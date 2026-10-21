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Naděje Špicarová míří do velké belgické stáj. Jdu si dál za svými sny, těší ji

Michael Havlen
  9:10

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Karolína Špicarová v závodě juniorek na mistrovství světa v Montrealu. | foto: Filip Bezděk

Teprve osmnáctiletá cyklistka Karolína Špicarová z Jilemnice má za sebou mimořádně úspěšnou sezonu, která jí otevřela dveře do velkého evropského týmu. Juniorská mistryně republiky podepsala smlouvu s belgickou stájí AG Insurance - Soudal, od příštího roku bude závodit v jejím rozvojovém týmu. Ten připravuje talentované závodnice na přechod do nejvyšší profesionální kategorie World Tour.

„Jsem z tohoto dalšího kroku ve své kariéře opravdu nadšená. Vývojovému programu AG Insurance - Soudal hodně věřím,“ uvedla Špicarová v tiskové zprávě svého nového týmu. „Chci postupovat krok za krokem, získávat zkušenosti, poměřovat se na nejvyšší úrovni a dál si jít za svými sny. Opravdu se těším, až budu součástí týmu,“ dodala.

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Talentovaná cyklistka letos získala titul juniorské mistryně republiky v silničním závodě, třetí skončila v časovce. Výrazně na sebe upozornila také v zahraničí, kde vyhrála etapu prestižního francouzského závodu Valromey Tour Féminin. Na nizozemském Watersley Ladies Challenge obsadila celkově páté místo.

Dařilo se jí i na vrcholných reprezentačních akcích. Na zářijovém mistrovství světa v kanadském Montrealu dojela v silničním závodě juniorek třináctá a byla nejlepší z českých reprezentantek. Na říjnovém evropském šampionátu ve Slovinsku přidala sedmé místo v časovce a třináctou příčku v závodě s hromadným startem.

Karolína Špicarová během časovky

Špicarová přitom dlouho patřila také mezi velké naděje českého běžeckého lyžování. Ještě loni na Evropském olympijském festivalu mládeže v Gruzii obsadila sedmé místo v závodě na 7,5 kilometru volnou technikou a jedenácté na pět kilometrů klasicky.

Na lyžích závodila i letos v zimě, kdy dokázala zvítězit v juniorských závodech v Polsku i na Horních Mísečkách. Nakonec však dala přednost silniční cyklistice, v níž se jí nyní otevírá cesta mezi profesionálky.

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