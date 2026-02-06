Vingegaard potřebuje ještě čas, po pádu v tréninku odkládá vstup do sezony

„Opravdu jsem se těšil na návrat na SAE Tour a jsem zklamaný, že musím toto rozhodnutí učinit. Ale po nehodě je to nutné, navíc jsem po ní onemocněl,“ uvedl Vingegaard. „Nejlepší bude, když se plně zotavím, než se zaměřím na své další cíle,“ dodal.
Vingegaard spadl během tréninku. Visma prosí fanoušky, aby mysleli na bezpečnost
Velký rival slovinského suveréna Tadeje Pogačara spadl na konci ledna při tréninku v Málaze ve vysoké rychlosti ve sjezdu, když se snažil zbavit amatérského jezdce, který se na něho „lepil“. Při karambolu utrpěl mimo jiné krvavé šrámy v obličeji, vážnější zranění se mu ale vyhnula.
Vingegaard poprvé zabojuje o růžový dres, na Pogačara se tentokrát rozjede na Giru
Do soutěžního pelotonu by se mohl vrátit v etapovém závodě Kolem Katalánska, který se pojede od 23. března, pokud do programu dodatečně nezařadí jiný, dřívější start. Pak už by se měl zaměřit na první letošní cíl, kterým je premiérová účast na Giru d’Italia v květnu. Chce se tam naladit na další souboj s Pogačarem na Tour de France.