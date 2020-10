Černý vybírá tým: Líbil by se mi takový, kde mají dobrá časovkářská kola

Poslední z časovek Gira už po třech týdnech dřiny hodně bolela?

Byla to 21. etapa, blížili jsme se ke konci a já už to chtěl mít co nejdřív za sebou, tak jsem šlapal nejvíc, co šlo. Sice to nestačilo na lepší než 6. místo, ale i tak jsem celkově s Girem moc spokojený.

Na co jste myslel, když jste po tolika úspěšných etapách projel milánským cílem?

Měl jsem hlavně radost, že všechno klaplo, že jsem neměl na Giru žádný vážnější pád, neonemocněl jsem a dojel až do Milána. Určitý pocit satisfakce. Spadla ze mě tíha celého závodu. Těšilo mě, že jsem si nepřijel do Itálie jen pro účast a že se mi podařilo všechno, co jsem si přál. Protože vyhrát etapu na Giru, to je...

Sen?

Jo, o něčem takovém přece každý cyklista sní. Navíc mám ještě tři umístění v časovkách do Top 6. Myslím, že jsem na Giru ostudu neudělal a dobře jsem tam reprezentoval i Českou republiku. Dost lidí mi psalo, že to u televize hodně emočně prožívali. Starosta Uherského Brodu mi chce veřejně pogratulovat. To všechno je moc hezké. A teď budu s manažerem řešit, co dál a z čeho mohu vybírat, ať vím na čem jsem.

Bylo by hodně smutné, kdybyste si za letošní sezonu nezasloužil worldtourovou smlouvu.

Tak... snažil jsem se. Je to horší doba. Dřív už o volném dni na Tour skoro každý věděl co a jak v příští sezoně. Zato teď týmy se smlouvami vyčkávají a spousta lidí nic neví. Jsem zvědavý, co pro mě má manažer za informace.

CCC Team @CCCProTeam REPORT: @cernyjosef 6th in Milan as #Giro draws to a close Read what all our seven remaining @CCCProTeam riders had to say at the end of this year's @giroditalia in our stage 21 https://t.co/cTDTwxRHcS #RideForMore https://t.co/VW03LjOYPU oblíbit odpovědět

Jaký tým by se vám líbil?

Takový, kde mají dobrá časovkářská kola, abych na nich mohl zase ukázat své schopnosti. V Treku, Boře nebo Quick-Stepu je mají dokonale vyladěná. Naopak třeba Cofidis, který jsme řešili ještě před Girem, nemá ten jejich časovkářský speciál De Rosa zrovna moc vychytaný. Ale jak říkám, je to taková divná sezona. Radši podepíšu co nejdřív tam, kde dostanu slušnou nabídku, než jít do rizika, příliš si vybírat a se smlouvou vyčkávat. Aby najednou nebyl prosinec a já byl pořád na nule.

Také Ineos má dobrá časovkářská kola...

Jenže v Ineosu už dva špičkové časovkáře mají. (směje se)

Neozvali se vám i z týmu Circus - Wanty, který odkoupil worldtourovou licenci CCC?

Myslím, že také projevili zájem. Manažer mi říkal, že od pondělka se pomalu ani neodtrhnul od telefonu a že to tenhle týden budeme řešit. Vždyť i hodně špičkových závodníků zatím smlouvu nemá. Někdo řeší peníze, jiným chyběly letos výsledky.

Překvapilo vás, že váš týmový kolega Ilnur Zakarin přijal nabídku od druhodivizního ruského Gazpromu Rusvelo, který ani nedostává divoké karty na závody Grand Tour?

Říkal mi, že měl nabídky do World Tour, ale že mu Gazprom nabídl nejlepší plat a díky tomu si může našetřit nějaké peníze, než skončí kariéru.

Když už jsme u těch peněz, jak moc vás zaskočilo rozhodnutí ředitele Gira Maura Vegniho, který vám i dalším cyklistům sebral prémie za 19. etapu a dal je na boj proti covidu?

Ono to ještě není definitivní. CPA (Asociace cyklistických profesionálů) se bavila s organizátory, aby raději odebrali nějakou částku, třeba pět procent, z celkové dotace Gira a ne jen z 19. etapy. Navíc podle pravidel UCI náleží prize money závodníkovi. Pokud nebylo před závodem stanoveno, že prémie půjdou na něco jiného, nemohou je organizátoři po etapě zrušit. Odlišná situace byla, když nám na kritériu v Austrálii ještě před startem řekli, že prémie půjdou na poškozené z australských požárů. Ale aby si takhle organizátor po etapě diktoval, které prémie nám odeberou, s tím UCI nesouhlasí.

On to poněkud horkokrevný Mauro Vegni udělal tak trochu na truc jakožto reakci na předchozí protest jezdců za zkrácení etapy.

Přesně tak. I my jsme se o tom takhle bavili. Ale nejsou to jen mé peníze, naše vyjeté prémie vždycky dělíme mezi celý tým, takže jsou to i peníze našich masérů, mechaniků a dalších lidí z týmu. Byla by škoda, kdyby z nich nic neviděli. Kompromis, že organizátoři raději seberou těch pár procent z celkové dotace Gira, by asi byl lepší. Ovšem pro mě je samozřejmě hlavní, co jsem v té etapě ukázal.

Hezky to řekl šéf vašeho týmu Jim Ochowicz, když prohlásil, že ani odebrané prize money nemohou váš tým připravit o společnou radost, kterou jste měli z vašeho vítězství.

Přesně tak.

Letošní Giro bylo občas i hodně divoké, ať už covidovými případy nebo propadem některých hvězd. Byl to i odraz celé téhle zvláštní sezony?

Je to tak. To Giro se jelo skoro ke konci sezony, každý měl jinak natrénováno, nedošlo na souvislou cílenou tříměsíční přípravu, jako když se v minulosti konalo na jaře. Ani já jsem se na něj nemohl kdovíjak speciálně připravovat.

V srpnu jste se dokonce obával, aby kvůli druhé vlně koronaviru po dvou měsících závodů zase celou sezonu nezastavili. Je tedy velkým úspěchem, že se s výjimkou Amstelu a Paříž - Roubaix odjelo zatím téměř vše, ne?

Určitě. Vznikly komplikace, jako když nás s Girem nepustili do Francie, ale s těmi se organizátoři vypořádali. Mohlo to na podzim dopadnout daleko hůř, taky už jsme teď vůbec nemuseli závodit. I pro sponzory a celou cyklistiku nakonec nebyl letošní rok až takovou ránou, jiné sporty trpěly mnohem víc. Cyklistika se držela a co jsem slyšel, mnohem víc lidí ji sledovalo, když teď měla v televizi na rozdíl od jiných sportů pořád své velké akce.

CCC Team @CCCProTeam #Giro We wrap up the @giroditalia with @cernyjosef taking sixth place in today’s stage 21 TT behind Ganna (IGD) with @kamilgradek joining him inside the top ten, finishing ninth. Great job guys #RideForMore https://t.co/UD76lxtoi4 oblíbit odpovědět

Jak se nyní vy sám za sezonu odměníte?

Tím, že navštívím rodinu a že přítelkyni vynahradím čas, co jsme spolu nebyli. Ale zároveň už budu nosit v hlavě další sezonu, abych neusnul na vavřínech a neprobudil se až v prosinci na soustředění. Budu se dál udržovat, snažit se neonemocnět a být v pohodě.

Za jiných okolností mívali cyklisté v říjnu dovolenou. Letos je vše jinak. Přesto, dopřejete si tradiční dva týdny bez kola?

To je složité. Na normální dovolenou se stejně nikam jet nedá. A ani by na ni nebyl čas. Takže si spíš jen uspořádám věci v hlavě.

V předchozích letech jste si na zimní trénink pronajímal apartmán u jihošpanělského Calpe. Opět to uděláte?

Zatím jsem to neřešil, protože vůbec nevím, jaká bude ve Španělsku situace s covidem. Aby mě nakonec nezavřeli v lockdownu. Zůstanu doma, koupím si nějaké horské kolo, protože momentálně ani žádné nemám, a začnu trénovat tady. A až situace trochu povolí, odletím s přítelkyní na 14 dní na Kanáry (ty zatím nemají tak velké restrikce jako pevninské Španělsko), abych tam nějaký čas jezdil a soustředil se v teple.

Jak to bude s koly, které od stáje CCC doma máte? Budete je vracet?

Ještě jsme to neřešili. Očekávám nějaký e-mail, že je mám vrátit. Nebo nám je možná nechají jako kompenzaci za to, že nám od března až do konce sezony stáhli výplatu (na 50 procent, podle některých zdrojů dokonce na ještě méně).

Lákalo by vás zahájit příští sezonu obdobně jako letos v lednu na australských worldtourových závodech?

Co jsem slyšel, závody se sice v Austrálii mají konat, jenže bychom tam museli nejdřív do karantény na hotelu a pak na tréninky vyrážet jen s policejní eskortou. Nevím, jestli by to bylo zrovna pohodové. Ale to už bude záležet i na mém příštím týmu. Letos mi každopádně rozzávodění v Austrálii sedlo.

Na jaře jste vyprávěl, že vaším snem je jednou jet Paříž - Roubaix a okusit i Tour a Vueltu. Což, předpokládám, platí dál?

Rozhodně. Chtěl bych zkusit všechno. Na Giru už zářez mám, líbí se mi, ale rád bych poznal i další velké závody.