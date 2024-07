Vyhrát Czech Tour by byl velký úspěch. Alaphilippe o českých parťácích i olympiádě

„Nominace jeho stáje mi udělala radost. Je vidět, že prestiž Czech Tour stoupá,“ míní Leopold König, bývalý elitní jezdec a dnes ředitel závodu. S Alaphilippem válčil v roce 2013 o celkové vítězství na Czech Tour, francouzský jezdec se nakonec musel smířit s prohrou. „Těším se, až si s Julianem zavzpomínáme na naše soupeření,“ pousmál se König na adresu jezdce worldtourové stáje Soudal Quick-Step.

32letý cyklista se představí i na domácí olympiádě, Czech Tour bere jako poslední ostrou přípravu, ale že by kvůli tomu měl jezdit méně na doraz, to odmítá. „Doufám, že se nenabourám, ale to se může stát v každém závodě. Musíte být opatrní, nicméně závod je závod. Občas musíme jezdit fakt rychle a já udělám všechno, co mohu, abychom vyhráli,“ přesvědčuje Alaphilippe.

Ve středu vás na veřejném představování týmů přivítalo plné olomoucké náměstí. První dojmy?

Fanoušci jsou tady fantastičtí, myslím, že tohle si musí užívat každý. Pro závodníka je velmi krásné jet v takovéto atmosféře. Mám rád show a české publikum je skvělé. Určitě si to tady užiju, lidem chci poděkovat.

Program

Czech Tour 2024 1. etapa, čtvrtek, 13.00

● Start: Prostějov

● Cíl: Ostrava

● Délka: 151 km

● Převýšení: 1 418 m 2. etapa, pátek, 12.30

● Start: Zlín

● Cíl: Pustevny

● Délka: 173 km

● Převýšení: 3 389 m 3. etapa, sobota, 12.10

● Start: Moravská Třebová

● Cíl: Dlouhé Stráně

● Délka: 134 km

● Převýšení: 2 404 m 4. etapa, neděle, 11.00

● Start: Šumperk

● Cíl: Šternberk

● Délka: 130 km

● Převýšení: 1945 m

Co týmová strategie? Přijíždíte na Czech Tour jako lídr stáje?

To neprozradím (smích). Máme tady silný tým, každý má šanci vyhrát etapu. Dám do toho všechno, to si můžete být jistí. Čtvrtek je spíše pro sprintery, máme Luku Lampertiho, který je velmi rychlý. Ale v pátek a následující dny by to mohlo být i pro mě. Půjdeme etapu od etapy, já budu šťastný, pokud se mi podaří vyhrát alespoň jednu etapu.

Za čtyři dny nastoupáte přes 9000 výškových metrů.

To by mi mohlo sedět. Jak jsem řekl, těším se spíše na pátek a sobotu než na první etapu. Mohlo by to být zajímavé, co jsem viděl, je tu spousta kvalitních týmů, takže to bude pořádný boj. Těším se. Je to můj poslední závod před olympiádou, takže jsem motivovaný se pořádně předvést.

Nezdá se vám, že máte až příliš nahuštěný program? Přece jen dokončíte Czech Tour pár dnů před startem v Paříži…

Já si myslím, že jsem teď v dobré formě. Po Giru jsem jel jenom jeden závod Okolo Slovenska, teď jsem dva týdny v kuse trénoval. Cítím se dobře, myslím, že jsem v tréninku odvedl dobrou, poctivou práci. Jsem ready jak na Paříž, tak předvést tady dobrý výkon.

Když mluvíme o olympiádě, co bude vaší ambicí?

Půjdeme po dobrém výsledku, chceme vyhrát. Bude to divné, jdeme 270 kilometrů, ale tým bude mít jenom čtyři závodníky, některé země ani to ne. Nemám moc očekávání, bude to jiné než klasické závody. Já chci jet celý závod na plný plyn, dobře spolupracovat s kolegy, nemyslet na to, že je olympiáda. Ale určitě je naší ambicí vítězství.

Dva tituly mistra světa jsou asi vašimi největšími úspěchy. Mimo to jste vyhrál etapy na Tour de France, v roce 2019 jste měl žlutý trikot rekordních čtrnáct dní v kuse, třikrát jste vyhrál závod Valonský šíp, jednou Milán-Sanremo a mohl bych pokračovat. Co řadíte po mistrovství světa nejvýše?

To je těžké, nedokážu odpovědět. Máte pravdu, že titul mistra světa je něco speciálního. Já teď doufám, že vyhrajeme i Czech Tour, to by byl další velký úspěch. (úsměv)

Julian Alaphilippe v obležení novinářů před startem 16. ročníku Czech Tour.

Czech Tour přitom není v celosvětovém měřítku bůhví jak velký podnik.

Já si myslím, že to je krásný, autentický závod. A že to není největší závod roku? Aspoň má náš sportovní ředitel méně práce (zavtipkuje se zrovna procházejícím šéfem stáje). Já mám rád, když mám v závodě zodpovědnost a musím u toho přemýšlet a tyhle ty závody to umožňují více.

Ve stáji Quick-Step máte Čecha Josefa Černého, dříve s vámi jezdil Zdeněk Štybar nebo Petr Vakoč. Jak vzpomínáte na české parťáky?

Se Zdeňkem jsme pořád skvělí přátelé. Občas si spolu dáme i nějaký trénink. S Vakočem jsme taky v kontaktu. Teď jezdí na gravelu (druh cyklistiky kombinující prvky silničních a horských závodů) a říkal, že se mu teď daří skvěle. Mám s nimi spojené jenom dobré vzpomínky.

Ze své stáje jste tady na Czech Tour druhý nejstarší, v Quick-Stepu navíc máte smlouvu jen do konce tohoto roku. Dělá to s vámi něco?

Ani ne. Cítím, že se můj profesionální konec blíží, ale teď se plně soustředím na zbytek téhle sezony, na olympiádu, pak uvidím, co bude.