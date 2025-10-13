A kam dál, Tadeji? Pogačar prozradil, do kdy chce závodit a které závody vyhrát

Dobře naladěný Tadej Pogačar na startu Kolem Lobardie. | foto: AP

Tomáš Macek
Když Tadej Pogačar projížděl v Bergamu cílem pátého a posledního klasikářského monumentu sezony, roztáhl všechny prsty na pravé ruce a ukázal číslo pět. Popáté ovládl prestižní závod Kolem Lombardie. Měl v roce 2025 dobojováno. Odpracováno. Vyšperkováno.

A prohlásil: „Sedm let po sobě o sezoně říkám, že byla moje životní. A o té letošní to mohu říct zase.“

Pravda, ta slova nebyla úplně pravdivá, protože sezony 2022 a 2023, kdy na Tour podlehl Jonasi Vingegaardovi, určitě nepovažoval za své životní. Zato pak! Pogačarovy statistiky v posledních dvou letech jsou doslova dechberoucí.

„Nikdy jsem nepotkal někoho, kdo by byl natolik výjimečný,“ tvrdí jeho agent Alex Carera. „Má talent, má sílu, má vítěznou mentalitu. Jde o velmi vzácnou kombinaci cyklistické geniality.“

Chce jednou říct, že aspoň jedinkrát vyhrál všechny největší závody na světě. To je pro něj ještě větší motivace, než aby měl šest titulů z Tour.

Alex Careraagent Tadeje Pogačara

Vstoupit do diskuse
Nejčtenější

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

13. října 2025

Kudus nasměroval Ghanu na MS, Mali přehrálo Madagaskar. Na mále má Nigérie

Fotbalisté Ghany si zajistili účast na mistrovství světa v příštím roce. Po dnešní domácí výhře 1:0 na Komorami se kvalifikovali jako pátý africký tým. Vyhráli skupinu I a v závěrečném kole si...

12. října 2025  23:17

Chorvaté v roli favorita nezklamali. Depay posunul rekord, Řecko je pryč ze hry o MS

Druhý šok v „české“ skupině L o postup na mistrovství světa nepřišel. Chorvatští fotbalisté na rozdíl od Česka, které padlo na Faerských ostrovech 1:2, zvládli roli favoritů a Gibraltar zdolali 3.0....

12. října 2025  23:11

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

10. října 2025  14:57,  aktualizováno  12.10 23:07

Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....

12. října 2025  22:46

Hašek: Ostuda? Můžete to napsat, ale hráči se na nic nevyprdli. Zodpovědnost nesu já

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Mluvil dlouho, v klidu, rozvážně, bez emocí. Čtrnáct minut odpovídal na otázky, které se točily kolem šokujícího výsledku fotbalové kvalifikace o mistrovství světa. Reprezentační kouč Ivan Hašek po...

12. října 2025  22:40

Odplata za potupu, hradubické derby rozhodl Pour: Tak se chceme prezentovat

Že by opravdu přicházely chvíle, které právě před rokem nastartovaly hradecký Mountfield k cestě až ke druhému místu v základní části? „Tohle je Hradec, jakým se chceme prezentovat,“ řekl po...

12. října 2025  22:32

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

12. října 2025  21:54

Flek bez skvrny: hattrick proti Litvínovu, pět bodů a gól v oslabení jako déjà vu

Výkon bez skvrny. Jakub Flek, hokejový mistr světa, v neděli na litvínovském ledě řádil jako utržený ze řetězu. Obhájce titulu Kometa otočila extraligový zápas na 5:2 a její kapitán měl prsty ve...

12. října 2025  21:47

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

12. října 2025  15:45,  aktualizováno  21:09

Teplý konečně nastoupil v Plzni. V hlavě mám ještě trochu obavy, říká po zranění

Po více než měsíční pauze vynucené zraněním se útočník Michal Teplý dočkal premiérového ligového startu v dresu Plzně. Při jeho prvním startu v sezoně však Západočeši na domácím ledě nedokázali...

12. října 2025  21:08

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

12. října 2025  16:38,  aktualizováno  21:02

