Vingegaard spadl během tréninku. Visma prosí fanoušky, aby mysleli na bezpečnost

Stáj podrobnosti k nehodě nesdělila. Podle neoficiálních informací na sociální síti X havaroval dvojnásobný vítěz Tour de France ve vysoké rychlosti ve sjezdu a utrpěl krvavé zranění v obličeji. K jeho pádu mohl přispět i cyklistický fanoušek, jenž se snažil elitního jezdce udržet a incident popsal na aplikaci Strava.
Příspěvky popisující pád Jonase Vingegaarda:
These two Strava accounts claim that Jonas Vingegaard crashed today during training in Malaga.— Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) January 26, 2026
The first fan Pedro Garcia Fernandez said that Jonas crashed while going fast in downhill and the second one writes that at the last bend, he found Jonas by the guardrail, with blood… pic.twitter.com/vXQXaTebvq
To nepřímo potvrdila i Visma-Lease a Bike. „Obecně bychom jako tým chtěli apelovat na fanoušky na kolech, aby mysleli především na bezpečnost. Pro své vlastní bezpečí a pro bezpečí ostatních nechte prosím jezdce trénovat a dejte jim co nejvíc prostoru a klidu,“ uvedl tým.
Vingegaard má letos v plánu před tradičním startem na Tour a soubojem s Tadejem Pogačarem závodit poprvé v kariéře na Giru d’Italia.