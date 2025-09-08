Jesper Mörköv, sportovní ředitel stáje, se před nedělní etapou ve Vegadeu pro iDNES Prémium rozpovídá: „Jonas? To je typický Dán, tak jako já. Klidný, tichý chlapec, vlastně jednoduchý. Není klukem, co skáče na stůl nebo co se rád poslouchá. Nestojí o velkou popularitu. Ale zároveň dokáže být i hodně vtipný a v týmu je oblíbený. Jen to navenek nevidíte.“
Jeden z fanoušků přináší Vingegaardovi k týmovému autobusu dárek skrytý v tašce. Dán pohlédne dovnitř, poděkuje, tři minuty si s fanouškem povídá, dá mu kšiltovku. Pak zase mizí v autobusu.
Po patnácti etapách závodění vede celkově o 48 sekund před Portugalcem Joaem Almeidou z UAE, s nímž si zaspurtoval o bonusové sekundy na Angliru i Farraponě.
Ještě vůbec nic není rozhodnuto.
Jonas dokáže úžasně namotivovat tým, aby se kluci pro něj obětovali. Není letos na Vueltě ani nervózní, má dost sebevědomí. Ovšem zároveň má spoustu respektu k soupeřům.