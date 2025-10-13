A kam dál, Tadeji? Pogačar prozradil, do kdy chce závodit a které závody vyhrát

A prohlásil: „Sedm let po sobě o sezoně říkám, že byla moje životní. A o té letošní to mohu říct zase.“
Pravda, ta slova nebyla úplně pravdivá, protože sezony 2022 a 2023, kdy na Tour podlehl Jonasi Vingegaardovi, určitě nepovažoval za své životní. Zato pak! Pogačarovy statistiky v posledních dvou letech jsou doslova dechberoucí.
„Nikdy jsem nepotkal někoho, kdo by byl natolik výjimečný,“ tvrdí jeho agent Alex Carera. „Má talent, má sílu, má vítěznou mentalitu. Jde o velmi vzácnou kombinaci cyklistické geniality.“
Chce jednou říct, že aspoň jedinkrát vyhrál všechny největší závody na světě. To je pro něj ještě větší motivace, než aby měl šest titulů z Tour.