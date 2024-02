Karel Vacek bude jezdit za tým Burgos BH a věří v první start na Vueltě

Třiadvacetiletý Vacek byl hodně zklamaný, že s ním Corratec už dál nepočítal, přestože prožil vydařený rok ozdobený navíc druhým místem v sedmé etapě během Gira d’Italia. Už v sobotu ho ale čeká start v barvách nového zaměstnavatele na jednodenním závodě v Murcii.

„Mám radost z toho, že jsme se domluvili na spolupráci. V posledních letech trávím zimu vždy ve Španělsku, kde trénujeme společně s bráchou, takže snad nepůjdu do úplně neznámého prostředí,“ uvedl Vacek, jehož mladší bratr Mathias hájí barvy worldtourového týmu Lidl-Trek.

Věří, že po premiéře na závodech Grand Tours, kterou prožil minulý rok na Giru, okusí i další z nich - Vueltu. „Burgos ji pojede, takže budu dělat všechno pro to, abych se dostal do sestavy. Je to pro mě velký cíl,“ prohlásil Vacek.

Mohlo by tak dojít i na pikantní bratrský souboj s Mathiasem, který má od vedení svého týmu informace, že by na Vueltě neměl chybět. Karel se přitom delší dobu netají velkou touhou setkat se se sourozencem jednoho dne ve stejném dresu.

Do startu Vuelty ale zbývá ještě více než půl roku a sám nechce zatím předbíhat událostem. „Můj program jsme ještě ladili, takže v únoru je to tak, že budu zaskakovat za týmové kolegy, ale od března už budu mít svůj jezdecký program hotový,“ uvedl Vacek.

S přípravou na sezonu je spokojený. „Proběhla skvěle. Sice jsem byl v lednu chvíli nemocný, ale tréninky byly v krásném počasí na vysoké úrovni, takže už se nemůžu dočkat zítřejšího startu,“ těšil se Vacek.