Lichotí mu to, ne že ne. Když za ním v sobotu večer novináři přišli a vyjmenovali mu cyklistické stáje, které prý stojí o jeho služby, neubránil se úsměvu. Jmenovitě jde o Ineos, Movistar a Lidl-Trek. Aspoň tak hovoří zákulisní zdroje. „Jenže já jsem v tom nejlepším týmu, to říkám na rovinu. Ale tyhle fámy jsou pro mě samozřejmě taky dobré. Znamená to, že je o mě zájem, což zase značí, že jsem dobrý. Ale ve skutečnosti se toho zatím moc neděje,“ uvedl Primož Roglič k možnému odchodu.