Vacek místo Kreuzigera, mladík získal angažmá v elitní stáji Qhubeka

Vackovo angažmá potvrdilo vedení týmu. Spolu s ním přišli i osmadvacetiletý Polák Lukasz Wišniowski a o čtyři roky mladší Američan Sean Bennett.

Vacek, jenž v roce 2019 působil v týmu Hagens-Axeon a letos jezdil za italskou stáj Colpack Ballan, si posun mezi elitu nemohl vynachválit.

„Jsem nadšený, že mohou být součástí týmu Qhubeka ASSOS, je to úžasné. Těším se, že se pro příští sezonu dostanu do co nejlepší formy,“ uvedl na týmovém webu.

„Mým největším snem je samozřejmě Tour de France nebo jiný ze závodů Grand Tours, dosáhnout tam jednou na dobrý výsledek v celkovém pořadí. To je můj kariérní cíl, ale teď jsem rád a vděčný, že jsem se stal součástí skvělého týmu,“ dodal.