Po letech v zahraničí zpět v Česku. Cyklista Černý se vrací do stáje Elkov Kasper

V Elkovu se těší na jeho všestrannost, profesionalitu a schopnost pracovat pro tým.
„Josef přináší obrovské zkušenosti ze světové cyklistiky. Věříme, že bude nejen lídrem v klíčových domácích závodech, ale i mentorem pro naše mladé jezdce,“ uvedl sportovní ředitel Petr Kaltofen.
Dvaatřicetiletý Černý patří mezi nejúspěšnější české jezdce poslední dekády. Má za sebou šest účastí na Grand Tours - pětkrát včetně letošního ročníku jel Giro d’Italia, kde v roce 2020 dokázal vyhrát etapu, jednou si zkusil i Vueltu.
Za Elkov jezdil trojnásobný mistr republiky v časovce (2018, 2020 a 2021) a také vítěz silničního závodu z republikového šampionátu (2018) naposledy právě v roce 2018, kdy dosáhl na domácí double.
Následovalo angažmá v CCC, po rozpadu stáje zamířil do elitního týmu Soudal Quick-Step, kde strávil posledních pět sezon a stal se pevnou součástí sestavy.
Již nějakou dobu však bylo zřejmé, že další kapitolu Černý nepřidá - jeho jméno chybělo na týmové soupisce pro příští rok.
Do přípravy s týmem se Černý zapojí již na prosincovém soustředění ve španělském Calpe. Jeho debut v barvách týmu je naplánován na jarní část evropského kalendáře.