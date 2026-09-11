Kam s ním? Visma řeší, co s kometou Vuelty. Rozhodnou i plány Vingegaarda

Brennan je zároveň jezdcem týmu Visma. A v něm se dosud sestava týmu pro Tour striktně točila kolem Jonase Vingegaarda. Jeli ti, kteří byli Dánovi plně oddáni, kdykoliv ochotní se pro něj obětovat. A s nimi často i Wout van Aert, jenž dokáže být extrémně užitečný lídrovi a navrch občas sám vyhrávat etapy.
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Pohoda kolem Sevilly, pak velká bitva spurterů. Brennan triumfuje už popáté
V souvislosti s Brennanem se však hovoří o tom, že momentálně nezapadá Vismě do schématu. Potřeboval by k sobě ve Francii do spurtů rozjížděcí vláček, a tím pádem by se museli ubírat další dříči pro Vingegaarda, především z řad vrchařů. Šéfové Vismy chtěli Brita příští rok poslat na Giro – a vida, on chce najednou na Tour.
Takže?
Grischa Niermann, bývalý šéf sportovního úseku Vismy, který však od 1. září přestoupil do Lidlu, poznamenal: „S Brennanem jsme ve Vismě od začátku pracovali jako s dlouhodobým projektem a nijak na něj nespěchali. Usmysleli jsme si, že z něj vychováme i elitního klasikáře pro kostkové závody.“
Výborně, ale to není odpověď na problém Tour. Vezmou ho tam? Nebo ne? Ze strany současných bossů stáje následuje mlžení.
Brennan si je každopádně vědom, jaká slova od něj očekávají, proto ujišťuje: „Jakýkoliv můj start na Tour musí stoprocentně ladit s plány a potřebami Jonase.“
Jel by tedy i s vědomím, že nedostane sprinterskou podporu, a zároveň bude muset pomáhat? „Určitě ano!“
Na rovinách a na větru by mohl sloužit jako Vingegaardův štít a bodyguard. Jesper Worre, bývalý profesionál a nyní expert Eurosportu, navíc poukazuje: „Kdyby hned v úvodu Tour získal etapové vítězství a žlutý dres, výrazně by tím na začátku závodu utlumil tlak médií směrem k Vingegaardovi, což by Jonasovi jen prospělo.“
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Aby náhodou Brennan svoji budoucnost nepřehodnotil a nechtěl raději odejít do jiného týmu, kde mu nabídnou bezvýhradnou sprinterskou podporu, Visma mu nyní výrazně navýšila plat a prodloužila s ním kontrakt do roku 2029.
Zároveň sportovní ředitel Maarten Wynants na Vueltě pronesl: „Poučili jsme se i z našich chyb z minulosti, kdy jsme na Wouta (van Aerta) tlačili až moc. Budeme dbát o Matthewovu psychickou pohodu.“
Právě ve Van Aertovi, s nímž vytvořil Brennan nesmírně silný útočný dvojblok, má mladý Brit mocného podporovatele. Buďte si jisti, že hvězdný Belgičan za něj nějaké to slovo u šéfů stáje ztratí. Vždyť ve Španělsku Van Aert nadšeně vykládá: „Tak báječnou atmosféru v našemu týmu, jakou máme letos na Vueltě, jsme dávno neměli.“
🇪🇸 #LaVuelta26— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 9, 2026
𝐘𝐞𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐁. 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘! 🐝
For the first time in the team’s history, we have won 𝟕 stages in a single Grand Tour. We have surpassed our previous record of six, set at the 2022 Tour de France and the 2026 Giro d’Italia. pic.twitter.com/sm2BEA2S9g
Ovšem významné slovo k Brennanovým plánům bude mít samozřejmě i Vingegaard. O něm poslední dobou přicházely z cyklistického zákulisí rozporuplné zprávy: Jonas po léčbě zlomené klíční kosti zase naplno trénuje, ale na mistrovství světa nechce. Kam tedy chce? Aha, pojede Evropu a monument v Lombardii. Nebo ne?
Nakonec veškeré diskuse utnul Wynants a rezolutně prohlásil: „Jonas už letos nepojede nic.“
Vingegaard doplnil: „I kdybych se nezranil, plánoval jsem po dvojstartu na Giru a Tour dlouhé regenerační období. Psychicky i fyzicky by mi současná závodní pauza měla prospět.“
Také paní Vingegaardová se dočkala naplnění svých představ, aby byl manžel mnohem častěji doma.
Do pelotonu se má vrátit nejdříve v únoru 2027. Zažije tedy sedmiměsíční závodní výpadek, nejdelší v kariéře. A po něm... Naznačil, že jeho ambice nebudou v sezoně 2027 upřené výhradně k Tour: „Rád bych vyhrával také jiné závody.“
Jaké? To si zatím nechal pro sebe. Ani návrat na Giro nelze vyloučit.
Takový postoj by mohl nahrát Brennanovi. Vedení Vismy by potom skutečně mohlo poslat na Tour kombinovanou sestavu.
„Ale vše s týmem teprve proberu,“ říká poněkud tajnůstkářsky Vingegaard.