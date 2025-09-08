Proč Vuelta změnila Vingegaardovi život. Roglič umanutě tvrdil: Chci ho

Premium

Fotogalerie 25

Lídr Vuelty Jonas Vingegaard odpovídá novinářům. | foto: Profimedia.cz

Tomáš Macek
Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Při pohledu zvenčí působí Jonas Vingegaard, lídr cyklistické Vuelty, jako introvert, který toho moc nenamluví, ani na tiskových konferencích. Ale jaký je uvnitř týmu Visma, mezi svými?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Jesper Mörköv, sportovní ředitel stáje, se před nedělní etapou ve Vegadeu pro iDNES Prémium rozpovídá: „Jonas? To je typický Dán, tak jako já. Klidný, tichý chlapec, vlastně jednoduchý. Není klukem, co skáče na stůl nebo co se rád poslouchá. Nestojí o velkou popularitu. Ale zároveň dokáže být i hodně vtipný a v týmu je oblíbený. Jen to navenek nevidíte.“

Jeden z fanoušků přináší Vingegaardovi k týmovému autobusu dárek skrytý v tašce. Dán pohlédne dovnitř, poděkuje, tři minuty si s fanouškem povídá, dá mu kšiltovku. Pak zase mizí v autobusu.

Po patnácti etapách závodění vede celkově o 48 sekund před Portugalcem Joaem Almeidou z UAE, s nímž si zaspurtoval o bonusové sekundy na Angliru i Farraponě.

Ještě vůbec nic není rozhodnuto.

Jonas dokáže úžasně namotivovat tým, aby se kluci pro něj obětovali. Není letos na Vueltě ani nervózní, má dost sebevědomí. Ovšem zároveň má spoustu respektu k soupeřům.

Jesper Mörköv

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Muchovou na US Open vystrašil expřítel: Objevuje se na místech, kde by neměl být

V utkání druhého kola US Open se česká tenistka Karolína Muchová musela vypořádat nejen s houževnatou soupeřkou, kterou zdolala až po tříhodinovém boji, ale také s nepříjemným incidentem na tribuně....

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

8. září 2025

Proč Vuelta změnila Vingegaardovi život. Roglič umanutě tvrdil: Chci ho

Premium

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Při pohledu zvenčí působí Jonas Vingegaard, lídr cyklistické Vuelty, jako introvert, který toho moc nenamluví, ani na tiskových konferencích. Ale jaký je uvnitř týmu Visma, mezi svými?

8. září 2025

Humphries obhájil titul na Czech Open, mistr světa Littler skončil brzy

Loňské vítězství na na šipkařském Czech Open v pražských Letňanech obhájil Angličan Luke Humphries a vyhrál turnaj série European Tour potřetí za poslední čtyři roky. První muž světového žebříčku...

7. září 2025  17:07,  aktualizováno  23:57

Nizozemce zachránil rekordman Depay, za Španěly řádil Merino. Slováci opět uspěli

Fotbalisté Španělska v kvalifikaci mistrovství světa i díky prvnímu hattricku Mikela Merina deklasovali Turecko 6:0 a na vedoucí příčce skupiny E mají tříbodový náskok. Slováci navázali na čtvrteční...

7. září 2025  20:22,  aktualizováno  23:27

Fantastický Dončič dal polovinu bodů Slovinska, s EuroBasketem se loučí Francie

O další velké překvapení v osmifinále mistrovství Evropy basketbalistů se postarali Gruzínci, kteří porazili Francii 80:70. Mezi nejlepší osmičku se dostali poprvé. Ve středu je čekají Finové, kteří...

7. září 2025  16:40,  aktualizováno  23:02

McIlroy triumfoval poprvé od Masters, po dlouhém rozstřelu vyhrál Irish Open

Hvězdný golfista Rory McIlroy vyhrál po dlouhém play off se Švédem Joakimem Lagergrenem domácí turnaj Irish Open. Světová dvojka si ve Straffanu připsala druhé letošní vítězství po dubnovém triumfu...

7. září 2025  21:40

Brno z venkovní hřišť veze bod. Bylo to o drobnostech, říká po prohře v Bernu Cingel

Úřadující mistr extraligy se z venkovního dvojzápasu v Lize mistrů vrací jen s jedním bodem. Po páteční prohře 5:6 po prodloužení v Bolzanu padlo Brno i v Bernu, kde sice dvakrát vedlo, ale nakonec...

7. září 2025  21:36

„Co to ten idiot dělá?“ Norris nadával Verstappenovi, toho prvně podrželi i tifosi

Hladké vítězství, hodnotili italský triumf čtyřnásobného mistra světa formule 1 Maxe Verstappena komentátoři. Pravda, koncem závodu to až byla nuda, kterou známe v podání Red Bullu z předchozích...

7. září 2025  19:36

Kajakářka Beková se poprvé dostala na stupně vítězů, Kneblová se propadla

Vodní slalomářka Kateřina Beková skončila v Augsburgu druhá v kayakcrossu v posledním závodu letošního ročníku Světového poháru. Třiadvacetiletá česká reprezentantka se probojovala na stupně vítězů v...

7. září 2025  19:20

Kometa v Lize mistrů opět padla, nestačila na Bern. Hradec dominoval v Bolzanu

Hokejisté Komety podruhé v řadě v Lize mistrů prohráli, švýcarskému Bernu podlehli 3:5. Vítězství naopak slaví Hradec Králové, který si poradil s italským Bolzanem 4:0.

7. září 2025  13:50,  aktualizováno  18:55

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

7. září 2025  11:16,  aktualizováno  18:06

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

7. září 2025  17:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.