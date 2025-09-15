Vingegaard: Tour a Vueltu už mám, teď Giro. Ale klidně bych mohl jít i do penze

Tour 2022 a 2023 a Vuelta 2025 jsou nyní na jeho seznamu titulů z Grand Tour. A navrch druhá místa z Tour 2021, 2024 a 2025 a z Vuelty 2023.
Pokud pomineme Vingegaardův debut při španělské Grand Tour v sezoně 2020, byl na každém třítýdenním závodě, do nějž odstartoval, nejhůře druhý.
Obdivuhodné!
A co potom, kdyby nežil v éře jistého Tadeje Pogačara...
Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel
Z ryze sportovního hlediska titul z letošní Vuelty velmi potřeboval, aby jím potvrdil pozici druhého nejlepšího cyklisty světa na scéně Grand Tour právě za Pogačarem.
Slovinec se z plánované odvety za Tour stáhl, což jeho agent Carrera odůvodnil „velkou psychickou únavou“. Tím víc však Vingegaard cítil, že k udržení statusu vlastní výjimečnosti musí porazit Pogačarova pobočníka Joaa Almeidu, jenž letos ovládl tři worldtourové podniky.
Což dokázal.
Zvítězil i přesto, že se od druhého týdne potýkal s nachlazením.
„Poprvé mi začalo být nevolno hned po mém druhém etapovém vítězství ve Valdezcaray a po prvním volném dnu,“ popisoval. „Trápily mě bolest v krku a rýma až do etapy v Bola del Mundo.“
V této souvislosti nizozemský cyklistický expert Thijs Zonneveld v podcastu In De Waaier podotkl: „Nazývejme to spíš slabostí než nemocí. S nemocí by tu totiž v horách nemohl být ani v top 5. Ale faktem je, že poté, jak fyzicky a psychicky náročná byla letošní Tour, už ani Jonasovo tělo nezvládá, co od něj požadujete – bolí vás v krku, máte opary a další trable.“
Proč Vuelta změnila Vingegaardovi život. Roglič umanutě tvrdil: Chci ho
Vingegaardovi slouží ke cti, že i s únavou z Tour z boje neutekl a předvedl tah za titulem, ozdobený třemi vítěznými etapami.
Stejně jako každý další člen pelotonu Vuelty se i on musel vypořádat s dopadem propalestinských protestů na závod. Nepředvídatelnost způsobená těmito demonstracemi, kdy se jezdci obávali o svou bezpečnost, podkopala taktické plánování i samotný závod. Vingegaard však zůstával klidný a sebevědomý.
„Také proto, že jsem cítil, že mám k sobě excelentní tým,“ tvrdil.
Přestože závodili téměř celé tři týdny bez Axela Zingleho, který upadl a vzdal ještě předtím, než závod dorazil do Španělska, a později musel odstoupit i Victor Campenaerts, měl muž v červeném dresu v horách k sobě vždy početné a silné komando pomocníků v čele se Seppem Kussem.
A tak tým Visma mohl slavit. Nedosáhli sice letos na titul z Tour, ale zásluhou Simona Yatese a Jonase Vingegaarda ovládli Giro a Vueltu, vždy před jezdci největších rivalů z UAE.
„Je to naše deváté vítězství na Grand Tour,“ připomněl sportovní ředitel Grischa Niermann. „To je moc pěkná statistika. Vždycky chcete vyhrát Tour – je to největší závod na světě. Ale jestliže vyhrajete Giro a Vueltu, můžete být také se sezonou nadmíru spokojení.“
A co bude s Vingegaardem dál?
„Letos pojedu už jen mistrovství Evropy,“ prozradil Dán. Pátého října ho bude na kopcovité trati hostit francouzský region Drome-Ardeche. Start na mistrovství světa ve Rwandě naopak neplánuje.
A plány do dalších let?
Jsem na limitu, víc nejde. Jak Almeida kapituloval a Vingegaard korunoval dílo
„Mám tituly z Tour i z Vuelty, tak bych rád také vyhrál Giro. Jen kvůli němu nějak musím skloubit svůj program,“ oznámil. „Příští rok se chci především pokusit vrátit na trůn Tour. Ale popravdě, i kdybych teď hned odešel do cyklistické penze, budu přešťastný, čeho všeho jsem v kariéře dosáhl.“
Niermann je přesvědčen, že Vingegaard může být na příští Tour v souboji s Pogačarem výrazně lepší, než byl letos v červenci ve Francii a nyní ve Španělsku.
„Musíme být upřímní,“ řekl sportovní ředitel, „tohle nebyl Jonasův nejlepší výkon. Ale i tak dokázal být nejlepším jezdcem Vuelty, celkové vítězství si jednoznačně zaslouží. Můžeme z toho vyvodit, že se v roce 2026 může zlepšovat. A on se bude zlepšovat!“