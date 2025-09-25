Ayuso po sváru s UAE našel místo u Lidl-Treku, s Vackovou stájí podepsal na pět let

  11:10
Po konci v týmu UAE Emirates bude talentovaný španělský cyklista Juan Ayuso jezdit podle očekávání za Lidl-Trek, v němž bude kolegou i českého jezdce Mathiase Vacka. Avizované angažmá ve čtvrtek potvrdili zástupci americké stáje, třiadvacetiletý Ayuso podepsal smlouvu na pět let.
Španělský cyklista Juan Ayuso (UAE) oslavuje vítězství v sedmé etapě Vuelty.

Španělský cyklista Juan Ayuso (UAE) oslavuje vítězství v sedmé etapě Vuelty. | foto: Reuters

Vítěz sedmé etapy cyklistické Vuelty, Juan Ayuso z UAE
Juan Ayuso (vlevo) dokončuje 16. etapu Gira, ve které ztratil naděje na celkové...
Juan Ayuso s medailí za triumf v 7. etapě Gira.
Juan Ayuso se raduje z triumfu v 7. etapě Gira.
9 fotografií

Ayuso měl v UAE Emirates kontrakt ještě na dva roky, ale již během Vuelty vyšlo najevo, že je v týmu hodně nespokojený. Zástupci stáje, ve které se celá soupiska točí kolem Slovince Tadeje Pogačara, v prohlášení odůvodnili konec Ayusova angažmá „rozdílnými pohledy na plány rozvoje a soulad se sportovní filozofií týmu“.

Španělský raubíř Ayuso opouští tým UAE. Se slovy o podrazu a diktatuře

Rodák z Barcelony patří k největším talentům své generace. Skvělý vrchař letos vyhrál závod Tirreno-Adriatico, etapu na Giru d’Italia a tři na Vueltě včetně týmové časovky. Během španělské Grand Tour se nechal slyšet, že se jeho zaměstnavatelé chovají jako diktátoři.

„Těším se na zahájení nové kapitoly v kariéře. Změna vždycky přináší novou energii a ambice, nemůžu se dočkat, až začnu,“ uvedl v prohlášení Ayuso, jenž se v neděli představí na mistrovství světa ve Rwandě v závodu s hromadným startem.

Na novou posilu se těší i v Lidl-Treku. „Juan je jedním z největších mladých talentů v pelotonu. Už teď je jedním z nejlepších vrchařů a časovkářů. A ve svém věku má spoustu prostoru ještě se zlepšit,“ věří generální manažer týmu Luca Guercilena.

