Ayuso měl v UAE Emirates kontrakt ještě na dva roky, ale již během Vuelty vyšlo najevo, že je v týmu hodně nespokojený. Zástupci stáje, ve které se celá soupiska točí kolem Slovince Tadeje Pogačara, v prohlášení odůvodnili konec Ayusova angažmá „rozdílnými pohledy na plány rozvoje a soulad se sportovní filozofií týmu“.
Španělský raubíř Ayuso opouští tým UAE. Se slovy o podrazu a diktatuře
Rodák z Barcelony patří k největším talentům své generace. Skvělý vrchař letos vyhrál závod Tirreno-Adriatico, etapu na Giru d’Italia a tři na Vueltě včetně týmové časovky. Během španělské Grand Tour se nechal slyšet, že se jeho zaměstnavatelé chovají jako diktátoři.
„Těším se na zahájení nové kapitoly v kariéře. Změna vždycky přináší novou energii a ambice, nemůžu se dočkat, až začnu,“ uvedl v prohlášení Ayuso, jenž se v neděli představí na mistrovství světa ve Rwandě v závodu s hromadným startem.
Na novou posilu se těší i v Lidl-Treku. „Juan je jedním z největších mladých talentů v pelotonu. Už teď je jedním z nejlepších vrchařů a časovkářů. A ve svém věku má spoustu prostoru ještě se zlepšit,“ věří generální manažer týmu Luca Guercilena.