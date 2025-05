Giro je pro Černého osudovým závodem. Na něm poprvé okusil, co to znamená objet podnik Grand Tour. Na něm poprvé na třítýdenním klání vyhrál etapu. Na něm si řekl o smlouvu v elitní stáji. A na něm pomáhal i takové hvězdě, jakou je Remco Evenepoel.

„Cestou do Albánie jsme to s Honzou Hirtem počítali. On je už na svém osmém Giru, já na pátém,“ připomíná jedenatřicetiletý cyklista.

Jste tedy už rutinér?

Ale i tak jsem pořád nervózní, abych doma nic nezapomněl a sbalil všechno, co potřebuju.

A nezapomněl jste?

Snad ne. Ani pas, který do Albánie potřebujete.

Také formu jste přibalil?

Věřím, že ji mám dobrou. Je to pro mě důležitá sezona, během které jedu i o další smlouvu. Dávám si na všechno velký pozor, i na stravu, abych jedl přesně tak, jak mám. Ani malé pivko na chuť si po jídle nedám. A v přípravě jsem všechno směřoval právě k Giru, proto jsem strávil hodně času i na vysokohorském kempu v Sieře Nevadě, kde byl s námi také Remco (Evenepoel), než vyrazil na ardenské klasiky.

Jeho návrat po prosincové zlomenině lopatky, žeber a pravé ruky byl obdivuhodný.

Já kdybych prodělal stejné zranění jako on, určitě bych se z toho dostával mnohem déle. Z Remca však byla cítit obrovská vůle dostat se co nejdříve do formy. Už v Ardenách ji ukázal a jsem přesvědčený, že na Tour bude ještě lepší.

Na Giru bude vašim lídrem pro celkové pořadí Mikel Landa, v minulosti na závodech Grand Tour dvakrát třetí a třikrát čtvrtý. I tentokrát může bojovat o stupně vítězů?

Jo, mohl by jet o první trojku. Vypadá v pohodě. I on se s námi připravoval při soustředění v Sieře a potom si ho ještě o týden natáhl. Připravený bude.

Jaký je v roli lídra?

Zkušený. Bude to s ním klidnější než v minulosti Giro s Remcem. Ví přesně, co a jak. Nevyžaduje od svých pomocníků tahat, když není třeba. Soustředí se na etapy, které jsou důležité pro celkové pořadí. A v těch ostatních mu pomůžeme, aby zbytečně neztrácel, třeba po defektu.

Druhým chráněným jezdcem vaší sestavy je teprve 21letý Francouz Paul Magnier, jeden z největších sprinterských a klasikářských talentů současnosti. Co od něj na Giru očekáváte?

Je dost mladý a ani nevím, na jak dlouho s ním vedení týmu počítá – jestli opravdu objede celý závod, nebo jen část. Ovšem potenciál na vítězství v některé z etap v sobě má. Jen nesmí dělat chyby. Ale od toho tu má Mattia Cattanea a mě, abychom ho trochu usměrnili a třeba mu i vysvětlili, že v kopcovitějších etapách nemusí být kdovíjak dlouho vepředu a může je absolvovat v klidu s námi vzadu v grupettu, aby potom mohl v pro něj vhodnějších etapách ze sebe vydat 100 procent.

Připadá vám zvláštní, že jste najednou mentorem mladých?

Já žádného takového mentora na Grand Tour neměl, všechno jsem se musel naučit sám. Občas si říkám: Tohle by přece Paul měl vědět. Ale rád mu poradím. Chce vítězit, jen ještě někdy nepozná, kde je jeho místo. I proto udělal na Tirrenu (worldtourový etapový závod) pár chyb. Každopádně nemá cenu, aby se tady snažil utkávat s vrchaři v delších kopcích. Zato v rovinatých etapách nebo při lehčích dojezdech najdete na Giru jen málo lidí, kteří mu mohou konkurovat. Maximálně tak Wout van Aert nebo Mads Pedersen, ale i ti to s Paulem budou mít těžké.

S vámi vedení týmu počítá i s jako mocným motorem týmu, který sehraje významnou roli na špici pelotonu při sjíždění úniků. V této pozici vás sportovní ředitelé Quick Stepu označují za jednoho z nejlepších domestiků v pelotonu. Věříte, že v některé z etap dostanete možnost zajet si i na sebe? Například hned v sobotní časovce?

Věřím, že dostanu. Jasně, musíme být ve vrchařských etapách k ruce Mikelovi a ve sprinterských Paulovi, ale nejsme tým, který by zakazoval svým pomocníkům jet občas na sebe. Pokud se mi povede dostat se do úniku, v němž bude třeba patnáct lidí, nemyslím si, že by mě stahovali zpět. A pak jsou tu samozřejmě i dvě časovky.

Už při vašem premiérovém Giru v roce 2019 jste v barvách týmu CCC dojel v závěrečné časovce ve Veroně šestý. Vzpomínám si, jak jste mi tehdy líčil, jak moc vás těší, že jste zavřel ústa všem pochybovačům, kteří i v internetových diskuzích psali, že nemáte na Giru co dělat.

Jo, toho jsem si tehdy vážil, jak jsem vše zvládl. Už jen objet to první Giro, celé tři týdny, byl fakt záhul. Spousta lidí, co se jen dívají v televizi, si myslí, že to není kdovíjak složité. Přitom už po týdnu je tělo natolik unavené, že pokračování závodu je potom těžké i pro hlavu. Ale když jsem celý ten etapák napoprvé zvládl, dostavilo se veliké uspokojení.

GIRO 2019. Josef Černý při závěrečné časovce ve Veroně.

A zároveň i prozření, že se v některých etapách na Grand Tour můžete porvat i o přední příčky?

Přesně tak. A na svém druhém Giru v roce 2020 jsem už vyhrál etapu.

To byl velmi zvláštní ročník. Kvůli covidu se startovalo až v září, s mnohými omezeními a bezpečnostními opatřeními. Navíc váš tým CCC už předtím oznámil, že po sezoně z finančních důvodů skončí. I proto jste dostali během závodu volné ruce a vy jste po té příležitosti v 19. etapě do Asti sáhl. Dostal jste se do úniku a posléze jste sám ujel všem dalším uprchlíkům.

Měl jsem tehdy i trochu štěstí, ale řekl bych, že jsem mu šel naproti. Neříkal jsem si jen „Nějak to dopadne“, ale tlačil jsem se během Gira zas a znovu do úniků a věřil, že jednou to vyjde. I když to v některých etapách s mou snahou dostat se do úniku nedopadlo dobře, nenechal jsem se odradit. A dočkal jsem se. Tohle vítězství mě od té doby doprovází celou kariéru.

Jak to myslíte?

Třeba při týmové prezentaci na každém závodě. Moderátor vždycky říká: Ano, tady je Remco Evenepoel, olympijský vítěz a mistr světa, tady je ten, ten a ten... a u mě se vždycky pozastaví a připomene: A tady je Josef Černý, vítěz etapy na Giru. Pokaždé, když jsem při prezentaci na pódiu, to řeknou, což je fakt pěkný pocit, že už mi to vítězství nikdo nevezme, že jsem se takhle zapsal do historie Gira. Ta slova mě hrozně motivují a zahřejí u srdce. Máme v týmu třeba Pietera Serryho (startoval nyní na závodě Kolem Romandie) nebo Jamese Knoxe (jede Giro), opravdu výborné cyklisty, kteří ale nikdy během kariéry nevyhráli profesionální závod. Já ano. To je pěkné.

JE TO TAM! Josef Černý se raduje z vítězství 19. etapy Gira 2020.

Co si z vaší vítězné etapy do Asti pamatujete nejvíce? Průjezd cílem? Nebo moment, kdy jste utrhl soupeře?

Spíš to, že všechno, co jsem měl naplánované, jsem tehdy naplnil na 100 procent. Od předchozí horské etapy, kterou jsem dokončil v grupettu, abych ušetřil co nejvíce sil, přes veškeré jednotlivosti, které se potom v mé vítězné etapě sešly. Jak jsem si spočítal, kdo by na tom v našem úniku mohl být s výkonností nejlépe, na koho si musím dávat pozor, kde bude ideální nastoupit. Nejde jen o vítězné projetí páskou, ale o cestu k němu.

Etapový triumf z Gira vám vzápětí pomohl k smlouvě v Quick Stepu. Vaše role na Grand Tour se tím pádem změnila, už jste neměl volné ruce, ale stal se z vás ceněný domestik.

Ale stále jsem si nesmírně vážil, že mohu jet jeden z nejhezčích závodů na světě. Dostat se na Giro je v mých očích jako hrát v hokeji o Stanley Cup.

Jak se vám pracovalo pro hvězdy, jakou byl na Giru Evenepoel, nebo na Vueltě vracející se Fabio Jakobsen?

Byla to extra motivace. Kdybych byl kvalitním sprinterem a byl na tom dobře, také bych si přál, aby mi pomocníci připravili co nejlepší výchozí pozici pro boj o vítězství a já ji potom mohl zúročit. Jako domestik chci mít co největší zásluhu na našich vítězstvích. A i když nakonec nevyhrajeme, chci mít pocit, že jsem pro tým odvedl vše, co jsem měl – a ještě kousek navíc. Nebudu se přece vozit někde v háku.

VUELTA 2021. Fabio Jakobsen (vpravo) v zeleném dresu vítěze bodovací soutěže se svým českým "gangem" za cílem 20. etapy. Uprostřed Zdeněk Štybar, vlevo Josef Černý.

Překvapilo vás, že jste se vyprofiloval do pozice tak silného a ceněného motoru na špici balíku?

Věděl jsem, že na vrchaře nemám výšku, ani váhu. A že pro sprinty také nedisponuju zrovna největšími absolutními watty. Takže mě ta má cyklistická cesta k téhle roli přivedla.

Co vám na konci Gira udělá radost?

Když dojedu do Říma celý, živý a zdravý – a když s týmem vyhrajeme nějakou etapu, dokážu pomoci ostatním a sám se dostanu do úniku nebo dojedu v první desítce v časovce.

Váš Quick Step neprožíval na jaře právě šťastné období. Nejen kvůli Evenepoelově zranění. Ani kostkové klasiky nedopadly tak, jak by si stáj představovala.

Vždycky se to přelévá. Podívejte se na Vismu. Jeden rok byli doslova raketoví, ale loni už to až tak skvělé nebylo. Teď vládne cyklistice UAE, ale Pogačar se může zranit nebo onemocnět a hned nastane jiná mentalita v týmu. Vedení našeho týmu ví, jak intenzivně trénujeme a jak děláme pro úspěchy maximum. Pokud nepřicházejí, není to proto, že bychom se na to vykašlali, nebo že bychom se někde přejídali. Naopak, výživu máme prvotřídní. Všechno děláme na 100 procent, ale občas to prostě nevychází.

Když se ještě vrátíme k letošnímu Giru, nebude to závod s jasným favoritem jako loni, že?

Podle mě má dva takřka rovnocenné velké favority: Primože Rogliče a Juana Ayusa, kteří jsou výborní v kopcích i v časovkách a navíc oba mají za sebou velmi silné týmy.

Až kdyby se oběma nedařilo, může vstoupit do hry dlouhý zástup dalších kandidátů titulu?

Asi ano. Je to cyklistika, nic není dáno dopředu, ale ti dva v mých očích vyčnívají. Roglič by mohl mít se svými zkušenostmi malinko navrch i nad Ayusem. Ale také on může spadnout.

Unikátní je letos místo startu – Albánie, kde se nikdy žádný velký cyklistický závod neuskutečnil. Už od podzimu se mocně diskutovalo, že silnice jsou v této zemi ve špatném stavu, mnohé týmy si stěžovaly. Jak na vás zatím albánské prostředí působí?

No... řidiči jsou tu dost neukáznění, do dvou pruhů se snaží nacpat třeba pět aut. Přiletěl jsem v úterý ve tři odpoledne a chtěl si ještě zatrénovat. Lidi z týmu mi říkali: Jdi radši na trenažer. Ale já jim oznámil, že si dvě hoďky zajezdím venku.

Načež jste si musel hodně dávat pozor?

To tedy jo. Na díry na silnici i volně pobíhající psy. Slyšel jsem, že lidé z Bory se šli podívat na místa dojezdu první a třetí etapy a tam ještě nebyl dodělaný ani asfalt, měli tam místy jen kamenitou cestu. Lidé v Albánii asi nejsou na cyklistiku úplně zvyklí. Zatímco v Itálii Girem doslova žijou, tady to možná bude něco jiného. Ale třeba všechno dopadne jinak, třeba už na prezentaci přijdou desetitisíce diváků a při závodě budou respektovat, že se snažíme co nejlépe závodit a riskujeme při tom i naše zdraví. Doufám, že organizátoři nám zajistí bezpečí. Nikdo tu nechce skončit v nemocnici po zbytečném pádu, kdy vám vlítne pod kola pes.