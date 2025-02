Karel Vacek končí. Velký talent se vzdává cyklistiky ve 24 letech

Slavný biatlonista Martin Fourcade nepovede organizační výbor zimních olympijských her v roce 2030. V emailu adresovaném svým kolegům vysvětlil, že nebyl schopný najít společnou řeč s dalšími...

Karel Vacek se rozhodl ve 24 letech ukončit cyklistickou kariéru. Účastník předloňského Gira d’Italia, na kterém vybojoval druhé místo v sedmé etapě, to oznámil na Instagramu. Starší bratr největší...

Uvařte guláš, kubánský Loco se zlatými zuby je zpátky. Potrápí zase Nymburk?

Vousy si vypěstoval do hardenovských rozměrů, s účesy stále kouzlí a v závěru Kristových let se vrací do země, ze které se odrazil k úspěšné evropské kariéře. Byť jen jako soupeř. Howard Sant-Roos je...