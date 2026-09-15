Chci ten pocit zažívat znovu. Jak Johannessen už nevěřil, že někdy vyhraje

V královské dvacáté etapě s téměř 5000 nastoupenými metry naskočilo do úniku čtrnáct jezdců, z toho šest mělo na sobě žlutočerný dres stáje Uno-X. Právě norská sestava měla největší podíl na vytvoření skupiny uprchlíků a mužem, který měl sobotní úsilí v pohoří Sierra Nevada přetavit v etapový triumf, byl Johannessen.
V roce 2021 se 27letý norský vrchař představil i na českých silnicích, když vyhrál poslední dvě etapy Sazka Tour (dnešní Czech Tour) a skončil i druhý celkově. Pak vyhrál nejprestižnější etapový závod pro jezdce do 23 let Tour de l’Avenir a loni skončil šestý na Tour de France.
Jenže na vítězství čekal. Dlouho. 1085 dní (téměř tři roky), za tu dobu dojel dvanáctkrát na druhém místě a hned pětatřicetkrát v první desítce WorldTour závodů.
A tak když 38 kilometrů před cílem Belgičan Ramses Debruyne z Alpecinu roztrhal únik a zůstal s ním už jen on a Mikel Landa, měl před sebou další příležitost, navíc po tak nezvyklé týmové podpoře.
Na finálním stoupání mimořádné kategorie Collado del Alguacil, kde sklon sotva klesl pod deset procent, se však sedm kilometrů před páskou Landa zvedl ze sedla a začal se Johannessenovi vzdalovat. Poléval se vodou, otáčel se, nechtěl se vzdát. Chytaly ho i křeče, ale mezera se čím dál víc zvětšovala.
V cíli mu chybělo 47 sekund, sklonil hlavu. Slezl z kola a lehl si na rozpálený asfalt. V ruce láhev s vodou, poléval se a zhluboka vydýchával.
„Když sbíráte hodně druhých míst, tak vás to prostě už unavuje. Mám obrovskou radost z toho, jak jsme včera jeli. Ale ze samotného finiše vůbec nejsem nadšený... Byl jsem druhý,“ povzdechl si Johannessen v neděli před poslední etapou.
Na závodníky už čekala jen tradiční poklidná oslavná jízda nezvykle v okolí Granady. Před startem vytvořil peloton špalír se zvednutými koly, kudy projeli loučící se jezdci domácí De la Cruz, Bilbao, Kruijswijk i Magnus Cort z Uno-X.
„Chtěli jsme, aby byl jeho poslední den v kariéře výjimečný a jet na něho, ale v posledním okruhu jsem uslyšel, že jsem v přední skupině, a tak jsem se snažil nestřídat pro případ, že by se Magnus vrátil,“ bude potom líčit Johannessen.
Ale pojďme postupně.
Závěrečných 40 kilometrů po městském okruhu se čtyřmi krátkými prudkými výjezdy tak trochu připomínalo ty pařížské s Montmartrem na Tour de France.
Poslední průjezd ležel osm kilometrů před cílem. Tam už naplno propukla bitva o etapu, zatímco dočervena sladěný Enric Mas se v obklopení parťáků z Movistaru usmíval na davy domácích fanoušků.
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Útočil Bilbao, pak Laurance z Ineosu, až na čele zůstalo kolem dvanácti jezdců. Doskočit si zvládl i král hromadných dojezdů Brennan (Visma).
Neustále si nastupovali. Johannessen ale vyčkával.
Ráno v týmovém autobuse vymysleli plán pro Corta, ale když 33letý Nor s neodmyslitelným knírkem na čele chyběl, leželo to po čtyřiadvaceti hodinách opět na něm. Pak se mu podařilo zachytit stejně jako včera nástup Debruyneho z Alpecinu, který se záhy ukázal být klíčový.
Že by předzvěst čehosi?
Znovu bylo poté jisté, že vítěz vzejde z tria. Když se blížili na posledních 500 metrů, nechal si odstup za zadním kolem favorizovaného Alessandra Romela z Astany, prolétl kolem bariéry. Z první pozice dokonale projel levotočivou zatáčku a vynesl se na cílovou rovinku.
„Říkali jsme si, že Magnuse musíme dostat do poslední zatáčky na čele. Pamatoval jsem si to a v duchu si řekl: Neudělám nic, dokud nebudu před tou zatáčkou první, a pak to odpálím na plný plyn,“ přiblížil po dojezdu Johannessen.
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Přesto kdekdo čekal jen na to, až mu mladý Ital vykoukne z háku a převalí se přes něj. Jenže ten už neměl z čeho brát, a tak Johannessen se na dlouhý spurt řítil do cíle, a když se Romele přece jen dostal na jeho úroveň, hodil přední kolo dřív na pásku.
Zaťal pěst a v euforii křičel. Znovu si sedl na zem, ale tentokrát dojatě slavil. Zatímco Romele se za cílem rozbrečel.
„Zvednout ruce nad hlavu a vidět tu radost v očích celého týmu, od masérů až po mechaniky, to je prostě něco úplně jiného. Doufám, že tohle je první výhra z mnoha, protože tenhle pocit chci zažívat znovu.“
„Občas je dobré být druhý, ale nikdy nemůžete zvednout ruce a nikdy nemůžete zažít ten výbuch emocí, který zažíváte, když vyhrajete,“ dodal pak na tiskové konferenci.
Jen letos na Tour skončil druhý a třikrát pátý. A na Vueltě? V sedmé etapě znovu druhý, když z úniku pomohl týmovému kolegovi Andreasu Leknessundovi k vítězství. A pak zase. Pořád na to cyklistické „jen vítězství se počítá“ myslel.
„Za tím vítězstvím jsem se hnal tři roky. Konečně propíchnout tu bublinu – to je vážně šílený pocit. Po tak dlouhé době, kdy sice máte spoustu dobrých výsledků, začnete pochybovat, jestli vůbec ještě dokážete vyhrát cyklistický závod. V hlavě jsem se ale dál cítil jako vítěz. Trénoval jsem každý den proto, abych závody vyhrával, ne abych končil druhý.“