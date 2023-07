Jsem mrtvý. Jak Pogačar plánoval zvrat, jenže prožil nejhorší den na kole

Courchevel (Od našeho zpravodaje) - Týmový lékař UAE Emirates ujistil, že u Tadeje Pogačara nepozoroval na královské etapy Tour žádné příznaky nemoci. Snad každý v pelotonu očekával, že se pokusí o zvrat v souboji o titul. „Bude to dnes válka mezi Pogačarem a Vingegaardem,“ věštil například i Kanaďan Michael Woods. Slovinec nastoupil do etapy posedmdesáté v kariéře ve výsostném bílém dresu nejlepšího jezdce do 25 let. Aniž by tušil, že na posledních kilometrech bude i jeho ztrápený obličej takřka bílý.