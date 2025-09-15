Vingegaard: Tour a Vueltu už mám, teď Giro. Ale klidně bych mohl jít i do penze

Od našeho zpravodaje ve Španělsku - Byl stejně jako zbytek pelotonu zastaven demonstranty, decentně si potřásl rukou s týmovými kolegy, nasedl do auta a nechal se odvézt do hotelu. Jonas Vingegaard právě poprvé od července 2023 vyhrál závod Grand Tour. Za okolností, které by si před startem nepředstavil ani v nejdivočejším snu.
Dánský cyklista Jonas Vingegaard po vítězství ve 20. etapě Vuelty pózuje také v...

Dánský cyklista Jonas Vingegaard po vítězství ve 20. etapě Vuelty pózuje také v červeném dresu pro lídra závodu, který v neděli slavnostně poveze do Madridu. | foto: Reuters

Dánský cyklista Jonas Vingegaard míří do cíle 20. etapy Vuelty na strmý vrchol Picón Blanco.
RADOSTNÉ UTRPENÍ. Dánský cyklista Jonas Vingegaard míří do cíle 20. etapy...
RADOSTNÉ UTRPENÍ. Dánský cyklista Jonas Vingegaard míří do cíle 20. etapy...
Dánský cyklista Jonas Vingegaard míří do cíle 20. etapy Vuelty jako vítěz a...
Tour 2022 a 2023 a Vuelta 2025 jsou nyní na jeho seznamu titulů z Grand Tour. A navrch druhá místa z Tour 2021, 2024 a 2025 a z Vuelty 2023.

Pokud pomineme Vingegaardův debut při španělské Grand Tour v sezoně 2020, byl na každém třítýdenním závodě, do nějž odstartoval, nejhůře druhý.

Obdivuhodné!

A co potom, kdyby nežil v éře jistého Tadeje Pogačara...

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Z ryze sportovního hlediska titul z letošní Vuelty velmi potřeboval, aby jím potvrdil pozici druhého nejlepšího cyklisty světa na scéně Grand Tour právě za Pogačarem.

Slovinec se z plánované odvety za Tour stáhl, což jeho agent Carrera odůvodnil „velkou psychickou únavou“. Tím víc však Vingegaard cítil, že k udržení statusu vlastní výjimečnosti musí porazit Pogačarova pobočníka Joaa Almeidu, jenž letos ovládl tři worldtourové podniky.

Což dokázal.

Zvítězil i přesto, že se od druhého týdne potýkal s nachlazením.

„Poprvé mi začalo být nevolno hned po mém druhém etapovém vítězství ve Valdezcaray a po prvním volném dnu,“ popisoval. „Trápily mě bolest v krku a rýma až do etapy v Bola del Mundo.“

V této souvislosti nizozemský cyklistický expert Thijs Zonneveld v podcastu In De Waaier podotkl: „Nazývejme to spíš slabostí než nemocí. S nemocí by tu totiž v horách nemohl být ani v top 5. Ale faktem je, že poté, jak fyzicky a psychicky náročná byla letošní Tour, už ani Jonasovo tělo nezvládá, co od něj požadujete – bolí vás v krku, máte opary a další trable.“

Proč Vuelta změnila Vingegaardovi život. Roglič umanutě tvrdil: Chci ho

Vingegaardovi slouží ke cti, že i s únavou z Tour z boje neutekl a předvedl tah za titulem, ozdobený třemi vítěznými etapami.

Stejně jako každý další člen pelotonu Vuelty se i on musel vypořádat s dopadem propalestinských protestů na závod. Nepředvídatelnost způsobená těmito demonstracemi, kdy se jezdci obávali o svou bezpečnost, podkopala taktické plánování i samotný závod. Vingegaard však zůstával klidný a sebevědomý.

„Také proto, že jsem cítil, že mám k sobě excelentní tým,“ tvrdil.

Přestože závodili téměř celé tři týdny bez Axela Zingleho, který upadl a vzdal ještě předtím, než závod dorazil do Španělska, a později musel odstoupit i Victor Campenaerts, měl muž v červeném dresu v horách k sobě vždy početné a silné komando pomocníků v čele se Seppem Kussem.

A tak tým Visma mohl slavit. Nedosáhli sice letos na titul z Tour, ale zásluhou Simona Yatese a Jonase Vingegaarda ovládli Giro a Vueltu, vždy před jezdci největších rivalů z UAE.

„Je to naše deváté vítězství na Grand Tour,“ připomněl sportovní ředitel Grischa Niermann. „To je moc pěkná statistika. Vždycky chcete vyhrát Tour – je to největší závod na světě. Ale jestliže vyhrajete Giro a Vueltu, můžete být také se sezonou nadmíru spokojení.“

A co bude s Vingegaardem dál?

„Letos pojedu už jen mistrovství Evropy,“ prozradil Dán. Pátého října ho bude na kopcovité trati hostit francouzský region Drome-Ardeche. Start na mistrovství světa ve Rwandě naopak neplánuje.

A plány do dalších let?

Jsem na limitu, víc nejde. Jak Almeida kapituloval a Vingegaard korunoval dílo

„Mám tituly z Tour i z Vuelty, tak bych rád také vyhrál Giro. Jen kvůli němu nějak musím skloubit svůj program,“ oznámil. „Příští rok se chci především pokusit vrátit na trůn Tour. Ale popravdě, i kdybych teď hned odešel do cyklistické penze, budu přešťastný, čeho všeho jsem v kariéře dosáhl.“

Niermann je přesvědčen, že Vingegaard může být na příští Tour v souboji s Pogačarem výrazně lepší, než byl letos v červenci ve Francii a nyní ve Španělsku.

„Musíme být upřímní,“ řekl sportovní ředitel, „tohle nebyl Jonasův nejlepší výkon. Ale i tak dokázal být nejlepším jezdcem Vuelty, celkové vítězství si jednoznačně zaslouží. Můžeme z toho vyvodit, že se v roce 2026 může zlepšovat. A on se bude zlepšovat!“

