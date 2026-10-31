Ve středu se v 52 letech dočkal dalšího ocenění, obdržel medaili Za zásluhy. „Je to podobné, jako když člověk stojí na stupních vítězů a hraje česká hymna. Proletí vám hlavou celá cesta, která k vítězství vedla,“ komentoval vyznamenání od prezidenta Petra Pavla.
Po Davidu Kratochvílovi ho převzal coby druhý český sportovec s handicapem. Zcela zaslouženě. Když se v České republice řekne sport handicapovaných, většina lidí si vybaví právě Ježka. On byl tím, kdo parasport vnesl do mainstreamového povědomí.
„Teď jsem mohl mé sportovní příběhy přidat k těm neskutečně inspirativním příběhům lidí, kteří se stejně jako já snažili a snaží dělat svou práci naplno a s radostí!“