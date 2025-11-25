Po letech v zahraničí zpět v Česku. Cyklista Černý se vrací do stáje Elkov Kasper

  13:02
Přední český silniční profesionál Josef Černý bude od příští sezony hájit opět barvy domácí cyklistické stáje Elkov Kasper, v níž už v minulosti působil. Vedle role závodníka by měl být i mentorem pro mladší jezdce. Tým o spolupráci informoval na sociálních sítích.
Josef Černý se podepisuje na startu 4. etapy Czech Tour v Kroměříži.

Josef Černý se podepisuje na startu 4. etapy Czech Tour v Kroměříži. | foto: Czech Tour / Jan Brychta

Josef Černý v první etapě Czech Tour.
Dries Van Gestel, Josef Černý a Yves Lampaert na týmové prezentaci před startem...
Josef Černý ze stáje Soudal Quick-Step odpočívá před 11. etapou Gira d’Italia.
Josef Černý na Giru d’Italia.
V Elkovu se těší na jeho všestrannost, profesionalitu a schopnost pracovat pro tým.

„Josef přináší obrovské zkušenosti ze světové cyklistiky. Věříme, že bude nejen lídrem v klíčových domácích závodech, ale i mentorem pro naše mladé jezdce,“ uvedl sportovní ředitel Petr Kaltofen.

My, Češi, nejsme bábovky! Jak Černý šlape na Giru s dvaceti stehy a hlubokou ránou

Dvaatřicetiletý Černý patří mezi nejúspěšnější české jezdce poslední dekády. Má za sebou šest účastí na Grand Tours - pětkrát včetně letošního ročníku jel Giro d’Italia, kde v roce 2020 dokázal vyhrát etapu, jednou si zkusil i Vueltu.

Za Elkov jezdil trojnásobný mistr republiky v časovce (2018, 2020 a 2021) a také vítěz silničního závodu z republikového šampionátu (2018) naposledy právě v roce 2018, kdy dosáhl na domácí double.

Josef Černý před startem 20. etapy Gira

Následovalo angažmá v CCC, po rozpadu stáje zamířil do elitního týmu Soudal Quick-Step, kde strávil posledních pět sezon a stal se pevnou součástí sestavy.

Již nějakou dobu však bylo zřejmé, že další kapitolu Černý nepřidá - jeho jméno chybělo na týmové soupisce pro příští rok.

Do přípravy s týmem se Černý zapojí již na prosincovém soustředění ve španělském Calpe. Jeho debut v barvách týmu je naplánován na jarní část evropského kalendáře.

