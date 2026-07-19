Zvedl se s bolestí, držel se za klíční kost a věděl: To je konec. K.O.
Naložili ho do sanitky a odvezli na vyšetření, které odhalilo zlomenou klíční kost. Poprvé v kariéře musel vzdát závod Grand Tour.
„Možná doprovodný motocykl nezvolil na objezdu ideální linii, my ho následovali, najeli jsme tam trochu rychleji a Jonas, který jel hned za mnou, upadl,“ líčil pomocník Davide Piganzoli. „Přitom jsme si dnes věřili na etapové vítězství.“
Nikoho vyloženě neobviňuju, ale tím, že zničili jeho noční klid, mu mohli zničit i celou Tour.