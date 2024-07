Do Disneylandu, nebo na Tour? Jak dal olympijský vítěz dětem vybrat

Ne, Jiří Prskavec tu nebyl jako VIP, i když měl na sobě bundu českého olympijského týmu z tokijských her. Dorazili s manželkou a oběma syny jako docela obyčejní diváci a vmísili se do houstnoucího davu u trati.

„Radši už se ani nepůjdeme nikam jinam podívat, abychom nepřišli o tahle výborná místa,“ říkal, ačkoliv do příjezdu jezdců stále zbývaly tři hodiny.

Z olympijského závodiště u Paříže, kde se toho času připravuje, to měli do sobotního cíle v Colombey-les-Deux-Eglises zhruba 230 kilometrů. „Terka (manželka) našla podle Wazu všechny uzávěrky a nakonec nás dokázala s autem navigovat až nečekaně blízko cíle,“ líčil.

Synové, pětiletý Jiřík a příští měsíc čtyřletý Mareček, se pak zabavili chytáním dárků od sponzorů, nebo pozorováním příjezdu týmových autobusů.

Prskavec je v Paříži na předolympijském kempu na čtyři týdny. Tento týden sem za ním dorazila rodina – a v sobotu měl mít podle tréninkového plánu volno.

Chtěl se proto co nejvíc věnovat synům a někam s nimi vyrazit.

„Hrozilo, že budu muset do Disneylandu, kam se mi fakt nechtělo, obzvlášť když zrovna začínají prázdniny. Ale dali jsme dětem na výběr: Disneyland, nebo Tour? A oba kluci si vybrali výlet na Tour. Tedy přesněji vybral ho Jiřík. Malej Mareček chce vždycky všechno, co chce velkej. Takže Jiřík řekl a bylo.“

Tátovi, který každý den po tréninku Tour v televizi sleduje (a v posledním týdnu právě i ve společnosti svých synů), tím udělali velkou radost.

„Ještě nikdy jsem Tour naživo neviděl, jen jednou Vueltu, když projížděla přes Seu (pravidelné dějiště vodáckých soutěží) při etapě z Andorry,“ vysvětloval.

Přitom je velikým fanouškem cyklistiky.

„Pasivním fanouškem,“ upřesní s úsměvem. „Na kole mi to sice moc nešlape, ale v televizi koukám na cyklistiku jako na žádný jiný sport s výjimkou vodního slalomu. Pokud to jde, každý den poctivě sleduji etapy Gira, Tour i Vuelty. Moc mě to baví.“

Během soustředění se stihl podívat také do centra Paříže, kde už vládne olympijský design (Eiffelovka má kruhy z obou stran) a velké hodiny odpočítávají zbývající dny do začátku her.

Zbývá jich posledních devatenáct.

„Až u toho odpočítadla jsem si naplno uvědomil, jak strašně brzy olympiáda začne, předtím mi to úplně nedocházelo,“ povídá. „Ale i v našem areálu pro vodní slalom přípravy finišují, staví se velké videostěny pro diváky a všechno je víc hlídané, organizátoři nám už začali skenovat i akreditace.“

V neděli odveze manželku a syny na letiště, odkud se vrátí domů. On sám společně s dalšími olympijskými kolegy z české reprezentace zůstane na kempu až do pátku.

Dráze, na které bude na konci července obhajovat olympijské zlato z Tokia, přivyká čím dál víc.

„Po druhém týdnu kempu jsem měl malinko bloklý krk, protože trať je po posledních úpravách hodně silová, musíte loď furt tlačit dopředu a já to malinko přepískl,“ vysvětloval. „Ale tenhle týden už byl zase super. Teď mě čeká ještě závěrečných devět tréninků, potom nakrátko pobudeme doma a zase se sem vrátíme.“

Aby se při kempu cítili co nejkomfortněji, měli v domku, který si u umělého kanálu pronajali, k dispozici i vlastního kuchaře z Česka. Toho v půli soustředění vystřídala v této roli maminka Prskavcová Marcela, zároveň vypomáhající i jako fyzioterapeutka.

„Díky tomu máme přesně takový jídelníček, jaký je pro nás ideální, tedy zdravá lehká jídla, hlavně těstoviny a rýži, občas maso a jen sem tam nějaká grilovačka.“

S otcem trenérem učinil Prskavec i zásadní rozhodnutí: kromě své parádní kategorie K1 se zúčastní rovněž premiéry olympijského kayakcrossu, v němž má jakožto závodník kvalifikovaný na K1 právo startu.

„Mám už za sebou i nějaké tréninky krosu,“ oznámil. „V pátek jsme zkoušeli závodit v kontaktu s Terkou Fišerovou a Lukášem Rohanem a bylo to docela dobré, vzájemně se to učíme. Ti nejlepší jsou jinde, ale aspoň trochu připravený na kros budu.“

Kvůli němu se dohodli na spolupráci i s Vítem Přindišem, mistrem světa na kajaku z roku 2022, jenž usiloval o olympijský start v kayakcrossu, ale z kvalifikace v Praze nepostoupil.

„Ze všech v Česku se Vítek v posledním roce věnoval krosu nejvíc,“ řekl Prskavec o Přindišovi, bývalém mistru Evropy v této disciplíně. „Proto pojede na olympiádu jako náš pomocník na kros. Bude sedět na tribuně a během závodu nám podávat taktické informace o našich soupeřích do vyřazovacích bojů a jejich taktice z předchozích jízd. Pokusíme se ho využít jako nezávislé oko k pohledu shora, podobně jako to dělají například hokejisté.“

Přindiš, kterému už potřetí v kariéře postup na hry unikl, se tak na ně vydá alespoň v jiné roli.