Cyklistiku si chci zase užívat, říká Černý po návratu domů. Zkusí překvapit Vacka

  10:15
Sedm let oblékal dresy týmů z nejvyšší světové divize, kde si vybudoval pověst spolehlivého tempaře a pracanta. V sezoně 2020 vyhrál etapu na Giru d’Italia, třikrát se stal mistrem republiky v časovce a v roce 2018 ovládl i silniční závod. V posledních letech byl nedílnou součástí slavné klasikářské stáje Soudal Quick-Step. Na nadcházející sezonu se však Josef Černý vrací domů, do královéhradeckého týmu, kde celá jeho cyklistická pouť začala.
Josef Černý v cíli 16. etapy Vuelty.

foto: Tomáš Macek, MAFRA

Josef Černý se podepisuje na startu 4. etapy Czech Tour v Kroměříži.
Dries Van Gestel, Josef Černý a Yves Lampaert na týmové prezentaci před startem...
Josef Černý a chvilka pohody v hotelové lobby před večeří
Jan Hirt mává divákům při představování jezdců na mistrovství republiky. Vedle...
11 fotografií

V minulé sezoně ještě v barvách Soudal Quick-Step absolvoval italskou Grand Tour, kterou dokončoval s dvaceti stehy na koleni jako památkou na hromadný pád ze šesté etapy. V srpnu pak zavítal s belgickou „vlčí smečkou“ i do Prahy, kde vůbec poprvé startoval nejprestižnější tuzemský podnik Czech Tour.

V září však tým Jurgena Forého uzavřel soupisku na sezonu 2026 a mezi třicítkou jezdců se poprvé po patnácti letech neobjevila česká vlaječka. Na konci listopadu pak vyšlo najevo, že se Josef Černý vrací do nejúspěšnější české stáje.

My, Češi, nejsme bábovky! Jak Černý šlape na Giru s dvaceti stehy a hlubokou ránou

Dříve Whirlpool-Author či Elkov-Kasper letos znovu mění název, tentokrát na Kasper-Crypto4me. Právě odsud se rodák z Frýdku-Místku po sezoně 2018 vydal do nejvyšších pater světové cyklistiky.

A nyní se vrací jako zkušený matador s bohatou kariérou. „Těším se, že si cyklistiku budu zase užívat a nebudu ji brát jen jako práci. Chci se rozhodovat podle sebe, jestli třeba nastoupit nebo pomoct ostatním. Zároveň bych rád předal mladším klukům zkušenosti, které jsem za ty roky nasbíral,“ říká Černý po tiskové konferenci Kasper-Crypto4me před nadcházející sezonou.

„Věřím, že týmu můžu přinést nejen mentorství, ale i lepší výsledky, než měl v minulé sezoně.“

Dries Van Gestel, Josef Černý a Yves Lampaert na týmové prezentaci před startem první etapy Czech Tour.

Jak dlouho se ve vás rodilo rozhodnutí odejít z World Tour?
Nový šéf Quick-Stepu chce sestavu tvořenou hlavně z domácích Belgičanů. Komunikace ohledně smlouvy s týmem po Giru začala váznout. Cítil jsem, že už o mě tolik nestojí a nikam se to neposouvá. Definitivně jsem si to pak uvědomil po mistrovství republiky v červnu, kdy jsme s manažerem chtěli řešit další podmínky, ale už tam od nich nebyl zájem si mě udržet. To byl asi moment, kdy jsem si řekl, že nemá cenu se něčeho držet za každou cenu.

Byla z vaší strany snaha ještě pokračovat v elitní divizi, případně na prokontinentální úrovni?
Tolik už mě to nenaplňovalo. Člověk je pořád pryč – soustředění, závody, cestování. Doma jsem skoro nebyl. Takže místo abych pobíral o pár tisíc víc, raději zvolím variantu, kdy můžu ještě dva tři roky jezdit a pak v klidu ukončit kariéru. V tuhle chvíli mi to dává větší smysl než zůstávat ve World Tour jen proto, že je to prestiž.

Černý o návratu na osudový závod jeho kariéry: Giro je můj Stanley Cup

Přesto, byly ve hře i další World Tour týmy?
Jednal jsem s Jayco–AlUla a Israel–Premier Tech, u kterého to pořád bylo ve stylu: „počkejte, změní se sponzor, ozveme se příští týden“. Nabízeli mi navíc úplné minimum. Takže jsem se definitivně rozhodl, že už chci být doma a cyklistiku si spíš užívat, zazávodit si i sám na sebe, ne ji brát jen jako práci.

A přemýšlíte ještě o návratu?
Upřímně ne. Mám už na to i roky, je mi 32 let. Dneska jsou kluci ve dvaceti hotoví závodníci. Já jsem v tomhle věku ještě ani nevěděl, že budu cyklista. Jakmile jednou vypadnete z World Tour, vrátit se zpět je ještě náročnější.

JE TO TAM! Josef Černý se raduje z vítězství 19. etapy Gira.

Po osmi letech se vracíte do výrazně obměněného týmu, který se změnil nejen názvem, ale hlavně složením.
To je pravda. Když jsem za Elkov jezdil dřív, byla tu parta kolem Tomáše Bucháčka, Martina Hačeckého nebo Aloise Kaňkovského. Teď je tu naopak hodně mladých kluků. Doufám, že si sedneme, že spolu budeme dobře fungovat a posouvat se dál.

V čem je pro vás nyní v královéhradecké stáji oproti Soudal Quick-Step největší rozdíl?
Kromě toho, že budu trávit mnohem více času doma, si budu častěji řídit vlastní trénink. Nejsem v režimu, kdy je všechno přesně nalajnované a musí fungovat na minutu. Domluvím se, kdy potřebuji vyrazit na soustředění a tým mi vyjde vstříc. Ve World Tour bylo všechno dané dopředu a člověk se tomu prostě musel přizpůsobit.

Takže už teď se to promítá i do zimní přípravy?
Rozhodně. Normálně bych touhle dobou byl už možná na cestě do Austrálie, zatímco teď jsem doma s manželkou. Máme ale dobré oblečení, takže tři hodiny venku se dají odjet. První týmové soustředění nás čeká až v únoru, je to tady prostě celkově o dost klidnější. Sice mě bude mrzet, že nepojedu žádnou Grand Tour, protože ty závody jsou na úplně jiné úrovni, ale zážitků už mám spoustu. A vyhrát třeba Okolo jižních Čech nebo být v Top10 na Czech Tour budou pro mě pořád dobré výsledky.

Mistrovství České republiky v silniční cyklistice ovládl Josef Černý (uprostřed), druhý dojel Jan Bárta (vlevo), bronz bral Jakub Otruba.

Zaznělo, že byste se mohl objevit na závodě v Dubaji. O jakou akci se jedná?
V lednu s týmem žádné soustředění nemáme a dostal jsem pozvánku od Patricka Lefevera (bývalý šéf Soudal Quick-Step) na exhibiční závod do Dubaje, který pořádá místní šejk. Takže jsem si řekl, že to může být zajímavé – spojím to s přípravou, změním prostředí, a navíc je to i finančně dobře ohodnocené.

Už víte, kde sezonu začnete?
Pravděpodobně v březnu v Chorvatsku, ale program se ještě ladí.

Jak to bude v novém týmu s vaší oblíbenou disciplínou – časovkou, kde je kvalitní materiál alfou a omegou dobrého výsledku?
Řešil jsem to s Petrem Kaltofanem (sportovním ředitelem týmu). Nemůžu říct všechno, ale měl bych mít k dispozici dobré časovkářské kolo, se kterým bych se mohl dorovnat Mathiasi Vackovi. Chtěl bych se na časovku víc soustředit, protože v Quick-Stepu jsme sice měli špičkový speciál, ale nebyl tam prostor na detailní vyladění posedu a kombinézy, jaké měl Remco Evenepoel. Tady by to mělo být jiné a rád bych právě na mistrovství republiky Mathiase překvapil.

Josef Černý na trati závěrečné časovky Vuelty

Vnímáte, že je na vás vyvíjen větší tlak?
Nějaký tlak tam určitě bude, to k tomu patří. Ale není to o tom, že by na mě někdo tlačil. Spíš mám vlastní motivaci se víc snažit. Ve World Tour má každý přesně dané, co má dělat, kdežto tady to bude spíš o tom, jak se kdo bude v konkrétním závodě cítit. Když někdo bude mít dobré nohy, může zkusit nastoupit a jet sám na sebe. Nebude to tolik svázané dopředu týmovými pravidly.

Na jak dlouho jste nyní podepsal smlouvu s Kasper-Crypto4me?
Zatím jsme se domluvili na rok a po sezoně se uvidí, co dál.

Výsledky

10. ledna 2026  10:15

