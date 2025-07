Ani v průběhu Tour de France však Kaňkovského před obrazovkou nenajdete, maximálně si nenechá utéct sprinterský dojezd, ve které má Bittner v dresu stáje Team Picnic PostNL šanci. Jinak ale stále neúnavně brázdí olomoucké okolí se svou novou smečkou mladíků v dresu týmu Mapei Merida, aby takových Bittnerů mělo Česko více.

Malou chvilku na obdiv toho, co olomoucký cyklista dokázal zejména v pondělní třetí etapě, kdy dojel na fantastické páté příčce, si přesto najde. „Díval jsem se před Tour na profily etap a bylo hned jasné, že ta třetí bude velmi svižná, sprinterská, zkrátka ta, kde Pavel může uspět.“

„Pustil jsem si pak posledních padesát kilometrů a musím říct, že to byla po dlouhé době naprosto špičková práce jeho týmu, kdy jej dovezli na posledních tři sta metrů, kde už to bylo na něm. Pavel byl rázem v souboji s těmi absolutně nejlepšími sprintery na světě,“ těší trenéra.

„Kdyby to bylo po větru, mohl být i na bedně. On jel ale tři sta metrů proti větru a čtyři jej přeskákali. Nedá se nic dělat, udělali to nejlepší, co mohli, prostě to tam šoupli. A jeho doba teprve přijde!“ nepochybuje Kaňkovský.

Bittner byl zažraný do cyklistiky od prvních momentů a strašlivou tréninkovou dřinu uměl lakonicky přecházet a hnát se za další metou.

„On je na začátku něčeho nového a velkého. A jak ho znám, byť už pod mým vedením není čtyři roky, s tímhle se nespokojí. Ve světové extratřídě je takových Bittnerů třeba třicet a záleží na jednotlivých okolnostech – jak se bude vše vyvíjet, jak vám pomůže tým. A také to vždy bude o vůli,“ tuší trenér.

Pavlovu spokojenost neuslyšíte

Se svým exsvěřencem si před Tour vyměnil jen pár slov. „Říkal, že to bude těžké. Že se bude snažit být do desátého místa, ale jak ho znám, řekne deset, ale míří o dost výš. Každopádně by se dalo říct, že tím pátým flekem má splněno, byť on bude skřípat zubama,“ uchechtne se kouč nad závodníkovou zarputilostí.

„On se sám pochválit neumí. Jeho spokojenost neuslyšíte, on se jen začne usmívat. Když se směje, tak je to dobrý. Ale třeba to má za ty čtyři roky jinak. Vždyť já ho vedl od žáků po juniory, ale oproti tomu, kde on teď je, tak my jsme tady mateřská škola a on je na vysoké. Je jinde vědomostmi, technikou, taktikou… vším,“ míní Kaňkovský.

To stejné ostatně tvrdí také o svých dalších talentech, kterých pro českou cyklistiku vychoval už slušnou řádku. A zdaleka nekončí.

Bittner se mezi nimi odlišuje svou zarytostí i závodním intelektem. „Je chytrý, hodně chytrý závodník. Pitbul je sice přímočařejší, ale Biťák u toho hodně přemýšlí. To vyspělý závodník musí, každé šlápnutí máte promyšlené dopředu, musíte se orientovat v balíku, protože přejet v něm zezadu dopředu je hrozně náročné. Je to vlastně nutnost, aby z vás byl světový závodník mezi spurtery,“ přemítá trenér.

„A pak přijde posledních pět kiláků, vy vše děláte dobře, a najednou vás zavřou. A můžete se jmenovat Mark Cavendish nebo Jasper Philipsen, a nic neuděláte,“ zasměje se nad krutostí svého milovaného sportu.

Je prototypem klasikáře

Bittnerovu kariéru vidí dále ještě výš. Se svým somatotypem spurtera, který umí přežít i mírné kopce, má olomoucký závodník šanci i na jarních klasikách a monumentech, tedy jednoetapových kláních.

„Jeho výkonnost jde postupně. Jeho tým ví, co dělá, a nedělá z něj žádnou rychlokvašku, co by vystřelila na chvíli a brzy dopadla tvrdě na zem. Dobře tuší, co v něm mají, nekladou na něj příliš velký tlak, ale umí mu poskytnout správný servis. Myslím, že Pavel by mohl být prototyp na klasiky, ale od toho má ty týmové manažery, kteří to dovedou vyhodnotit lépe než my. Jistě nebude nikdy skvělým vrchařem, ale běžné kopce přeskákat umí,“ rozvažuje trenér.

Zatím jej však mají za spurterského lídra, který má analyzovat situaci a v posledních metrech nasadit smrtící tempo v pravou chvíli. „Pavel je naštěstí ten správný pitbul, který se nedá. Když do něj někdo drcne, tak to je jak narazit do skály. A on si tohle jméno buduje. Brzy si chlapi kolem řeknou: Á pozor, jede Bittner!“

Jak jeho svěřenec vypadá v rozjezdech spurtů klidný, jeho kouč se nervuje i za něj. „Já z toho mám hrozné nervy vždycky. Vidím, když někdo někde udělá chybu, a oni to třeba nevidí, zatímco my to sledujeme v televizi záběrem z helikoptéry… No to je hned: doleva Pavle, doleva!“

„Oni nevidí, že za nimi letí další rozjetý spurterský vlak. Pavel si ale umí dirigovat své pomocníky moc dobře, navíc tam nemá žádná béčka, to je všechno extratřída,“ obdivuje Bittnerovy kolegy.