Lidl-Trek zlákal i českou mistryni. Vacka v německé stáji doplňuje Julia Kopecký

„Jsem nadšená, že budu příští rok jezdit za Lidl-Trek, bude to nová důležitá kapitola v mé kariéře,“ řekla účastnice olympijských her v Paříži v prohlášení. „Vždycky se mi líbilo, jak Lidl-Trek závodí – agresivním, útočným stylem.
Těším se, že toho budu součástí a pomůžu týmu dosáhnout co nejlepších výsledků,“ dodala úřadující česká mistryně v časovce i hromadném závodě. Naváže tak na českého šampiona Mathiase Vacka, který letos za Lidl-Trek závodí pátým rokem.
Dvaadvacetiletá rodačka z nizozemského Leidenu nyní reprezentuje přední nizozemský tým SD Worx-Protime. Profesionální cyklistice se věnují i její dva bratři Tomáš a Matyáš, v současnosti jsou stájovými kolegy v týmu Unibet Rose Rockets.
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