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Měl jsem štěstí, že mi zachránili život. Vyznamenaný Ježek o své zlaté kariéře

Markéta Plšková
  12:00

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Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy panu Jiřímu Ježkovi, cyklistovi, šestinásobnému paralympijskému vítězi a nejúspěšnějšímu cyklistovi paralympijské historie, který svým životním příběhem inspiruje k překonávání překážek, za zásluhy o stát v oblasti sportu.(28. října 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Za svou kariéru si vysloužil spoustu prvenství. Stal se prvním profesionálním cyklistou s handicapem na světě, je nejúspěšnějším závodníkem v celé paralympijské historii. Ve sbírce má Jiří Ježek šest zlatých medailí z her a také si zajel časovku na slavné Tour de France.

Ve středu se v 52 letech dočkal dalšího ocenění, obdržel medaili Za zásluhy. „Je to podobné, jako když člověk stojí na stupních vítězů a hraje česká hymna. Proletí vám hlavou celá cesta, která k vítězství vedla,“ komentoval vyznamenání od prezidenta Petra Pavla.

Po Davidu Kratochvílovi ho převzal coby druhý český sportovec s handicapem. Zcela zaslouženě. Když se v České republice řekne sport handicapovaných, většina lidí si vybaví právě Ježka. On byl tím, kdo parasport vnesl do mainstreamového povědomí.

„Teď jsem mohl mé sportovní příběhy přidat k těm neskutečně inspirativním příběhům lidí, kteří se stejně jako já snažili a snaží dělat svou práci naplno a s radostí!“

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Tipsport - partner programu
Chelsea vs. Manchester Utd.Fotbal - 9. kolo - 31. 10. 2026:Chelsea vs. Manchester Utd. //www.idnes.cz/sport
31. 10. 13:30
  • 2.17
  • 3.73
  • 3.35
Frýdek-Místek vs. Artis Brno BFotbal - 14. kolo - 31. 10. 2026:Frýdek-Místek vs. Artis Brno B //www.idnes.cz/sport
31. 10. 14:00
  • 2.30
  • 3.39
  • 2.29
Uh. Brod vs. Slovácko BFotbal - 14. kolo - 31. 10. 2026:Uh. Brod vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
31. 10. 14:00
  • 2.00
  • 3.39
  • 2.69
Hlubina vs. Zlín BFotbal - 14. kolo - 31. 10. 2026:Hlubina vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
31. 10. 14:00
  • 1.80
  • 3.77
  • 2.88
Vsetín vs. VítkoviceFotbal - 14. kolo - 31. 10. 2026:Vsetín vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
31. 10. 14:00
  • 2.41
  • 3.48
  • 2.15
Č. Budějovice vs. Motorlet PrahaFotbal - 13. kolo - 31. 10. 2026:Č. Budějovice vs. Motorlet Praha //www.idnes.cz/sport
31. 10. 14:00
  • 1.45
  • 3.82
  • 4.74
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