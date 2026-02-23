Vingegaard se zotavil ze zranění, sezonu zahájí na závodě Paříž - Nice

Dánský cyklista Jonas Vingegaard se po lednovém pádu v tréninku vrátí do soutěžního pelotonu při etapovém závodě Paříž - Nice, který je na programu od 8. do 15. března. Původně plánovaný únorový vstup do sezony musel dvojnásobný vítěz Tour de France odložit, protože se po nehodě a následné nemoci ještě necítil fit.
Dánský cyklista Jonas Vingegaard míří do cíle 20. etapy Vuelty jako vítěz a...

Dánský cyklista Jonas Vingegaard míří do cíle 20. etapy Vuelty jako vítěz a stvrzuje i celkový triumf na španělské Grand Tour. | foto: AP

RADOSTNÉ UTRPENÍ. Dánský cyklista Jonas Vingegaard míří do cíle 20. etapy...
Dánský cyklista Jonas Vingegaard (Visma) na pódiu oslavuje vítězství ve 20....
Dánský cyklista Jonas Vingegaard po vítězství ve 20. etapě Vuelty pózuje také v...
Dánský cyklista Jonas Vingegaard po vítězství ve 20. etapě Vuelty pózuje také v...
„Těším se, že zase budu na startu závodu Paříž - Nice. Je prestižní a má dlouhou historii. Musíme tam obhájit titul,“ uvedl Vingegaard v prohlášení svého týmu Visma-Lease a Bike s poukazem na triumfy týmového kolegy Mattea Jorgensena v předchozích dvou ročnících.

Sám vloni závod po pádu nedokončil, v roce 2023 tam skončil celkově třetí za velkým rivalem Tadejem Pogačarem a Davidem Gauduem.

Vingegaard potřebuje ještě čas, po pádu v tréninku odkládá vstup do sezony

Devětadvacetiletý Vingegaard spadl na konci ledna při tréninku v Málaze ve vysoké rychlosti ve sjezdu, když se snažil zbavit amatérského jezdce, který se na něho „lepil“.

Při karambolu utrpěl mimo jiné krvavé šrámy v obličeji, vážnější zranění se mu ale vyhnula. Do sezony měl původně v plánu vstoupit v závodě Kolem SAE, v němž v neděli slavil celkový triumf Mexičan Isaac del Toro.

S dalším startem Vingegaard počítá při závodu Kolem Katalánska (23.-29. března). Pak už by se měl zaměřit na první letošní velký cíl, kterým je premiérová účast na Giru d’Italia v květnu. Chce se tam naladit na další souboj s Pogačarem na Tour de France.

