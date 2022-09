Formu ladili v Kanadě. Teď Černý a Bittner vyhlížejí přesun na australské MS

Bittner skončil v pátečním závodě v Québecu na 87. místě se ztrátou 6:36 minuty na vítězného Francouze Benoita Cosnefroye. „Líbilo se mi to. Hezké městské závody,“ líčil devatenáctiletý jezdec týmu DSM v rozhovoru pro iDNES. „Bylo to hodně těžké. Snažil jsem se, ale došly mi síly dvě kola před cílem.“

Černý byl 108. (+10:19). „Bylo to hrozně specifické. Jeli jsme dvanáct okruhů, celková délka byla 201 kilometrů, takže to nebyla žádná procházka růžovým sadem. Ale nějak jsme se s tím poprali. Měli jsme jednoho kluka v úniku, další to zkoušel na konci a byl dostižen dvacet metrů před cílem,“ říkal člen Quick-Stepu.

CYKLISTICKÝ TALENT. Pavel Bittner (vpředu) během svého působení v development týmu DSM.

V neděli se oba čeští zástupci přesunuli do Montréalu, kde je čekal další městský závod. Ani jeden z nich ale klání, jenž opanoval Slovinec Tadej Pogačar před Woutem van Aertem, nedokončil.

Oba si ale uvědomovali, že kanadské podniky sloužili spíše jako příprava. Své síly totiž upínají na blížící se mistrovství světa v Austrálii, které se koná od 18. září. Bittner spadá do kategorie do 23 let, Černý by měl závodit mezi elitou.

„Tyhlety závody probíhají jako příprava na mistrovství světa. Doufám, že to potvrdím a předvedu tam nějaký dobrý výsledek,“ říkal Bittner. „Do Austrálie letím třináctého, budu trochu cestovat v čase. Ale letím s předstihem, takže bych se měl docela dobře adaptovat.“

O čem dalším ještě v Kanadě mluvili?

Podívejte se ve videu.