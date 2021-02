Do Jihlavy mají v létě přijet bikeři ze sedmnácti zemí světa

Jenže pandemie koronaviru byla proti. A tak se nakonec evropský šampionát horských kol na 12 a 24 hodin musel o rok posunout.



Novým termínem je poslední předprázdninový víkend roku 2021: konkrétně 26.–27. června.



„Aktuální situace je taková, že věříme, že se bude moct uskutečnit. Nebo spíše doufáme, než věříme,“ říká ředitel závodu Jiří Holoubek.



„Co se týče nás, my můžeme odstartovat mistrovství Evropy třeba zítra,“ pokračuje.

Pořadatelé mají totiž už přes rok plnou kvótu pro přihlášené závodníky. „Aktuálně jich je 396, takže závod je vlastně vyprodaný. Všichni, co jsou přihlášení, už mají i zaplaceno,“ líčí Holoubek.

Zájem o evropský šampionát WEMBO nepolevil ani po loňském odložení závodu. „Stalo se to, že se asi třicet lidí odhlásilo. Ale místo nich se přihlásilo dalších třicet,“ vysvětluje Holoubek. „Funguje to tak, že v okamžiku, kdy se uvolní nějaké místo, se okamžitě zaplní. Protože zájem je veliký.“

V přihláškách figurují nejen bikeři z České republiky a Slovenska, ale hned ze 17 států celé Evropy.

„V přihláškách pochopitelně figuruje také řada Němců, přijedou i jezdci z Rakouska či Maďarska,“ zmiňuje Holoubek okolní státy. „Překvapením je pro mě zájem více než deseti závodníků z Portugalska,“ zmiňuje zemi, která hostila doposud poslední evropský šampionát WEMBO z roku 2019. „Je vidět, že osvěta zafungovala,“ usmívá se Holoubek.

Zajímavostí budou starty cyklistů z Belgie, Irska, Litvy, Lotyšska nebo Ukrajiny.

Sami organizátoři v tuto chvíli nevědí, v jakém formátu nakonec budou moct mistrovství uspořádat. „Aktuálně pracujeme s verzí, že kdyby to nešlo jinak, nebude žádný doprovodný program, žádný koncert,“ zmiňuje Holoubek případnou změnu oproti předchozím ročníkům. „A dokonce se může stát, že nám samotný závod povolí, ale zakážou závodníkům vydávat jídlo. To jsou všechno alternativy, o kterých nevíme, jestli budou nebo nebudou. Ale jsme na ně připravení,“ dodává.

Spolek SLIBY – CHYBY kromě mistrovství Evropy WEMBO chystá na letošek také další sportovní akce. Chybět by neměl ani sedmý ročník Jihlavského půlmaratonu, který byl v minulém roce také odložen – novým datem je 12. září 2021.

„Se spuštěním přihlášek ale raději počkáme až na začátek léta,“ vysvětluje Holoubek. „Stačí nám zmáčknout jeden enter, ale nebude to dříve než v červnu. Abychom nemuseli dělat to, co loni, kdy jsme registraci pustili, závodnici se přihlásili a my jsme pak vše rušili a vraceli vstupné. To nechceme.“

SLIBY – CHYBY jsou také spolupořadatelé výzvy Do práce na kole. „Věřím, že od prvního do posledního května budou lidé zase jezdit. A že i když doprovodný program asi zase nebude – ani loni nebyl –, bude jich letos ještě více,“ přeje si Holoubek.

Na podzim, předběžně v září, by se pak v Jihlavě měl konat také charitativní Noční běh pro Světlušku.