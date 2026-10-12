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Ježek bude závodit za rozvojový tým UAE Emirates, cyklokros dává stranou

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  12:14
Václav Ježek v pelotonu West Bohemia Tour jako lídr závodu.

Václav Ježek v pelotonu West Bohemia Tour jako lídr závodu. | foto: West Bohemia Tour / Jan Brychta

Václav Ježek na startu etapy Czech Tour.
Václav Ježek na startu etapy Czech Tour
Český cyklista Václav Ježek
Václav Ježek absolvoval závod v Kyjovském Slovácku jako vedoucí muž seriálu...
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Cyklistický talent Václav Ježek podepsal smlouvu s kontinentálním týmem UAE Emirates Gen Z, rozvojovou formací přední worldtourové stáje UAE Emirates-XRG, jejíž barvy hájí i nejlepší závodník posledních let Slovinec Tadej Pogačar.

S angažmá na prestižní adrese pozastavuje Ježek svoji cyklokrosovou kariéru, soustředit se chce nyní výhradně na silnici. V tiskové zprávě o tom informovala agentura Velovibes Agency, která českého jezdce zastupuje.

Jednadvacetiletý Ježek byl vnímán především jako velmi nadějný cyklokrosař. Vicemistr z republikového šampionátu v posledních dvou letech to prokazoval i zkraje nové krosové sezony, když na úvod série Českého poháru skončil druhý. Stejná příčka mu patřila i v sobotní Velké ceně Plzně. Silniční sezona v barvách stáje Kasper Crypto4me ale v jeho podání přinesla nečekaný průlom, díky němuž má před sebou nové výzvy.

Historické chvíle i drsné pády. Ohlédněte se za top momenty cyklistické sezony

„Cyklokros pro mě vždycky znamenal strašně moc a byl mojí srdeční záležitostí. Letos se ale na silnici stalo něco neuvěřitelného a nabídka od UAE byla z kategorie těch, které se odmítají jen těžko. Nebylo to jednoduché rozhodování, ale pokud chci uspět na nejvyšší úrovni na silnici, musím do toho dát sto procent. Nyní mě čeká velká výzva,“ řekl Ježek.

O angažmá si řekl několika výbornými výsledky. Opanoval celkové pořadí etapového závodu Kolem Řecka, v srpnu pak nejprve překvapil výborným sedmým místem v celkovém hodnocení Czech Tour, následně ovládl závěrečnou klasifikaci West Bohemia Tour. V dresu UAE Emirates Gen Z má před sebou jasný cíl - sbírat zkušenosti na největších světových závodech a propracovat se do elitního světového pelotonu.

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