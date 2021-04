Jak Černý přenechal vítězství parťákovi: Řekl jsem mu, že mi to příště vrátí

„Baskicko se všemi svými kopci není zrovna terénem pro mě, ale dnes jsme do toho šli vážně tvrdě, byli jsme aktivní a nakonec všechno vyšlo tak, jak jsme si přáli,“ spokojeně říkal Josef Černý v rozhovoru pro iDNES.cz po svém druhém místě v páteční etapě.

Když jsem vás sledoval, jak skvěle vyjíždíte na první pozici poslední vrchařskou prémii dne, vypadal jste jako vrchař.

Jo, připadal jsem si tam jako Rohan Dennis, když jel při Giru na Stelvio. (Dennis, podobně jako Černý elitní časovkář, tehdy táhl do kopce týmového kolegu v Ineosu a pozdějšího šampiona Geoghegana Harta). Prostě jsem si v tom kopci řekl: Jedu, co to dá. Nohy byly dobré, všechno mi připadalo v pohodě. Jsem rád, že to takhle klaplo.

Ve vaší skupině uprchlíků jste i předtím tahal dlouhé špice, možná nejdelší ze všech.

Cítil jsem se vážně výborně. Předchozí dny jsem se snažil zvládnout tak nějak v klidu, protože koncové kopce byly v nich byly náročné. Pošetřil jsem síly a dnes jsem je prodal.

Plánem týmu už před startem etapy bylo, že se do úniku pokusíte dostat vy a Honoré?

Jo, s Mikkelem jsme byli domluvení, že jakmile to půjde, zkusíme jít do úniku. A pak jsme v něm opravdu i byli. Sice nás Israel Start-Up a další týmy držely na dvou minutách náskoku, ale na poslední vrchařské prémii (29 km do cíle) jsme pořád měli přes minutu k dobru.

Přesto bylo do cíle stále daleko.

Já už tehdy věřil, že to bude dobré, že ten náskok neztratíme. Cítil jsem se vážně výborně. Předtím jsme na tu prémii jeli do kopce takové watty, že jsem i já čuměl, že jich jsem schopný. Adrenalin sehrál své. A také fanoušci u silnice. I když je covid, byli tam. Atmosféra vás nakopne.

Baskičtí fanoušci byli od nepaměti cyklistickými fanatiky.

Je to vidět. Když se potom blížíte k cíli na špici závodu, dodají vám pořádnou motivaci. To je něco úplně jiného, než pokud jedete 10 minut za balíkem v grupettu, kde není o co bojovat. Takhle si naopak na posledních 15 kilometrech říkáte: Teď, nebo nikdy.

Deceuninck-QuickStep @deceuninck_qst How can you not love the amazing Basque fans? Photo: @GettySport https://t.co/RJSdvr8Fx4 oblíbit odpovědět

Z původně šestičlenného úniku jste zbyli tři, přičemž vy a Honoré jste hráli přesilovku na Francouze Bernarda z Treku. Dohodli jste se, že jako první zkusí čtyři kilometry před cílem atakovat Honoré?

Tak nějak to vyplynulo. Když MIkkel zaútočil, já byl v háku za Bernardem a chvíli jsem čekal, jestli Mikkela dojede nebo ne. Jenže Bernard místo toho na okamžik svěsil nohy. Proto jsem se rozhodl, že půjdu přes něj, a Mikkelovi jsem do vysílačky řekl, jestli na mě počká. Pak jsme jeli do cíle ve dvou a užili si etapu spolu až do cíle.

A dohodli jste se, že z vás dvou vyhraje Honoré?

I to svým způsobem vyplynulo ze situace. Nešlo mi o vítězství za každou cenu. Věřím, že i já se jich dočkám. Ale než abychom spolu řešili, kdo z nás bude první, řekl jsem Mikkelovi, ať si to užije, že můj čas ještě přijde.

Nešlo tedy o rozhodnutí vedení týmu?

On odjel i ve druhé etapě, také dnes byl hodně aktivní, fakt si za tím úspěchem šel. Já jsem si pomyslel: Závodím za Quick Step první rok, Mikkel je v něm dýl než já, nemůžu přece přijít a hned chtít za každou cenu vyhrát nebo spurtovat. Řekl jsem mu, že mi to někdy příště vrátí. Vítězství je v týmu, což je hlavní. Věřím, že když ostatní vidí, jak jsem schopný se pro tým obětovat, tak se mi to někdy vrátí.

Naposledy na závodech nejvyšší kategorie nabídli podobný obrázek Kwiatkowski a Carapaz z Ineosu, když loni projeli vedle sebe vítězně cílem 18. etapy Tour. Ten pocit, že šlapete sami dva v čele, nikdo vás neohrožuje a oba můžete zvednout ruce nad hlavu, je něčím novým, co jste ještě nezažil, že?

Je to tak, bylo to něco úplně jiného. Oba dva jsme během etapy dřeli a šli jsme si za tím, v té naší dvojčlenné smečce jsme byli silnější, pomáhali jsme si a navzájem jsme se namotivovali.

A za cílem jste se všichni z týmu objímali.

Ten náš týmový duch je skvělý. Máme patnácté vítězství v sezoně a já sám jsem už u dvou taky byl. Vždycky jde o nepopsatelný pocit, který se dá prožívat znovu a znovu.

Čekáte, že by teď mohl zavolat šéf týmu Patrick Lefevere a sdělit vám, že vaši prozatím roční „zkušební“ smlouvu prodlužuje o další sezonu?

Budu každopádně dělat všechno pro to, abych se v jeho stáji udržel. Morálka všech z týmu i vědomí, jak tu každý na sto procent dře, je úžasné. Než abych odešel do jiného týmu a zase se znovu učil některé věci, rozhodně bych mnohem radši zůstal v Quick Stepu. Doufám, že to Patrick dneska viděl a že i na dalších závodech uvidí, jak jsem schopný do toho šlápnout.

Váš závodní program se zatím zásadně nezměnil?

Připadá mi, že mi dávají závodů čím dál víc. Po Katalánsku jsem byl trochu nemocný, před Baskickem jsem si proto volal s doktory. Radili mi, ať tu úvodní časovku radši jedu víc v pohodě, tak jsem je poslechl. Další dny jsem se cítil líp a líp. Po Baskicku bych teď měl absolvovat dvě ardenské klasiky - Valonský šíp a Lutych-Bastonge-Lutych - a potom etapák Kolem Romandie.

Samé worldtoruové závody.

Jo, docela mě do nich začínají stavět. Už mi dávali najevo, že v Ardenách pojedeme na Alaphilippa, takže prvních 150 kiláků pro něj odpracuji na špici balíku a pak si budu moci vystoupit a dojet v klidu. Každopádně cítím, že mé nohy jsou o úroveň výš, než když jsem v minulosti jel Lutych ještě za CCC pro Grega van Avermaeta. Mohlo by to být dobré.

V Baskicku váš nyní čeká ještě poslední, královská etapa a v ní stoupání na Arrate. Váš tým má přitom stále ambice i na Top 10 v celkové klasifikaci.

V sobotu se možná už na prvním kopci začne balík trhat. Máme dva kluky vysoko v celkovém pořadí, Mauriho Vansevenanta (11.) a Jamese Knoxe (18.), kteří tady v kopcích pěkně řádí, snad v tom budou pokračovat. Mají 58 kilo, to je do kopce něco jiného než mých 78.