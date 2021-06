Průměrná váha týmu? 78 kilogramů. Na horské etapy se těšíme, směje se Černý

Dneska to byla hodně divoká etapa. Se spoustou útoků, v jednom jste byl i vy sám.

Každý den je to tady divoké. Dauphiné není jeden z nejlehčích závodů, spíš jeden z nejtěžších vzhledem k tomu, že je to příprava na Tour.

Váš týmový kolega Kasper Asgreen vyrazili hned na začátku do úniku, na vedoucího Lukase Pöstlbergera ztrácel v průběžném pořadí jen devět sekund. Byla to taktika?

Byla to taktika, chtěl to zkusit, zkusil to.

Vy jste se po třetině etapy probil do čelní skupiny. Jak se to stalo?

Jel jsem v háku Treku, když za to najednou vzali a byli jsme pryč. Já se pak jen v háku vezl do té první skupiny. Nebyl to úplně plán, ale trénujeme tady, abychom na tom byli lépe.

Peloton vedený Borou vám ale moc prostoru nedal. Jak fungovala spolupráce v úniku?

Byli tam tři kluci z Treku, já s Kasperem z Quick-Stepu a ještě tři další kluci, takže to bylo takové že chvíli někdo chtěl jet, pak zase nechtěl jet. Ale peloton si nás hlídal, takže to nebylo ideální.

Když se skupina roztrhala, vy jste zůstal v úplném čele sám. Do cíle to ale pořád bylo předaleko.

V tom sjezdu jsem si říkal, že to ještě trochu podržím, protože jsem věděl, že dost foukalo. Chtěl jsem to ještě zkusit, kdyby třeba zezadu někdo přijel. Ale nepřijel, byla to náročná etapa.

Ve středu jste měl na programu oblíbenou časovku, ale skončil jste v ní až třiapadesátý. Čím to bylo?

Zatím to není úplně top ta forma, protože, protože po Romandii jsem měl volno, týden bez kola, dva týdny jsem pak trochu trénoval, a teď se pomalu dostávám do formy, každý den je to lepší a lepší.

Ladíte směrem k mistrovství republiky?

Určitě, určitě. I tady jsem hlavně kvůli tomu, abych potrénoval do mistráku a připravil se trochu na olympiádu.

Ta středeční časovka navíc měla dost netradičního vítěze Lucenka. A třeba Geraint Thomas si stěžoval, jak těžko se v ní hledalo správné tempo.

Vyhrál to Lucenko z Astany, což není úplně specialista na časovku, druhý Izagirre taky ne, takže určitě to byla zajímavá časovka.

Vy jste na Dauphiné přijeli s hodně útočnou sestavou, ale bez vyloženého vrchaře.

No, tak máme tady průměrnou váhu týmu 78 kilogramů (smích). Normálně to ti vrchaři trochu zprůměrují dolů, ale všichni byli buď na Giru nebo jako přípravu na Tour pojedou závod Kolem Švýcarska. Určitě tady máme jeden z nejtěžších týmů, ale zatím to zvládáme dobře, uvidíme v sobotu a v neděli.

To se teď musíte na ty tři horské etapy vyloženě těšit.

Nooo… Asi tak nějak (smích).

Co váš další program?

Mistrák, olympiáda a pak možná Vuelta.

Na tu se tlačí docela dost lidí.

Je to tak no. Ještě jsem vedený i jako rezerva na Tour, ale zatím to nevypadá, že bych měl jet. V širší nominaci je zatím asi čtrnáct lidí, pokud někdo onemocní, pojedu, ale pokud ne, pojedu asi až Vueltu.

A jak to máte se smlouvu? Po téhle sezoně by vám v Quick-Stepu měla skončit. Nebo už řešíte prodloužení?

Prodlouženou ještě nemám, ale doufám, že si mě tam nechají. Zatím jsou spokojení, takže si myslím, že to bude v pohodě.