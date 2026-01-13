Vingegaard poprvé zabojuje o růžový dres, na Pogačara se tentokrát rozjede na Giru

Dánský cyklista Jonas Vingegaard si na letošní rok naplánoval náročný program, v němž chce absolvovat dva závody Grand Tour. Před dalším očekávaným soubojem se slovinským suverénem Tadejem Pogačarem na Tour de France chce devětadvacetiletý jezdec stáje Visma-Lease a Bike poprvé v kariéře startovat i na Giru d’Italia. Vingegaard plány zveřejnil na tréninkovém kempu ve Španělsku.
Jonas Vingegaard přichází na pódium Vuelty jako vítěz 9. etapy.

Jonas Vingegaard přichází na pódium Vuelty jako vítěz 9. etapy. | foto: AP

Dánský cyklista Jonas Vingegaard (Visma) na pódiu oslavuje vítězství ve 20....
Dánský cyklista Jonas Vingegaard po vítězství ve 20. etapě Vuelty pózuje také v...
RADOSTNÉ UTRPENÍ. Dánský cyklista Jonas Vingegaard míří do cíle 20. etapy...
Lídr Vuelty Jonas Vingegaard odpovídá novinářům.
15 fotografií

„O účasti na Giru jsem už delší dobu přemýšlel a myslím, že teď je perfektní doba na můj debut,“ řekl Vingegaard, jenž vloni ovládl třetí z Grand Tour. Titul z Vuelty přidal ke dvěma dřívějším triumfům na Tour z let 2022 a 2023. „Úspěch z loňského podzimu mi dodal extra motivaci vyhrát i v Itálii. Moc si přeju získat růžový trikot,“ uvedl dánský jezdec.

Velký šok? Nebo jen ztracená touha? Proč Simon Yates opouští profipeloton

V historii cyklistiky se zatím trojkorunu z Gira, Tour a Vuelty podařilo získat pouze sedmi jezdcům v čele s legendami, jako jsou Eddy Merckx, Bernard Hinault či Jacques Anquetil. Pogačarovi, který má na kontě čtyři triumfy na Tour a jeden na Giru, ke vstupu do elitní společnosti chybí úspěch na Vueltě.

Právě souboj s Pogačarem na Tour bude pro Vingegaarda navzdory chystané premiéře na Giru vrcholem sezony. V předchozích dvou letech i v roce 2021 skončil za slovinským rivalem pokaždé druhý.

Na Tour už s ním nepočítají, Roglič se proto hodlá zapsat do historie červeného závodu

„Posledních pět let byl můj program před Tour víceméně stejný. Tentokrát jsem zvolil jiný přístup. Trasa Gira je možná méně náročná než v posledních letech, což přechod na Tour usnadní,“ věří.

Inspirací mu může být právě Pogačar. Slovinský fenomén proměnil v roce 2024 starty na Giru i Tour v zisk vzácného double.

Köstl jde od reprezentace do Ružomberku, Hübschman mu bude ředitelovat

Jaroslav Köstl na lavičce české reprezentace v utkání s Gibraltarem.

Jaroslav Köstl, který v listopadu jako hlavní kouč zaskakoval u českého národního týmu, se stal trenérem fotbalistů Ružomberku. Na lavičce slovenského celku nahradil odvolaného krajana Ondřeje...

13. ledna 2026  14:01

Úžasné, ale slavit nešlo. Soused šokoval v poháru PSG, hegemona srazil bývalý hráč

Jonathan Ikoné z FC Paříž slaví postup svého klubu do čtvrtfinále poháru po...

Na fotbalové derby čekala Paříž dlouhých pětatřicet let. A když se ho konečně dočkala, obdržela rovnou dva chody v rozmezí jediného týdne. A chutnalo oběma! V nejvyšší soutěži očekávaně vládlo...

13. ledna 2026  13:42

