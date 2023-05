Nepojedeš. Pojedeš. Vacek se na poslední chvíli vešel na soupisku pro Giro

Vacek věřil, že se dočká prvního startu na některém ze závodů slavné trojkoruny. V původním výběru chyběl, ale nakonec se na Giru představí, a to jako nejmladší jezdec z osmičky v pozměněné nominaci.

Doplňují ho zkušený Valerio Conti, Nicolas Dalla Valle, Stefano Gandin, Alessandro Iacchi, Alexander Konychev, Charlie Quarterman a Veljko Stojnič.

„Nominace probíhala dost zajímavým způsobem, protože ze začátku jsem nebyl vybraný z důvodu, že tým chtěl jezdit do úniků v rovinatých etapách, což nikdo moc nepochopil, protože rovinaté etapy jsou na Giru asi jenom tři. Definitivně se tým rozhodl v úterý večer,“ popsal dvaadvacetiletý Karel Vacek v rozhovoru poskytnutém agenturou Sportegy, která ho zastupuje.

Rychle si pak zabalil věci a hledal letecký spoj do Itálie. „Ještě ve středu ráno jsem dodělával kolo a potom mě přítelkyně odvezla do Německa na letiště, odkud jsem letěl do Pescary. Ve středu odpoledne jsem dorazil do dějiště závodu. Bylo to na poslední chvíli, ale jsem samozřejmě rád, že pojedu,“ pochvaloval si Vacek.

Na tradiční podnik, který má před sebou letos už 106. ročník, se těší. „Čekám, že to bude obrovský závod. Nikdy jsem třítýdenní Grand Tour závod nejel. Není to jen o samotném závodu, je tady spousty věcí okolo, čím se liší od ostatních. Je tady tolik prezentací, dopingových kontrol před závodem, před etapou, po etapě, prohlídky, tiskové konference a tak dále,“ přiblížil Vacek.

Po zdravotní stránce se cítí dobře. „Mám sice lehčí alergii na seno a tak dále, ale ve fyzickém výkonu by mě to omezovat nemělo. Po Tour of the Alps jsem trochu ubral v tréninku. Nebylo to úplně ideální, protože jsem nevěděl, jestli Giro pojedu. Rozhodnutí nebylo na mně, takže jsem čekal... Na druhou stranu ale věřím, že se postupně během tří týdnů rozjedu a poznám nové fyzické a mentální možnosti. Uvidíme, jestli se dostanu do posledního týdne, ale věřím si,“ konstatoval Vacek.

V programu vyhlíží hlavně 15. etapu v Bergamu. „To je moje srdcová záležitost. Je to těžká etapa, mohl by odjet únik. Cíl je v Bergamu, kde jsem strávil významnou část mé kariéry a života. Těším se taky na časovku do vrchu, která je v plánu předposlední den a potom samozřejmě na Řím,“ prozradil.

Má ale i trochu obavy z dosud nepoznaného. „Těch strachů je hodně, ale snažím se na to nemyslet. Člověka může během tří týdnů potkat cokoliv. Nemoci, pády a všechno co k cyklistice patří. Snažím se ale myslet pozitivně a spíše se těším na nové výzvy,“ řekl Vacek.

Spokojený bude, když závod dokončí. „Kdybych se dostal do nějakého úniku, nebo zkusil zabojovat o etapu, tak to bude obrovský bonus. Pro mě bude ale obrovský úspěch, pokud Giro dojedu až do Říma,“ uvedl Vacek. „Každá dobrá etapa je na Giru vidět desetkrát více než na jiných závodech. Člověk má velkou motivaci a jeho kariéra může na závodě Grand Tour získat nový náboj. Největší závody na světě jsou závody možností a člověk se nesmí bát využít příležitost,“ dodal.