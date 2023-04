Pád mušketýra Alaphilippa. Kde se zastaví? Co takhle odejít z Quick-Stepu

Lefevere není typem, který by se s kýmkoliv páral.

Je manažerem staré generace. Smlouvy nedává za zásluhy, jezdce nepřeplácí. Když má u něj někdo vyšší plat, očekává od něj výsledky. Pokud je nepodává, s cyklistou se rozloučí. Pokud chce někdo až příliš mnoho peněz, u Belgičana nepochodí.

Poznali to v minulosti Mark Cavendish, Philippe Gilbert i další. Juliana Alaphilippa možná potká stejný konec.

Místo aby teď přemýšlel o nedělním Amstelu, středečním Valonském šípu a monumentálním Lutychu za týden, myslí už na červencovou Tour de France.

V BOLESTECH. V posledních letech až příliš častý obrázek spojený s Julianem Alaphilippem.

Je totiž zase zraněný. Jeho jarní kampaň je prakticky na odpis.

Na Flandrech si při pádu poranil koleno takovým způsobem, že první dvě ardenské klasiky určitě vynechá. A jestli pojede aspoň tu třetí, nejvýznamnější?

O tom se teprve rozhodne, ale ani to není úplně pravděpodobné.

„To koleno mi dává docela zabrat. Musím brát antibiotika, ledovat ho a být v klidu. Před Lutychem určitě žádný závod nepojedu,“ řekl francouzským médiím.

Pokud by se na nejstarší klasice cyklistického světa přece jen objevil, rozhodně ne s takovými ambicemi jako v letech předchozích.

„Pokud pojedu, budu hlavně pomáhat Remkovi (Evenepoelovi). Doufám, že prostě pomůžu týmu a tuhle část sezony uzavřu. Už fakt myslím na Tour,“ říká trochu zlomeně.

Miláček Francie

Ono se není co divit, vždyť v posledních dvou letech jako kdyby se všechno začalo kazit.

Přitom až do konce roku 2021 prožíval tenhle mušketýr snovou kariéru. Alaphilippa si zamilovala celá Francie. Za to, jak tamní cyklistiku zase pozvedl do nejvyšších výšin dvěma tituly mistra světa za sebou.

ZNÁMÝ POCIT. Julian Alaphilippe zopakoval svůj triumf z loňského mistrovství světa. Duhový dres patří opět jemu.

Za to, jak se dokázal rvát na Tour de France a držet žlutý trikot po dva týdny, než ho po obrovském boji předal a skončil čtvrtý.

Za to, jak elegantním a zároveň sympaticky agresivním stylem se v závodech projevoval.

Za to všechno ho fanoušci milovali a obdivovali.

Jenže ten Alaphilippe jako kdyby dávno neexistoval.

Už loni prožil hroznou sezonu. Vyhrál jen jednu etapu na Baskicku, jednu ve Valonsku. Trápil se s pády, se zraněními. Na Lutychu si polámal lopatku i žebra, zhmoždil plíce. I proto úplně vynechal Tour a Vueltu po dalším pádu zabalil v 11. etapě. V žádném z velkých závodů nic nepředvedl.

Hororový rok.

„Nepovedlo se nic. Když už jsem se pomalu vracel do formy, přišel další pád, nebo nemoc a byl jsme zpátky v nejhorším stavu. Upřímně doufám, že podobnou sezonu už nezažiju,“ vyprávěl.

Není řešením přestup?

Letos na jaře to chvíli vypadalo, že je snad z nejhoršího venku. Ovládl menší francouzskou jednorázovku Ardéche Classic. Porazil třeba i Davida Gaudua, Romaina Bardeta a další.

Jenže to byl jen záchvěv starých časů. Strade Bianche? Bída, ještě doznívající nemoc. San Remo? Neměl na to vyjet s nejlepšími na Poggio. E3 nedokončil a na Flandrech upadl tak nepříjemně, že kvůli tomu přišel minimálně o dvě třetiny ardenských klasik.

Tedy o období, ve kterém vždycky exceloval.

Valonský šíp vyhrál už třikrát v kariéře, na Amstel Gold Race i Lutychu byl několikrát velmi blízko. Právě tyhle kopcovité klasiky jsou jeho domovem. Místem, kde mu to vždycky šlo nejlíp.

Teď na něj musí zapomenout a všechny své síly vkládá do přípravy na Tour.

Možná to bude poslední Alaphilippova Tour v dresu Quick-Stepu, byť má v týmu smlouvu ještě na příští rok. Šušká se totiž o jeho případném přestupu do TotalEnergies.

Už před čtyřmi lety měl o něj tenhle menší francouzský tým zájem. Na stole měl cyklista mít nabídku na 4 miliony eur ročně. Jenže tehdy se nedohodli a Alaphilippe zůstal v Quick-Stepu.

A Patrick Lefevere si mohutně oddechl, vždyť Francouz byl hlavní hvězdou jeho stáje. Na něm stály veškeré reklamní akce i sponzorské smlouvy.

Jenže za ty čtyři roky se toho dost změnilo, Lefevere je v posledních měsících naopak jeho největším kritikem a asi by mu nevadilo, kdyby Alaphilippe po sezoně utekl.

„Na rovinu jsem mu řekl, že nejsem spokojený. Chápu pády a nemoci, ale nemůžeš se za to pořád schovávat. Má vysokou cenovku, má plat lídra a musí mi dokázat, že jím skutečně pořád je. Loni vyhrál jen dvakrát, předloni čtyřikrát. Musí přidat,“ oznámil suše Lefevere.

Odchod by tak podle mnohých slavnému cyklistovi prospěl. Z vícero důvodů.

„U týmu už je skoro deset let, což je šíleně dlouhá doba. Možná by pro něj bylo fajn změnit dres. Je to nová výzva, poznáte nové lidi, nové metody tréninku, jiný způsob výživy, jiný materiál. Určitě by to pro něj bylo plus,“ myslí si třeba vítěz čtyř monumentů Philippe Gilbert.

Jak se Alaphilippe rozhodne?