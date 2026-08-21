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Tarling jede Vueltu, týden po bratrově smrti. Tragédie zná nové skutečnosti

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  6:30
Joshua Tarling si cvičně projíždí trasu časovky.

Joshua Tarling si cvičně projíždí trasu časovky. | foto: AP

Finlay Tarling na závodě Boucles de la Mayenne.
Joshua Tarling na trase časovky v 16. etapě Tour.
Jeden z hlavních favoritů týmové časovky na úvod Tour de France, stáj Ineos, na...
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Týden po smrti mladšího bratra Finlayho na závodě Kolem Portugalska pojede britský cyklista Josh Tarling Vueltu. Dvaadvacetiletý časovkářský specialista nechybí v nominaci týmu Netcompany Ineos na poslední letošní Grand Tour, která odstartuje v sobotu v Monaku.

Devatenáctiletý Finlay Tarling zemřel minulý pátek během etapy závodu Kolem Portugalska při srážce s vozidlem, jež jelo v protisměru.

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„Všichni jsme Joshovo rozhodnutí zúčastnit se závodu podpořili,“ uvedl sportovní ředitel týmu Geraint Thomas, bývalý vítěz Tour de France.

Tarling absolvuje druhou Vueltu po debutu v roce 2024. Před měsícem dokončil svou první Tour de France. Kromě něj jsou v týmu britské stáje i lídr na celkové pořadí Oscar Onley, Jack Haig, Lucas Hamilton, Axel Laurance, Carlos Rodríguez, Embret Svestad-Bärdseng a Ben Turner.

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Smrt jeho bratra se stále vyšetřuje.

Podle nejnovějších informací se řidič na závodní trať dostal z jedné z nestřeženích bočních cest. Když viděl cyklistický peloton, zastavil a nechal ho projet. „Zeptal se fanoušků, jestli je závod už u konce. Údajně mu řekli, že projel i poslední závodník a že může pokračovat v cestě,“ popisoval pro nizozemský list Wieler Revue příslušník bezpečnostních složek Carlos Canatario.

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„Nebyli tam žádní policisté. V předzávodním průzkumu místo nebylo vyhodnoceno jako jedno z prioritizovaných,“ uvedl.

Řidič se tak vydal na cestu, na níž se střetl s protijedoucím Tarlingem, který se ve sjezdu snažil hlavní balík dotáhnout.

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