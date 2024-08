Cyklisté jsou větší děcka. Bittnerův kouč cepuje i další talenty

„Hned bylo jasné, že je to talent. Obrovsky zarytý, urputný cyklista. Okamžitě začal porážet o dva roky starší kluky. Ještě nemohl být ani mladší žák, a už se tlačil před ty starší,“ vypráví Kaňkovský o klenotu, jenž pomáhal vybrousit. A sebevědomě hlásí: „Mám jich teď nachystaných víc!“

Pavel Bittner není první závodník, kterého jste vycepoval mezi elitu. Dá se říct, že jste kromě trenéra i něco jako skaut?

Prostě se snažím cyklistiku dělat poctivě, nikdy ji neošidit. Pak mám ještě štěstí, že výkon z kluků dostanu ven. Kdo má trochu talentu a chce, tak zpravidla pod mýma rukama roste a jde nahoru. Myslel jsem ale, že mám hledání talentů v oku, jenže to tak právě vždycky není. Brutálně mě překvapil Tomáš Přidal, ve dvaceti letech nejmladší mistr republiky. To je člověk a závodník, co mě dostal svou morálkou, nasazením a poctivostí. A takové já mám všechny! Mám spíš problém, že řeknu, ať jedou sto wattů, a oni mi jedou 130. A to je právě Tomáš, byli to Pavel Bittner, Jakub Otruba. Ze začátku byl takový i Ondra Vendolský, který tento můj tým nastartoval, když získal první medaili ještě v žácích.

Co tedy u mládežníků hledáte jako první?

Cílevědomost a poctivost. To je základ, aby to vůbec k něčemu bylo.

Jiří Kaňkovský na startu závodu

Chystáte teď další Bittnery?

Mám jich hodně. Megatalentem je Kuba Tesařík, ten má šest zlatých medailí na mládežnických mistrovstvích republiky, a to jak z časovky, tak ze silnice v družstvech, z dráhy. A není sám, je tam s ním David Icha, který se také jeví do budoucna velice dobře. Je to silný kluk i mentálně. U mladých je samozřejmě problém hlava. Můžou být závodníci jako řemen, ale dokud to nemají srovnané mentálně, tak je odradí první neúspěch a všechna práce je hned pryč. Vynikající jsou i Matěj Piták a Štěpán Zahálka, bratr loňského mistra republiky v silničním závodě Matěje Zahálky. Talentů mám opravdu hodně.

Jak se k vám dostávají?

V drtivé většině mě sami osloví a vyhledají. Jen občas, když mi schází nějaký typ závodníka, někoho hledám. Nechci v této kategorii říct, že hledám domestika (závodník, který jede primárně s cílem pomáhat týmovému lídrovi), ale Tomáš Přidal by to uměl dobře popsat, protože do týmu nepřišel jako drtič, ale byl to nejlepší domestik, jakého jsem kdy měl. Byl tak dobrý, že nám nikdy nikdo neujel. Dostal se tak na úplnou špičku, přitom nikdy nebyl takový, že by jel dopředu na výsledek a nechtěl v závodě nic dělat. On se do této role vlastně pasoval sám, vyhovovala mu a navíc mu odstraňovala psychické bloky, že musí. Vždy se vymačkal z posledního.

Není to samozřejmost?

Naopak. Nejvíc mě vždycky mrzí, když někdo dojede do cíle s úsměvem a říká, že mu to dnes nešlo. To by mě naštvalo. Něco jiného je, když třeba není výkonnost na takové úrovni, ale cyklista se snaží pro tým udělat maximum. Někdo nastoupí, odjede od pelotonu. Tyhle lidi mám moc rád. Vědí, že třeba nemají šanci vydržet, ale pokusí se ještě nějak pomoci týmu. To já obrovsky ocením.

Máte recept na to, jak z někoho dostat skutečně maximum?

Já to mám tak, že máte tým, který vás strhne a žene dopředu. Jste jedno kolečko v mašině, které musí fungovat. Klukům říkám, že mi je úplně jedno, kdo z nich bude na cílové čáře první, ale bude tam náš dres. A udělejte si to, jak chcete. (směje se) Nevyhráváme pořád, ale děláme maximum, abychom vyhrávali co nejčastěji.

Dá se říct, že s výsledky Bittnera, narůstající formou Přidala a fantastickými představeními Mathiase Vacka se česká cyklistika vrací do éry vrcholu za Štybara, Kreuzigera a Königa?

Vacek je naprosto vynikající. Česko má před sebou zase lepší období a já si dovolím tvrdit, že ta doba nás nejen čeká, ale už tady je. A skvělé na tom je, že k tomu byly předpoklady už v juniorském věku. Pavel Bittner byl druhý na mistrovství Evropy juniorů už v roce 2020 asi o dva centimetry, Vacek tam tehdy vyhrál časovku. Byli zkrátka vynikající. Na trati soupeři na život a na smrt, mimo závody kámoši.

Pavel Bittner (uprostřed) poráží Wouta van Aerta v páté etapě Vuelty.

Sledujete blíž i Vacka, byť jste se týmově nesetkali?

Když jsem letos viděl Mathiase na Paříž–Roubaix, jak pomáhal svému lídrovi, tak jsem myslel, že jede na motorce. Urvali ho, a on se zas vrátil. Spadla mi brada. Navíc je naprosto špičkový časovkář. Ještě je lehčí, takže lépe přežije kopce. Pavel je zase výbušnější, byť Vackův finiš na druhém místě teď v sedmé etapě Vuelty byl také neskutečný.

A to nemá tak svalnaté nohy, jak mívají spurteři.

Televize jim přidává. Když si stoupnete vedle nich, jsou to taková větší děcka. Kost, kůže, vyrýsovaní do maxima. Ono to jinak asi ani nejde. Jsou vybičovaní tréninkem, životosprávou.

Někdy se říká, že sportovci jsou stroje. Nedává tomu profesionální cyklistika pádný argument?

Nechci říkat, že je to oběť, ale oni tomu dávají a podřizují úplně všechno. Konkurence je obrovská, každý chce uspět, a tak si zkrátka vepřo knedlo zelo dáte jednou nebo dvakrát za rok mimo sezonu. Jinak všechno hlídáte.

Spojuje tyto mladíky nějaký aspekt s těmi, kteří uspěli dříve?

Bojovnost a maximální nasazení.

Přitom jde často o úplně odlišné somatotypy.

Každý je úplně jiný, nemám dva stejné. Kuba Otruba byl neskutečný tahoun, lokomotiva jako prase, co jede 450 wattů hodinu v kuse. Dan Mráz je mistr republiky do 23 let, to byl zase rychlík, podobně jako Pavel Bittner. Oni se do toho nebáli kopnout, jsou to trochu hovada.

Jak se tato „hovada“ projevují?

Pavel měl problémy v prudkých kopcích. Není tlustý, ale prostě netahá jen pětačtyřicet kilo jako vrchaři. Měl výbornou časovku, byl rychlý a vydržel přejíždět kopce, ale ne velmi těžké kopce. Když ho však ostatní kluci dovezli do cíle, patřil k největším favoritům.

Pak jste mu ale asi musel vštípit, že s jeho stehny mu velké kopce nikdy vonět nebudou…

Francouz Laurent Jalabert byl také sprinter. Jenže tréninkem z něj udělali vrchaře a on vyhrál několikrát vrchařskou soutěž a nakonec i celou Vueltu. Pavel má ale spíš blízko ke klasikám. On totiž není ryzí sprinter, který vám s nadsázkou odpadne i na nějakém nadjezdu, je schopný jet dlouho i v běžném profilu. Když jde do závodu s tím, že dnes bude vepředu, tak i když tam budou kopečky, fakt tam bude. Jeho největší devizou jsou však rychlostní předpoklady.

Mohl by jeho Team dsm–firmenich PostNL ještě s jeho určením zahýbat a udělat z něj trochu jiného závodníka?

Pokud by z něj chtěli mít klasikáře, mohli by to zkusit. On sám o sobě říká, že je klasikářem, ale v jejich mančaftu jich je několik. Nikdo však není tak rychlý jako on. Vidím ho v té koncovce, tam je suverénní. Neříkám, že z něj musí být spurter, ale já ho k nim řadím.

Fascinuje vás prostředí World Tour?

Je pravda, že v těch nejlepších týmech to nejsou trenéři a mechanici, ale vědci. Když jsem se díval do autobusu týmu Jumbo-Visma, je to neskutečné.

Favoritce s berany už tedy asi odzvonilo.

To tedy, ale samotné kolo je až tak na pátém místě důležitosti proměny toho sportu. Co se posunulo v rámci jídla, regenerace, tréninku… Materiál kola je samozřejmě důležitý, ale daleko důležitější je ten, kdo na tom kole sedí, tedy závodník. Vůbec nechápete, co se kolem vás děje, když to pozorujete.

Dají se mladí závodníci na tento velký svět cyklistiky nachystat, nebo přijde vždycky šok, když povýší do světových stájí?

Hlídá se všechno, jejich trenéři pak vše vyhodnocují primárně podle tepů a wattů, které znají v každém momentu trati. Je to vysoká škola cyklistiky a chce to závodníka důkladně a detailně znát. My to tady v Olomouci nepraktikujeme, já jsem stará škola. Mě totiž vytáčí, když mi závodník říká, jak má výborná čísla.

Proč? Neznačí to snad správnou přípravu?

No ale pokud ten závodník pak dojíždí v závodě třeba šestatřicátý a ohání se těmi čísly? Pak mu říkám, že mu na ty jeho čísla kašlu.

VÍTĚZNÁ EXTÁZE. Tomáš Přidal se vzpamatovává ze životního triumfu na mistrovství republiky.

Je Olomoucko ideálním tréninkovým místem pro silniční cyklistiku, když má na dosah Jeseníky i roviny Hané?

Úpatí Jeseníku mám osm kilometrů od baráku, na druhou stranu je to placka padesáti kilometrů, takže namodelovat si trénink podle potřeby je opravdu jednoduché. Těžíme z toho, že na odlehlejších cestách na Hané i v Jeseníkách není velký provoz, trénuje se tu tedy perfektně. Vždyť patnáctikilometrové stoupání máte právě těch patnáct kilometrů od Olomouce.

Máte asi kraj proježděný křížem krážem. Kde to máte rád?

Za těch pětačtyřicet let v sedle jsem byl asi všude. Nejradši to mám ale tam, kde není provoz. Hodně tedy využíváme směr na Šternberk, Rýmařov, Libavou. Je tam minimální provoz a já nemám strach, že mi kluky nějaký poblázněný řidič trefí.