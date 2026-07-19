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Pád. A konec. Podepsali se na odstoupení Vingegaarda i dopingoví komisaři?

Tomáš Macek
  20:30

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Jonas Vingegaard míří na vyšetření po pádu v 15. etapě Tour de France. | foto: DPA / Stefan Tabeling Profimedia.cz

Od našeho zpravodaje ve Francii - Stačil jeden kruhový objezd a všechno bylo jinak. Jeden ze stovek, přes které na Tour projedou. Ale tenhle byl osudný. Pro dvojnásobného vítěze. Jonasi Vingegaardovi najíždějícímu sem za svými pomocníky z týmu Visma podklouzlo kolo a letěl na zem, do obrubníku.
Tour de France 2026

Zvedl se s bolestí, držel se za klíční kost a věděl: To je konec. K.O.

Naložili ho do sanitky a odvezli na vyšetření, které odhalilo zlomenou klíční kost. Poprvé v kariéře musel vzdát závod Grand Tour.

„Možná doprovodný motocykl nezvolil na objezdu ideální linii, my ho následovali, najeli jsme tam trochu rychleji a Jonas, který jel hned za mnou, upadl,“ líčil pomocník Davide Piganzoli. „Přitom jsme si dnes věřili na etapové vítězství.“

Nikoho vyloženě neobviňuju, ale tím, že zničili jeho noční klid, mu mohli zničit i celou Tour.

Tadej Pogačar o noční návštěvě dopingových komisařů u Jonase Vingegaarda

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