Jsou to dva roky, co dokázal v juniorech porážet i Remka Evenepoela - kometu současného cyklistického světa. Poslední dvě sezony se ale Karel Vacek trápil. Tatínka mu zavřeli do vězení a on to dlouho nedokázal vstřebat. Problémy dusil v sobě. Až nyní se otevřel. V příští sezoně navíc dostane příležitost, o jaké snil. Získal roční smlouvu v elitní kategorii World Tour - v bývalé stáji Romana Kreuzigera.