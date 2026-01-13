Vingegaard poprvé zabojuje o růžový dres, na Pogačara se tentokrát rozjede na Giru

„O účasti na Giru jsem už delší dobu přemýšlel a myslím, že teď je perfektní doba na můj debut,“ řekl Vingegaard, jenž vloni ovládl třetí z Grand Tour. Titul z Vuelty přidal ke dvěma dřívějším triumfům na Tour z let 2022 a 2023. „Úspěch z loňského podzimu mi dodal extra motivaci vyhrát i v Itálii. Moc si přeju získat růžový trikot,“ uvedl dánský jezdec.
V historii cyklistiky se zatím trojkorunu z Gira, Tour a Vuelty podařilo získat pouze sedmi jezdcům v čele s legendami, jako jsou Eddy Merckx, Bernard Hinault či Jacques Anquetil. Pogačarovi, který má na kontě čtyři triumfy na Tour a jeden na Giru, ke vstupu do elitní společnosti chybí úspěch na Vueltě.
Právě souboj s Pogačarem na Tour bude pro Vingegaarda navzdory chystané premiéře na Giru vrcholem sezony. V předchozích dvou letech i v roce 2021 skončil za slovinským rivalem pokaždé druhý.
„Posledních pět let byl můj program před Tour víceméně stejný. Tentokrát jsem zvolil jiný přístup. Trasa Gira je možná méně náročná než v posledních letech, což přechod na Tour usnadní,“ věří.
Inspirací mu může být právě Pogačar. Slovinský fenomén proměnil v roce 2024 starty na Giru i Tour v zisk vzácného double.