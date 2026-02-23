Vingegaard se zotavil ze zranění, sezonu zahájí na závodě Paříž - Nice

„Těším se, že zase budu na startu závodu Paříž - Nice. Je prestižní a má dlouhou historii. Musíme tam obhájit titul,“ uvedl Vingegaard v prohlášení svého týmu Visma-Lease a Bike s poukazem na triumfy týmového kolegy Mattea Jorgensena v předchozích dvou ročnících.
Sám vloni závod po pádu nedokončil, v roce 2023 tam skončil celkově třetí za velkým rivalem Tadejem Pogačarem a Davidem Gauduem.
Vingegaard potřebuje ještě čas, po pádu v tréninku odkládá vstup do sezony
Devětadvacetiletý Vingegaard spadl na konci ledna při tréninku v Málaze ve vysoké rychlosti ve sjezdu, když se snažil zbavit amatérského jezdce, který se na něho „lepil“.
Při karambolu utrpěl mimo jiné krvavé šrámy v obličeji, vážnější zranění se mu ale vyhnula. Do sezony měl původně v plánu vstoupit v závodě Kolem SAE, v němž v neděli slavil celkový triumf Mexičan Isaac del Toro.
S dalším startem Vingegaard počítá při závodu Kolem Katalánska (23.-29. března). Pak už by se měl zaměřit na první letošní velký cíl, kterým je premiérová účast na Giru d’Italia v květnu. Chce se tam naladit na další souboj s Pogačarem na Tour de France.