Bennett na Giru propásl životní šanci. Jumbo ale nesmutní, vrací se král

Přijížděl na Giro s jasným cílem.



Giro d'Italia 2021 Speciální příloha iDNES.cz

Ukázat po letech dřiny hlavně pro Primože Rogliče, že i on se může prát o triumfy na třítýdenních kláních. Že i on je připraven fyzicky i psychicky na tuhle náročnou pouť.

„Taková šance už se nemusí opakovat. Nedělám si iluze, že bych mohl třeba s Eganem Bernalem jet vyrovnaně den co den. Ale pokusím se odjet co nejlépe všech 21 dní a uvidíme, na co to bude stačit,“ tvrdil před startem jednatřicetiletý George Bennett z Nového Zélandu.

Jenže už při úterní čtvrté etapě jeho sen začínal dostávat trhliny.

Neustálý déšť způsobil, že čtvrté dějství Gira bylo mnohem více vyčerpávající záležitostí, než se na papíře zdálo. Bennett byl jedním z favoritů, který za to zaplatil.

Prokřehlý a trápící se George Bennett na Giru.

Mokrý a podchlazený ztratil kontakt se skupinou favoritů hned, co hlavní balík vjel do závěrečného stoupání na Colle Passerino.

„Udělal jsem obrovskou chybu s oblečením, bundu jsem si sundal příliš brzy a na posledním sjezdu jsem fakt zmrznul. Byla mi hrozná zima a v takovou chvíli není jednoduché ze sebe dostat watty. Je to opravdu zklamání,“ líčil.

Do cíle v Sestole přijel o více než minutu a půl později než Egan Bernal a spol.

„Ale neztrácím hlavu. Vím, že jsem v dobré formě, budu bojovat dál. Takhle jsme závod začínat nechtěli a nikdo není zklamanější víc než já. Je to ale dlouhý závod a já dál budu bojovat o každou sekundu,“ slíbil.

O dva dny později bylo ještě hůř.

Znovu pršelo, znovu bylo příšerné počasí a teplomilný Bennett znovu trpěl. Když odpadl poprvé, do balíku mu pomohl se vrátit Koen Bouwman. Když odpadl podruhé pět kilometrů před cílem, nepomohlo už mu nic.

Tým už s ním dokonce ani nenechal norského mladíčka Tobiase Fosse, který tak do cíle přijel po boku Emanuela Buchmanna, Romaina Bardeta nebo Joaa Almeidy a v průběžném pořadí je osmnáctý.

A Bennett?

George Bennett est en difficulté dans le peloton sous le tempo imposé par Filippo Ganna. L'addition va être salée pour le Néo-Zélandais attendu par Tobias Foss. #Giro pic.twitter.com/ppSTTNuf8Y — Le Gruppetto (@LeGruppetto) May 13, 2021

Ztratil sedm minut, celkově jich ztrácí necelých devět a je jednatřicátý.

„Přijeli jsme na Giro s cílem atakovat s Georgem co nejlepší umístění v celkové klasifikaci. Teď ale musíme být realističtí a tenhle plán pozastavujeme. Snažili jsme se mu dát co nejvíc suchého a teplého oblečení, ale na konci byl úplně prázdný,“ líčil sportovní ředitel Jumbo-Visma Addy Engels. „Naopak Tobias zatím předvádí skvělý výkon, snad v tom bude pokračovat.“

Mnoho radosti zatím týmu nepřinesl ani vracející se Dylan Groenewegen, který ve třech spurtech dojel čtvrtý, sedmý a osmý.

Nejlepším umístěním pro Jumbo je tak druhé místo Edoarda Affiniho z úvodního prologu, ve kterém nestačil jen na Filippa Gannu.

Přesto nemusí smutnit. I jedna dobrá zpráva z jejich týmu v tomhle týdnu přilétla.

Už mě to zase baví!

Čtyři a půl měsíce poté, co na týmovém soustředění oznámil, že si od cyklistiky dává pauzu, protože už ho nenaplňuje jako dřív, ohlásil Tom Dumoulin návrat.

Šampion Gira a mistr světa v časovce se má k závodům vrátit na klání Kolem Švýcarska, následně má jet i národní šampionát Nizozemska v časovce i v hromadném závodě a pokusí se zabojovat o své místo v sestavě pro olympiádu v Tokiu.

„Tom učinil tohle rozhodnutí po domluvě s týmem, jelikož nedávno znovu objevil radost z cyklistiky. Ve Švýcarsku chce do nohou dostat závodní rytmus,“ píše se v prohlášení stáje.

„Je to skvělá zpráva, že v sobě znovu našel tu touhu, chuť být stále cyklistou,“ těšilo i na Giru Addyho Engelse.

Naposledy se Dumoulin se startovním číslem objevil v sedmé etapě loňské Vuelty. Od té doby nezávodil.

Tom Dumoulin na tiskové konferenci Jumbo-Visma.

Přitom v lednu odjel na první týmové soustředění, kde na videu pro fanoušky mluvil o svých plánech v tomto roce. O Tour, o olympiádě. O tom, jak se chce vrátit mezi nejlepší etapové jezdce současnosti.

Za 24 hodin bylo všechno jinak.

Přišlo nové vyjádření. Úplně odlišné od toho, co Dumoulin říkal předchozí den.

„S týmem jsme se rozhodli, že si vezmu od tohohle nádherného sportu pauzu na neurčito. Už příliš dlouho na sobě pociťuju obrovský tlak. Chci, aby se mnou byl spokojený tým, sponzoři, má žena i má rodina. Chtěl jsem se zavděčit všem, ale tak trochu jsem tím zapomněl na to, kdo vlastně jsem. Zapomněl jsem na to, co od tohohle sportu chci. Chci být stále cyklistou?“ ptal se.

Sám to v té době nevěděl. Naopak věděl, že potřebuje čas srovnat si v hlavě, jestli mu má cyklistika ještě co nabídnout.

„Rozhodl jsem se vzít si nějaký čas pro sebe. Už nějakou dobu cítím, že mám problém pochopit, jakou cestou by Tom Dumoulin-cyklista měl jít. Veškerý ten tlak a očekávání, která na mě byla kladena… Chci jít chvíli svou cestou. Potřebuji čas, abych si to v hlavě ujasnil. Jsem si jistý, že ty odpovědi najdu,“ tvrdil.

Ono se nebylo co divit, neměl za sebou jednoduché období.

Na předloňském Giru spadl tak nešťastně, že trvalo nekonečných 420 dní, než se nizozemský cyklista znovu vrátil do pelotonu.

Zkrvavený Tom Dumoulin v cíli čtvrté etapy Gira d'Italia.

„Bylo to hrozné období. Strašně dlouho jsem se ze zranění kolene dostával. Pak jsem do těla dostal nějaký střevní vir, pak přišel koronavirus. Už v té době jsem myslel, že kariéru přeruším,“ líčil.

Do toho navíc řešil přestup ze Sunwebu do Jumbo-Visma. V bývalé stáji několik let marně čekal na posily. Neustále byl jasnou jedničkou, mužem, na kterého se spoléhalo. Mužem, který byl zodpovědný za výsledky týmu. A ten tlak byl tak neúměrný, že se na mistrovi světa v časovce začal podepisovat. Dumoulin začal ztrácet lásku ke kolu.

„Pro někoho jsem možná hrdina, ale mně to zní směšně. Nechci být hrdinou, měl jsem s tím problémy. Všechno, co se kolem mě dělo, šlo proti tomu, co mám na cyklistice rád. S tím ale nic neudělám, nejlepší věcí je to akceptovat,“ mluvil o nechtěné slávě.

Na Tour ještě dojel v létě sedmý, přitom celý závod makal pro Primože Rogliče. Na Vueltu pak odjížděl jako lídr týmu, ale tím od první etapy nebyl. Ztrácel a po týdnu závod opustil. Ne skleslý a zklamaný, že nemůže pokračovat. Spíš se mu ulevilo.

„Víte, poslední týdny a měsíce pro mě nebyly moc zábavné,“ vyprávěl tehdy reportérům.

Potřeboval pauzu, kterou dostal.

Vrátí se teď starý dobrý Tom Dumoulin?