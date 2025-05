Od našeho zpravodaje v Itálii - Nemá ještě smlouvu na další sezonu, také proto se chce Josef Černý na Giru co nejvíc předvést, navzdory bolesti a dvaceti stehům na koleni. Nejméně v pěti etapách se už tlačil do úniků – a v úterý to konečně vyšlo. Dlouhých 140 z 203 kilometrů šlapal před pelotonem s hvězdným van Aertem a dalšími jezdci, než bylo drsné alpské menu 16. etapy i pro něj poněkud nestravitelné a společně s dalšími jezdci skupiny uprchlíků opustil.