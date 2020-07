Dva měsíce cyklistiky a dost? Užijme si závody, dokud to jde, radí Černý

Celým světem postupující koronavirová hrozba připravila sedmadvacetiletého Černého nejen o závody, ale jeho polský tým CCC i o hlavního sponzora v podobě stejnojmenné strádající obuvnické firmy. Ta po sezoně ukončí finanční podporu stáje.

„Neumím si představit, že bych byl někým jiným než profesionálním cyklistou,“ uvedl Černý v dotazníku na webových stránkách své stáje. Teď musí o tuto profesi znovu zabojovat.

Závody se vracejí na scénu. S bezpečnostními opatřeními, jaká cyklistika nikdy v historii nezažila. Kolikrát jste už byl kvůli návratu do závodů na koronavirovém testu?

Třikrát. Testovací tyčinky mi strkali do nosu i do krku. Není to zrovna příjemné, ale musíme si na ně zvykat. Budou k cyklistice patřit.

Zvlášť když mezinárodní unie UCI požaduje, aby měl každý jezdec negativní testy šest dnů a tři dny před závodem.

Proto jsem se nechával testovat zrovna dneska ráno u nás na Moravě. Zítra odlétám do Francie na první závody, La Route d’Occitanie a Tour de l’Ain (závody nižší série Europe Tour).

Těšíte se?

To teda jo. Pořád jen trénovat mě moc nebaví. Už na červencovém kempu v Livignu jsme si navzájem poměřovali síly, abychom věděli, jak si kdo stojíme. Takže se těším, až nás ve Francii po dlouhé době zase odmávnou.

Týmy dostaly od UCI rozsáhlý manuál s povinnými bezpečnostními opatřeními. Co jim říkáte?

Neovlivním je. Tak to prostě je, nic s tím neuděláme. Vím, že to vše dělají kvůli našemu zdraví a proto, aby náš sport mohl dál fungovat.

Vaší stáji se zatím koronavirus vyhýbal?

V Livignu se nás sešlo šestnáct a z testů tam vyšli všichni zdraví. Jen u jednoho Belgičana zjistili, že má v těle protilátky na covid.

Od lékařů CCC dostáváte mnohem víc pokynů, jak se chovat?

Moc ne. Jen nám pořád říkají, ať jsme opatrní a používáme dezinfekci. Ale my jsme opatrní pořád. Jakákoliv chřipka nebo jiná nemoc by nás stály výkonnost. Teď navíc přibudou i nová pravidla s rouškami.

Ve Francii, kam míříte, už jsou opět povinné na všech uzavřených veřejných místech.

Jo, to má platit i pro nás, a nejen tam. Roušky máme nosit i venku při prezentaci týmů nebo na vyhlášení. Koukal jsem na záběry ze španělského závodu Kolem Burgosu a ani tam to není jiné.

Ve Španělsku narůstá počet případů nákazy koronavirem. Tým CCC-Liv, ženská odnož vaší stáje, proto odmítl startovat na dvou španělských závodech.

V našem mužském týmu se zatím nikdo neozval, že bychom v některých zemích radši neměli jet. Chceme si užít závodění, dokud to jde.

Dokud to jde?

Věřím, že první dva měsíce téhle zhuštěné sezony se odjedou.

A pak?

Pak se obávám, že zase přijde karanténa, uzavírky v jednotlivých zemích a další závody se zruší.

Mohou být předčasně ukončovány také nyní, jakmile se v pelotonu objeví třeba jen jeden nakažený cyklista?

Myslím, že ano. Oznámili nám, že v takovém případě by navíc i celý tým šel do čtrnáctidenní karantény. Ale na to teď nechci myslet. Radši se soustředím, abych udělal výsledek na závodech, které se letos stihnou odjet.

Před koronavirovou krizí s vámi tým počítal pro letošní Giro.

A jsem v nominaci i teď. Jde zatím o širší výběr čtrnácti jezdců (osm jich nakonec pojede). Šéfové týmu mi řekli, že do konečné sestavy bych se měl vejít, ale že se vše bude odvíjet také od zdravotní situace a od toho, kdo onemocní a kdo ne.

Giro má začít za dva měsíce. Tou dobou už ale může být sezona podle vaší vize zase stopnutá.

Právě. To mě také napadlo.

PŘED ROKEM NA GIRU. Josef Černý u autobusu svého týmu CCC po patnáctém místě v 18. etapě Gira 2019.

Jak řešíte budoucí angažmá? Dobíhá vám dvouletá smlouva.

Zatím nám neřekli, jestli vedení naší stáje dokáže najít nového sponzora. Ale ať už ano, nebo ne, pro vyjednávání o příští smlouvě potřebuju dobré výsledky.

Už v únoru jste je na etapách Kolem Murcie nabídl.

Jo, to je moje plus. Ale kdybych nějaké kvalitní umístění přidal i teď, vyjednávání by hned bylo o něčem jiném. Každopádně můj manažer se už vyptává, jaká je kde situace. Snad to dobře dopadne.