s ním jako diagnostik výkonu a očekávalo se, že vytvoříte neporazitelnou dvojku. Proč to skončilo?
Mně vize vzájemné spolupráce a postupné fúze i do budoucna dávala smysl, ale Ota Fiala tým náhle a nečekaně opustil. Abych řekl pravdu, nechci to dál rozebírat.

Těžká situace?
Pro mě bylo hlavní si získat důvěru a respekt u závodníků, což se, doufám, povedlo. Vidím, že to klape. Věřím, že jsem se s touto rolí popral dobře.

Nejvíc mluví výsledky, které to ve vaší loňské, v hlavní trenérské roli premiérové, jsou?
Nejvíce si vážím těch z mistrovství České a Slovenské republiky v Bánovcích nad Bebravou, kde Tomáš Přidal jen těsně neobhájil mistrovský titul, ale získal místo na stupních vítězů. Úspěchem je také premiérový titul Štěpána Zahálky v kategorii do 23 let.

Obměněný tým cyklistů stáje Elkov Kasper znovu vsadil na Španělsko

Jak využíváte dostupných dat z tréninkových aplikací? Například v aplikaci Strava dává k dispozici své výkony v přípravě většina předních cyklistů?
Tohle jsou věčná témata. Samozřejmě se učíme od nejlepších, ale po každém novém KOMu (King of the Mountain) nebo VAMu (průměrná rychlost stoupání neskáču, abych ho hned analyzoval. To už bych se od toho monitoru nezvedl nikdy.

Existuje tady nějaká průmyslová špionáž ohledně nedostupných či tajených postupů a metod?
To už dnes ani není nutné. Máme nejen Stravu, ale i Instagram, Substack a řadu dalších zdrojů. Pokud to propojíme se znalostmi modelovaných křivek výkonu a pomůžeme si AI, dokážeme si udělat obrázek o řadě parametrů nebo tréninku závodníků a celých týmů jen díky veřejně sdíleným informacím. Řekl bych, že problém dnes bude spíše opačný. Dat začíná být čím dál více, stále méně trenérů se v nich kriticky orientuje a nepřeskakuje zprava doleva.

Dá se tedy z dostupných dat jednoduše vysvětlit, proč je třeba Pogačar tak výjimečný? Má mimořádné parametry, či dře víc než jiní?
Cyklistika na této úrovni je z mého pohledu kombinací genetického fondu s aerobní kapacitou. Hodnotu VO2max bude mít k 90, jeho úroveň vytrvalosti je u většiny ostatních cyklistů blízká k prahové hranici FTP (funkční prahový výkon, nejvyšší průměrný výkon, který je cyklista schopen držet přibližně hodinu pozn. autor). Trénoval ho Iňigo San Millán a postavil to na objemech. Podobně to míval Majka, teď třeba Del Toro vypadá, že má fenomenální čísla. K tomu samozřejmě patří spousta tvrdého a kvalitního tréninku, určitě bych ale nikomu nezaručil, že pokud bude tvrději trénovat, zákonitě se stane také lepším.

Cyklisté týmu Elkov Kasper před jednou z etap závodu Údolím Loiry, v němž získali etapové stříbro.

Jak se měnily parametry elitních cyklistů?
Dřív bývala u nejlepších světových závodníků úroveň na FTP okolo 5-5,5 W/kg a závodníci bývali v průměru také těžší. Výraznější skok výkonnosti obecně přišel koncem devadesátých let. Po době Armstronga, kdy se pracovalo se zakázanými látkami, následovala stagnace po zavedení přísnějších dopingových pravidel, až poté se začalo trénovat efektivněji a specifičtěji. V posledních letech už roste výkon pozvolna, zlepšují se technologie a týmová práce.

Jak se to projevuje v pelotonu?
Třeba mnohem nebezpečnějšími dojezdy.

Proč tomu tak je?
Je to způsobeno tím, že mnohem víc lidí je špičkově natrénovaných. Vidíme online, jak trénují týmy Uno-X, Bora, Red Bull, i když ani oni nepustí úplně všechno.

Jak vycházíte z tohoto srovnání?
Oproti nim netrénujeme o tolik hůř. Cyklistika je ale dnes výběr genetického fondu. Mladí kluci mají všechno načtené, znají data, žijí tím. Slezou z kola a už si hledají čísla. Znovu ale připomínám, že více není lépe, narážíme na limity regenerace. Důležitá je variabilita srdečního tepu, biochemické markery, udržení zdraví! Z literatury vím, že se zkoušely i dvanáctihodinové tréninky a mnozí včetně třeba Frooma se nechali veřejně slyšet, že to nebyla rozumná cesta.

Po letech v zahraničí zpět v Česku. Cyklista Černý se vrací do stáje Elkov Kasper

Vraťme se do Hradce. Jak se využívají zkušenosti a know-how Josefa Černého, který jezdil několik sezon ve worldtourové stáji QuickStepu?
Jeho přístup a jednání mě hodně překvapily. Ihned na prvním setkání se mnou se sám od sebe rozpovídal o tréninku, o trenérech a závodnících a systému, kterým si prošel. Myslím, že jeho příchod je pro nás ohromným přínosem jak na úrovni informací a přístupu, tak motivace. Shodli jsme se v názorech. Je přirozené, že lepší jdou za lepším. Ale potvrdilo se, že ani my jako kontinentální tým nemusíme trpět komplexem, že neumíme trénovat.

Hlavní cíle si hradecká stáj dává na silnici, ale máte i dva cyklokrosaře Boroše a Ježka. Dlouholeté české jedničce letos trošku chybí jiskra, naopak mladík, jenž do týmu nově přišel, šel nahoru. Na čem se teď s nimi pracuje?
Prvně bych rád vyzdvihl výrazné zlepšení výkonnosti Václava Ježka. Udělal ohromný kus práce s uznávaným belgickým trenérem Pieterem Timmermansem. Do mistrovství světa, které ale nakonec kvůli zranění nemohl absolvovat, jsem do jejich spolupráce nechtěl zasahovat. Bory se drží svého standardu a pracovali jsme na tom, aby jeho forma vrcholila na světovém šampionátu v Hulstu. Je pravda, že po podzimním silničním mistrovství světa ve Rwandě se trošku trápil s nachlazením a táhlo se mu to v první části cyklokrosové zimy. Přiznal, že se mu nezávodilo s lehkostí, ale postupně se zvedal.

Jaký je teď plán přípravy, jak pokračuje další samostatná příprava ve Španělsku a doma?
Program byl v první polovině ledna více individualizovaný v domácích podmínkách. Většina závodníků se pak společně setkala v polovině ledna ve Španělsku, kde trénovali někteří ve skupině, někteří sami, ale bez týmového vedení. Nynější navazující program, který právě končí, už přinesl důraz na výsledky testů. A v březnu se už závodí.

