Vyhrát celou Tour? Zatím ne, vzkazuje Alaphilippe. Vrhne se na kostky

Už v sobotu bude znovu v akci.



Postaví se na start klasiky v San Sebastianu, kterou loni ovládl. Bude tady chtít prodloužit už tak veleúspěšnou sezonu.

Nejlepší, jakou kdy měl.

Dvanáctkrát už letos zvedal ruce nad hlavu. Vyhrával klasiky, kopcovité etapy, časovky. Hrozbou byl na jakémkoliv závodě, kde se objevil.

No a v minulých týdnech se stal také hrdinou všech Francouzů. Dvě vítězné etapy a hájení žlutého dresu na Tour až do bláznivé 19. etapy, se zapsalo do myslí všech.

Nepříliš nadšený Julian Alaphilippe po přerušení 19. etapy Tour de France.

Že předposlední den Tour klesl nakonec až na pátou příčku? To nikdo neřešil. Celou Francii nechal Alaphilippe snít o jejím dalším vítězi po 34leté přestávce.

„Řeknu vám jednu věc. Na této Tour jsme doufali, že vyhrajeme první etapu v Bruselu. Chtěli jsme žlutý trikot pro Eliu Vivianiho a chtěli jsme ho poté udržet v týmové časovce. Nic z toho se nepovedlo. A pak se objevil Alaphilippe,“ usmívá se Patrick Lefevere, šéf Quick-Stepu.

Žlutý trikot držel mnohem déle, než kdokoliv očekával. Za svou odvahu se po zásluze stal bojovníkem celého ročníku.

„Těch 14 dní ve žlutém bylo nad naše očekávání. I v Belgii mě všichni zastavovali a ptali se mě na Juliana. Byla to skvělá věc pro zviditelnění cyklistiky, našeho týmu a jeho samého,“ tvrdí Lefevere.

Dávalo by smysl, kdyby se příští rok rozhodl definitivně zkusit bojovat na Tour o celkové pořadí. Kdyby se na to poprvé v kariéře systematicky připravoval a soustředil na celkové pořadí Tour.

Ale Julian Alaphilippe nechce.

Potřebujete měsíce, možná roky

„Celkové pořadí Tour bude možná jednou z věcí, na kterou se v budoucnu budu soustředit. Ale vím jistě, že to nebude příští rok. Nejprve chci zkusit své šance na závodě Kolem Flander,“ prozradil na jednom z tradičních kritérií po Tour, které momentálně objíždí.

Příští Tour jednoduše nechce obětovat vše. Musel by radikálně upravit program první části sezony, což se mu zatím v 27 letech nechce.

„Pokud se chcete opravdu kvalitně připravit na Tour, potřebujete na to měsíce, pokud ne rovnou roky,“ myslí si.

Další a velmi podstatnou věcí je, že aby mohl reálně uvažovat o boji o celkové prvenství na Tour, potřeboval by rovněž silnější tým, než kterým momentálně klasikářský Quick-Step disponuje.

Po sezoně má navíc odejít i druhý muž Vuelty Enric Mas, který má namířeno do Movistaru. Náhrada za něj je v nedohlednu.

„Momentálně nemáme tým na to, abychom mohli usilovat o celkové pořadí na Grand Tour. Soupiska pro příští rok už je navíc hotová, budeme se zaměřovat na jiné cíle,“ má jasno Lefevere. „Julian nebude mít příští rok dost silný tým, aby mohl vyhrát. Někdy v dalších letech možná, ale s vrchaři jako je Bernal to bude i tak složité.“

Všech pět Monumentů

Alaphilippova všestrannost z něj dělá favorita takřka na každém závodě, do kterého nastoupí. Má skvělou výbušnost, výbornou časovku, bravurně ovládá kolo a jak letos ukázal, dokáže velmi slušně přejet i velké kopce.

Jen málo věcí tenhle Francouz neumí.

Třeba jezdit po kostkách? Jakožto bývalý cyklokrosař? Asi také ne. Faktem je, že na nich v minulých letech trávil velmi málo času. A právě na kostkové klasiky se v příštím roce plánuje zaměřit.

Julian Alaphilippe slaví vítězství na klasikářském Monumentu Milán-San Remo.

„Nechci, aby má kariéra byla opentlena jen úspěchy na ardenských klasikách a na Tour. Rád bych toho zvládl víc,“ říká.

Třeba jednou vyhrát všech pět klasických Monumentů. Letošním triumfem na Milán-San Remo tu sérii začal.

„A jednou bych ji rád dokončil. Monumenty miluju a sním o tom, že je jednou všechny vyhraju. Příští rok chci zkusit Flandry a proč by to nemohlo vyjít? Myslím, že bych to jednoho dne mohl dokázat,“ říká.