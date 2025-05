Znám cyklistiku ze strany neúspěchu, dokážu se do kluků vžít, říká Juraj Sagan

Po konci kariéry v roce 2022 strávil starší bratr Petera Sagana dva roky jako sportovní ředitel ve slovenském týmu Pierre Baguette. Před letošní sezonou přešel do ambiciózního českého ATT.

„Šel jsem do nového týmu s tím, že do něj chci přenést systém a profesionalismus z world tour úrovně,“ říká.

To například znamená i to, že jako sportovní ředitel chce mít detailní přehled o závodnících – a to nejen z hlediska formy nebo nemocí.

„Pokud má někdo oslavu dědečkových sedmdesátin a my ho dokážeme nahradit, tak ho můžeme ten víkend postrádat. Stejně tak když si někdo třeba prochází rozchodem, nebude nejspíš naladěný na to podat v závodě maximální výkon. A o tom všem bych chtěl vědět, abychom se podle toho mohli zařídit, protože všichni budeme spokojenější, když bude na startu psychicky odpočatý závodník, než aby chodil zbytečně přes závit.“

Saganův přístup zatím nese ovoce, tým už má od začátku sezony osm UCI vítězství a další úspěchy na menších českých závodech. Díky tomu nyní okupuje první příčku v hodnocení evropských kontinentálních (třetidivizních) stájí. A tu by chtěl ideálně držet i na konci sezony.

„Je to náš cíl pro tento rok. Jednak jde o prestiž, hlavně ale mají tři nejlepší týmy žebříčku garantované starty na všech závodech kategorie 2.1, které jsou už hodně kvalitní a dobře hodnocené,“ vysvětluje Sagan, proč je pro tým pořadí tak zásadní.

Juraj Sagan jako sportovní ředitel ATT Investments udílí instrukce před závodem.

Do kategorie 2.1 momentálně patří závody jako Czech Tour, Okolo Slovenska nebo Kolem Rakouska, kde týmy na kontinentální úrovni start zajištěný nemají. Někde slyší organizátoři na aktuální úspěchy, někde na závodníky s vítězstvím z předešlých let, většinou si ale musí tým účast složitě vyjednávat.

„Bojovali jsme o start na Kolem Maďarska nebo Kolem Slovinska, ale bohužel je to i trošku politika a hraje roli, co můžou týmy skrze své sponzory závodu přinést,“ posteskne si Sagan.

Jinak ale zatím mnoho důvodů ke zklamání od začátku sezony neměl. Riskantní tah vedení týmu významně obměnit sestavu a přivést nové tváře mezi závodníky i realizační tým se vyplatil. Zkušené české trio Kurkle, Neuman, Turek doplnila pětice Poláků a k tomu mladíci jako Slovák Dunár nebo mladší bratr Pavla Bittnera Jan.

Především polské akvizice se ukázaly jako mistrný tah, Marceli Bogusławski už získal tři vítězství a Marcin Budziński je se čtyřmi triumfy momentálně nejvýše postaveným jezdcem na kontinentální úrovni.

„Do týmu přišel jako konzultant a sportovní ředitel Otakar Fiala, který je asi nejlepším trenérem ve střední Evropě. Jemu se spolu s majitelem týmu Radimem Kijevským podařilo podepsat spoustu kvalitních závodníků. Když jsem přišel já, byl už kádr hotový,“ oceňuje Sagan.

„Máme hezký mix výborných zkušených závodníků a talentovaných mladých, kteří se od nich učí. I proto je tým tak silný.“

Díky tomu může nyní prožívat podobné pocity, jako když pomáhal k vítězství svému bratrovi nebo jiným lídrům svých stájí. „Když všechno klapne, tak je to úžasný pocit. Jsem pyšný a zároveň šťastný, že kluky vidím spokojené,“ rozplývá se.

„Jako sportovní ředitel mám za úkol detailně si prostudovat trať a připravit taktiku. Mohl bych vést několikahodinový mítink před startem, ale pak stejně záleží na jezdcích, co s tím závodem provedou. Někdy se o centimetr vyhraje, někdy prohraje. Důležité je, aby do toho všichni šli jako tým a odvedli tu nejlepší práci.“

Sestava ATT Investments na tréninkovém kempu.

„Za kariéru jsem měl strašně málo příležitostí se prosadit. Vždy jsme měli někoho lepšího do sprintů nebo do kopců. Poznal jsem cyklistiku spíš z té strany, řekněme, neúspěchu,“ přiznává.

„Silniční cyklistika je trošku smutná, protože jsme týmový sport, ale tu trofej a slávu vždy získá jen jeden. A já byl celý život domestik, takže se dokážu do kluků vžít a možná i o to lépe namotivovat.“