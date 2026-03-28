Druhý etapový triumf v řadě. Vingegaard si upevnil vedení v závodě Kolem Katalánska

Devětadvacetiletý Vingegaard zvítězil v 6. etapě o délce 158,2 km díky nástupu v závěrečném ze čtyř kategorizovaných stoupání.
Do cíle v Queraltu projel špalíry nadšených cyklistických fanoušků s desetisekundovým náskokem před Martinezem a Němcem Florianem Lipowitzem. Ten je třetí i celkově s odstupem 1:30 minuty.
Vingegaard se v Katalánsku dočkal kopce a dominoval. Vede i v celkovém pořadí
Do sobotní etapy už nenastoupil Tom Pidcock, jenž se v pátek zranil při pádu do strže v jednom ze sjezdů. Etapu sice britský cyklista s téměř půlhodinovou ztrátou na vítěze dokončil, ale navzdory snaze lékařů svého týmu Pinarello-Q36.5 už pokračovat nemohl.
Dvojnásobný olympijský šampion v jízdě na horských kolech má poraněné kosti a vazy především na pravém kolenu a zápěstí.
Stopátý ročník čtvrtého nejstaršího stále fungujícího etapového závodu na světě skončí v neděli tradičně v Barceloně, kde peloton čeká sedm okruhů přes vrch Montjuic.
Cyklistický závod Kolem Katalánska
6. etapa (158,2 km)
1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:05:19, 2. Martinez (Fr./Bahrain Victorious), 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) oba -10, 4. Paret-Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) -16, 5. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -27, 6. Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) -1:29 ...30. Hirt (ČR/NSN) -6:09, 70. Novák (ČR/Movistar) -17:34.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 23:49:52, 2. Martinez -1:22, 3. Lipowitz -1:30, 4. Paret-Peintre -1:43, 5. Evenepoel -2:17, 6. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -3:17, ...78. Hirt -50:15, 118. Novák -1:08:09.