„K rozhodnutí došlo na základě neshod v pohledu na plány rozvoje a v podpoře sportovní filozofie týmu,“ napsalo UAE.
Ayuso si nejprve počínal stejně diplomaticky, přesto výmluvně: „V osobní rovině cítím, že je čas najít si prostředí, které se lépe shoduje s tím, kdo jsem a jaké jsou mé hodnoty. Místo, kde můžu pokračovat ve svém rozvoji s plnou důvěrou a klidem v duši.“
Před startem úterní etapy šla ale veškerá diplomacie stranou.
Jak utéct ze smlouvy. Ayusovi se pod Pogačarem nelíbí. Míří údajně k Vackovi
„Oznámení mělo jít ven až na konci Vuelty. Tým ho zveřejnil dřív, aby mě poškodil. Řekl jsem, že to, co v něm píší, se mi nelíbí. Odpověděli, že první verze byla ještě horší. Od vedení týmu zažívám jeden podraz za druhým. Je to diktatura,“ rozohnil se Španěl.
Přestože v 22letém mladíkovi, který už má na kontě třetí a čtvrté místo z celkového pořadí Vuelty, ztrácí stáj velmi cenný artikl, je nyní více než jasné, že rozchod je nejlepším řešením pro obě strany.
Co se bude dít dál, zatím nikdo neví. Italská Gazzetta dello Sport připomněla svá nedávná zjištění, že se pro Španěla jako nejpravděpodobnější nová destinace jeví americký Lidl-Trek, k čemuž se ale dosud nikdo oficiálně nevyjádřil.
Ayuso by měl s UAE objet ještě zbytek sezony. Ale momentálně není jisté ani to, že s ním dokončí Vueltu.
Vždyť dosud se svým působením staral hlavně o kontroverze a nepříjemné tlaky v týmu.
Nejprve ve čtvrtek ztratil a hovořil o tom, že nedorazil na Vueltu s dobrou formou. O den později se vydal do sóla už 170 kilometrů před cílem a celou etapu ovládl. Při triumfálním průjezdu páskou si výmluvně zacpal uši. Prý že neslyší své kritiky.
Ale nezacpává si uši hlavně před pokyny vlastního týmu?
Většinou platí, že když jezdec mimo celkové pořadí a bez ambic na některý z dresů získá etapový triumf, pomáhá po zbytek závodu svému lídrovi. Takové gentlemanské chování však zřejmě přijde Ayusovi zastaralé.
V nedělní horské zkoušce do Valdezcaray se totiž poroučel z pelotonu už před začátkem závěrečného stoupání.
Vysvětlení? „Byl jsem unavený a nemohl jsem už týmu pomoct. Nejsem v boji o celkové pořadí, takže táhnout, jen abych si to mohl odškrtnout, nedávalo smysl.“
Mnoho pochopení tím nezískal.
„Tohle si Ayuso zkrátka nemůže dovolit,“ měl jasno belgický komentátor Jeroen Vanbelleghem.
„Juan je arogantní spratek,“ shrnula své myšlenky bývalá profesionálka Roxane Knetemannová.
Já vás neslyším! Oživený Ayuso vsadil na sebe. Zatímco Visma dál čeká a šetří síly
A Španěla nešetřil ani jeho slavný krajan Alberto Contador: „Ayuso odpadl dobrovolně. Bylo jasné, že si šetří nohy, nejspíš na nějakou další etapu. Ale nechal tím Joaa Almeidu úplně nechráněného.“
Však si taky v nedělním cíli lídr UAE posteskl: „Chyběli mi parťáci z týmu, zůstal jsem na čele sám.“
Že mívá Ayuso s týmovou taktikou problém, ukázal už loni na Tour de France. Tehdy se v etapě přes Tourmalet „schovával“ na konci skupinky favoritů, místo aby byl na čele a chránil Tadeje Pogačara. Až teprve, když ho Almeida výrazným gestem vyzval, přesunul se na špici a začal tahat tempo. Závod nakonec musel opustit kvůli covidu.
Letos na Giru se zase těžko smiřoval s tím, že růžový dres zdatně hájí mladší kolega Isaac del Toro. Už tehdy se ale možná začalo ukazovat, že ani tým není s chováním dvaadvacetiletého Španěla zcela spokojen. Jak jinak si vysvětlit, že ho v 16. etapě, když stále držel třetí příčku, nechali parťáci osamoceného za balíkem, jakmile začal ztrácet?
Možná je pro rodáka z Barcelony těžké smířit se s tím, že za Pogačarem nemá pozici jasné týmové dvojky. Možná mu stáj něco podobného dřív slíbila, ale nyní slib nedodržuje. Způsobit ony „neshody v podpoře týmové filozofie“ mohlo mnohé.
Jestli však Ayuso o nové smlouvě zatím pouze jedná, momentálním – čistě sólistickým – přístupem svou cenovku příliš nezvedá. Spíš naopak.