Judistka Renata Zachová obhájila titul mistryně Evropy v kategorii do 63 kilogramů. Hvězdná Francouzka Clarisse Agbégnénouová použila ve finále zakázanou techniku a byla diskvalifikována.

Do startu světového šampionátu zbývá posledních patnáct dní. Čeští hokejisté tak vstupují do druhé poloviny zápasové přípravy, kterou ve čtvrteční podvečer načínají domácím duelem se Slovenskem....

Sedm měsíců chyběl Lukáš Juliš olomouckým fotbalistům kvůli poraněné chrupavce v koleni. Po zlomenině nohy z úterního pohárového utkání proti Baníku nejlepšího střelce Chance Ligy Jana Klimenta by se...

Pohledy do zákulisí, vážná témata, příběhy fotbalistů i činovníků. Kult Liga a Liga Taste představují dlouhodobé projekty, jejichž cílem je český profesionální fotbal ukázat trochu jinak. Startují s...

Katastrofa v obraně Edmontonu. McDavid a spol. v play off hoří: Musíme už hrát!

Loni Edmonton v hokejové NHL díky pečlivé hře prošel až do finále. Cestu v play off započal, stejně jako letos, proti Los Angeles. Jak rád by si úspěšný start zopakoval. K hezkým představám ale...