Továrna na profíky? Jsem zkrátka pan Jirka soutěživý, směje se trenér Kaňkovský

Olomoucký cyklistický trenér Jiří Kaňkovský má snad patent na talenty. Jednoho podepsal špičkový tým Team Visma / Lease a Bike, další hostuje rovněž v elitním Soudal Quick-Step a celá plejáda jeho dalších odchovanců mu přináší radost úspěchy na kontinentální a republikové úrovni. „Loni můj Tomáš Přidal vyhrál ve dvaceti letech mistra republiky. Jan, mladší brácha Pavla Bittnera, je letos mistr republiky do 23 let v časovce,“ říká.
Jiří Kaňkovský mezi svými svěřenci

Jiří Kaňkovský mezi svými svěřenci | foto: Facebook Mapei Merida Kaňkovský

Pavel Bittner na závodě Kolem Beneluxu
Pavel Bittner v dresu lídra bodovací soutěže na Renewi Tour.
Jakub Otruba z týmu ATT Investments během Czech Tour
Trio nejlepších jezdců Czech Tour 2023. Zleva: Ben Zwiehoff, Florian Lipowitz a...
„Silnici do 23 let vyhrál Štěpán Zahálka, druhý byl Filip Saidl. Jakub Otruba byl čtvrtý v elitě. Já skoro ani nevím, kolik jich bylo mých… ale koučuju hlavně proto, že mě to baví. Už od narození mám od sudiček dáno, že jsem Jirka soutěživý, a prostě to tak mám,“ směje se 58letý trenér.

Mluvíte o sobě jako o staré škole, tedy že tréninky vedete po svém. V čem je ta odlišnost?
Teď je moderní trend, že čím víc junioři odjedou těžkých závodů, tím lépe. Mně se to moc nelíbí. V drtivé většině mi pak kluci končí ve dvaceti. A takových případů je fakt povícero. Hlavně že vyhrávali světové poháry, ale pak zhasnou. My to máme postavené jinak.

Jinde junioři jdou do mužů s 25 nebo 27 tisíci kilometrů v nohách, až to už pak není kam posouvat, v nádrži už jim pak nezbývají síly. Já razím roky filozofii, že se má přidávat postupně. Nikdy s nimi nejdu za hranu. Mám je natolik rád, že nejsem takový, abych jim naložil a pak je zatavil.

Cyklisté jsou větší děcka. Bittnerův kouč cepuje i další talenty

Měsíc nazpět jste se těšil, že chystáte bombu v podobě přestupu vašeho závodníka do elitního týmu. Dnes už víme, že jde o osmnáctiletého Matěje Pitáka, kterého angažovala Visma do svého juniorského týmu. Napsal mu jejich lídr Jonas Vingegaard, že jej vítá?
Jestli mu napsal Vingegaard, nevím, ale kontakt probíhal tak, že o něj mělo zájem hned několik Pro tour týmů. Visma ale nabízí ten nejlepší možný program s tím, že na něj nebudou tak tvrdí. Zvlášť v prvním roce. To rozhodlo, byť se ozvaly další dva špičkové týmy. A není se čemu divit, Matěj patří mezi nejlepší juniorské vrchaře světa. Prokázal to na několika závodech světového poháru. Vyhrává vrchařské soutěže, celkově jezdí do desátého místa. Navíc mu vyšly dobře testy u nich na základně v Holandsku, takže okamžitě řekli, že ho berou.

Zvažuje se taková nabídka?
To nejde nevzít. Matěj přeskočil mezibod profistáje nižší kategorie, ale je potřeba říct, že je zase na začátku. Dostal se někam, ale zde znovu začíná tvořit svůj příběh a je na něm, jestli z něj bude velký kluk v cyklistice, nebo se vrátí do těch pro nás normálních závodů.

Záruku místa v hlavním celku Vismy ale nemá.
Když vás vezme Visma do rozvojového týmu, tak to skutečně neznamená, že se dostanete jednou do jejich A týmu. V přípravce je hodně lidí a mezi elitu se jich posune jen pár. Ale já jsem si jistý, že s jeho přístupem k trénování, dokonalé znalosti svého těla a skvělou kontrolou toho, co si může či nemůže dovolit, to zvládnout může. Nicméně je to trošku jiná liga.

Jiří Kaňkovský na startu závodu
Jiří Kaňkovský

Kdo jej nyní tedy vede, když papírově stále jezdí za vaši stáj?
Trénuje ho už Visma. A rovněž nejde za hranu, což se mi moc líbí. Komunikují s Matějem velmi intenzivně, aby jej pořádně poznali. Ptají se ho, jak trénink snáší, a není v jejich zájmu ho nějak zatavit a tím přibrzdit. Mají nastavený postupný nárůst výkonnosti.

Funguje trénink u všech typů závodníků podobně?
Co z nich bude, záleží na jejich somatotypu a na nich samotných. Pavel Bittner nebude nikdy vyhrávat těžké vrchařské závody, je to ryzí klasikář a sprinter. Pitoš je svou fyzickou konstrukcí předurčený pro kopcovité tratě. Je zkrátka drobný a dokáže soupeře trápit do vrchu. Vždyť má padesát kilo. Je taky hyperaktivní, jezdí jak na klíček. Jak není zpocený, vymýšlí blbosti. S ním se člověk nenudí.

Hledí elitní týmy i na osobnost?
Je správný kluk, chytrý ve škole, pochází ze skvělé sportovní rodiny, kdy jeho maminka byla špičková atletka, otec je vrcholový atletický trenér, a tak ho cyklistika prostě baví. Je to na něm vidět, že určitě nepatří mezi ty, kteří na sklonku devatenácti let míří ke konci kariéry.

Sám se nepochválí. Ale když se směje, je to dobrý, říká bývalý trenér Bittnera

Při vyjednávání kontraktu se Visma ptala i vás?
Do jednání jsem nevstupoval. Oni si jej vybrali na základě výsledků světového poháru, kontaktovali ho a pak to se mnou konzultoval Matěj. Komunikace byla velmi na úrovni. Moc se mi líbilo, když se přes něj Visma zeptala mě, zda mi nevadí, že Matějovi udělají kolo na míru ze své továrny. To je férové jednání a úcta k týmu, odkud si talenta berou. Nepůsobí to totiž tak, že jednají z pozice nadřazenosti.

Jako vrchař má šanci na dlouhých etapových závodech?
On má asi největší předpoklady na celková pořadí v ultratěžkých závodech. Všechny se dělají přesně na tento typ závodníků. Aktuální fenomén Tadej Pogačar je absolutní výjimka, to je totální univerzál, ale takový Mathieu van der Poel nikdy Tour de France nevyhraje. Vrchaři jedou v Alpách jak po rovině. V televizi to tak nevynikne, objektiv zkresluje, ale to jsou krpály, u kterých se naživo zhrozíte.

U Matěje Pitáka to ale nekončí. Skvělé období zažívají i další vaši odchovanci. Kdo vám naposledy udělal radost?
Tomáš Přidal byl v pondělní etapě čtvrtý na suverénně nejtěžším závodě mladíků do 23 let Tour de l’Avenir, což je za mě nejlepší jeho výsledek. I na Czech Tour byl celkově čtvrtý v mladících a šestnáctý celkově. To je další kluk, na kterého mohu být hrdý. Patří k české špičce a momentálně se řadí mezi nejlepší U23 jezdce na světě.

Bittner se i po Tour raduje: Jsem zase na vyšší úrovni. Co ho ještě letos čeká?

Přidal jezdí za kontinentální tým Elkov-Kasper. Máte někoho na prahu World Tour týmů?
Můj Jakub Tesařík je už rok na hostování v juniorce Quick-Stepu, měl ale nějaký zdravotní problém. Nechci to specifikovat, ale byl úplně mimo hru a nevědělo se, zda vůbec bude moct jezdit. Jsem hrozně rád, že už je zase ve hře. Vyhrál v sobotu poslední závod českého poháru v Liberci. A Matěj Piták byl druhý!

Sen se nyní plní Jakubu Otrubovi, který aktuálně jede španělskou Vueltu, byť jede coby pomocník. Má váš stejný obdiv jako třeba Pavel Bittner, který skvěle odjel Tour de France?
Kuba tam jede jako vyložený domestik. To ale není vůbec nic špatného. Už jen to, že se tam dostane, je obrovský úspěch, byť tam jede bez zkušeností s třítýdenním etapákem. Bude to pro něj velká zkouška ohněm, tak snad neshoří. Byl u mě hrozně dlouho. Většina dobrých Čechů je ode mě. Od žáků, kadetů. Je to až neuvěřitelné, kolik jich je. Já jsem ale soutěživý typ – já za to fakt nemůžu. (úsměv)

