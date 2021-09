Černý o mistrovství světa: Po Vueltě nebylo jednoduché znovu se nahodit

Co s vámi provedla únava ze tří týdnů na Vueltě? Jak jste se po jejím skončení dal dohromady?

Myslím, že jsem si docela dobře odpočinul, možná až moc.

Kolik dní jste byl bez kola?

Čtyři. Pak jsem něco pojezdil a zase ještě chvilku odpočíval. Až potom jsem začal s intervalovými a specifickými tréninky na časovku.

Na Moravě?

Jo, po měsíci ve Španělsku jsem chtěl být doma. Projížděl jsem terény kolem Javořiny a Myjavy. Bylo pěkné počasí a nohy byly taky dobré. Jen té hlavě už se moc nechtělo, ale bude to jen posledních pár závodů.

Mistrovství světa je motivací, ne?

Určitě. Jede se jednou za rok, je zapotřebí se k tomu postavit čelem. Jen ta sezona už byla vážně dlouhá a já cítím, že jsem hlavou už tak trochu mimo sezonu. Faktem je, že na mistrovství světa jsem nijak neladil, spíš jsem předtím směřoval výkonnost na Vueltu, ta byla z mého pohledu přednější. Přesto věřím, že jsem se na šampionát v rámci možností připravil dobře.

Profil trati by vám mohl vyhovovat?

Jo, pokud nebude pršet, nebo nesehraje roli vítr, mohlo by mi to sednout. Tedy jestli bude mé tělo schopné dávat si tak jako jindy.

Co by vás potěšilo? Top 10?

Ještě jsem detailněji nestudoval startovní listinu, ale Top 10 by byla ideální výsledek. Mnozí mí soupeři, například Ital Ganna, se na rozdíl ode mě snažili dokonale vyladit právě na šampionát a konec sezony, někdo i na Roubaix. Taky van Aert směřoval formu právě k těmto závodům a vypadá, že je na tom skvěle. Já to spíš tlačím z posledních sil, ale chci dobře reprezentovat Českou republiku a neudělat v Belgii ostudu, když budu na šampionátu v časovce z českých mužů jediný - a vlastně ani žádný žena ji nejede.

O týden později pak přijde na řadu silniční závod na flanderské klasikářské trati. Do něj máte jaké plány?

To bude náročných 270 kilometrů, navíc má být škaredé počasí. Prostě závod o výkonnosti. Jestli se budu cítit, zkusím ho jet i na sebe. Naopak pokud vycítím, že mám špatný den, a budeme vepředu třeba dva nebo tři lidé z týmu, určitě se můžeme domluvit na nějaké pomoci. Uvidíme, jak na tom kdo z nás bude, všichni už toho máme dost. A to ještě někteří kluci startovali i na Evropě, kde to byl údajně masakr.

O pokusu o únik na mistrovství světa neuvažujete?

Spíš se pokusím co nejdéle vydržet s těmi nejlepšími, i když to bude složité, po Vueltě bylo opravdu těžké znovu se nahodit.

Ale odezva v týmu byla po Vueltě dobrá, že?

Jo, po 4. místě v časovce mě v týmu chválili. Nejen za časovku, ale i za celou Vueltu a pomoc Fabiovi Jakobsenovi. Všichni byli nadšeni jak z Fabiova zeleného dresu, tak z celkového vystoupení týmu a počtu vyhraných etap.