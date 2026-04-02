Ještě blíž Pantanimu. Jacquelin překvapuje přestupem: z biatlonu se vrhá na cyklistiku

Francouzská worldtourová stáj Decathlon CMA CGM oznámila, že s třicetiletým Jacquelinem podepsala smlouvu.
V květnu se místo začátku biatlonové přípravy bude hlásit v její development sestavě NewGen, v níž by trenéři měli během šestiměsíčního kontraktu otestovat jeho potenciál.
„Chceme lépe posoudit jeho profil: jeho explozivní síla z biatlonu by z něj klidně mohla na silnici udělat vynikajícího sprintera,“ vysvětloval Jean-Baptiste Quiclet, šéftrenér týmu. „Sázíme taky na silný atletický potenciál a vysoké VO2 max, který by se poté, co se již osvědčil na lyžích, mělo projevit i na kole.“
Fanoušci si hned dělali legraci, že možná Albertu Contadorovi sebere přezdívku El Pistolero. I samotný Jacquelin se nové zkušenosti nemůže dočkat.
„Vždycky jsem jezdil na kole, ale odteď bude každý den novou výzvou,“ vyhlíží pětinásobný biatlonový mistr světa. „Zimní olympijské hry 2030 ve Francii jsou sice pořád mým cílem, ale teď cítím nutkání prozkoumat něco nového.“
Plní si tak velký sen.
Cyklistiku miluje už od mládí a zná se s Pantaniho rodinou. Právě ona mu darovala náušnici, kterou vozil na hrách.
I během biatlonové přípravy pravidelně trénoval na kole, takže by nemusel mít problém ani s technikou. Byť samozřejmě hektická jízda v balíku nebo se řídit více než osmdesátikilometrovou rychlostí z klikatých sjezdů je zcela něco jiného.
Proti taky jistě bude hrát jeho vyšší věk.
„V poolympijském roce je cílem dát mu příležitost. Aby si vyzkoušel, jaká je cyklistika s podporou týmu, a aby mohl rozvíjet své dovednosti,“ nastiňoval plány Quiclet.
A pak?
|
Jak peloton vábí výjimečné. Klaebo dostal po hrách nabídku: A co cyklistika?
Trenér francouzských biatlonistů Simon Fourcade uvedl, že když se Jacquelin v Decathlonu osvědčí, působení v cyklistice si prodlouží a je možné, že nestihne následující biatlonovou sezonu. Pokud se naopak ukáže, že má limity, vrátí se k lyžím a malorážce.
„Nejde o dovolenou,“ líčil Fourcade pro magazín Nordic Mag. „Bude v plném tréninku a se špičkovou výživou. Může z toho naopak těžit. Ano, nějaké mezery v biatlonu pak mít bude, ale nepůjde o nic destruktivního. Takže když má tu příležitost, ať jde do ní. Pořád víme, že jeho prioritou zůstávají zimní olympijské hry v roce 2030 doma ve Francii.“
Není prvním, kdo se takto v průběhu kariéry vydal na dráhu cyklistiky. Po únorovém sportovním svátku se hodně mluvilo i o jeho norském králi, běžci na lyžích Johannesi Hösflotovi Klaebovi, kterého zase lákal šéf stáje Uno-X Thor Hushold.
Příběh Slovince Primože Rogliče, který se ze skokana na lyžích stal jedním z nejlepších cyklistů posledních deseti let, je dobře známý. Stejně tak se často připomíná přerod jeho kolegy z týmu Red Bull Bora-Hansgrohe Remka Evenepoela, který až do sedmnácti let hrával fotbal a dostal se i do mládežnické belgické reprezentace.
Na sněhu se taky nejdřív proslavil Rakušan Anton Palzer, který dělal skialpinismus, načež ho zlákala Bora. A loni nejlepší mladík Tour de France, Němec Florian Lipowitz, až do devatenácti stejně jako Jacquelin provozoval biatlon.
|
Marco, vidíš, jak odvážně závodím? Bronz mířil do nebe. Od Jacquelina k Pantanimu
Věnoval se mu od sedmi let, stal se domácím juniorským šampionem, jenže poté, co si v devatenácti při kitesurfingu poškodil přední křížový vaz, v rámci rehabilitace začal víc trénovat na kole. A v něm objevil novou lásku. „Většina lidí si myslela, že mě čeká biatlonová kariéra,“ vzpomínal pětadvacetiletý Němec z Red Bullu.
A teď září na silnici.
Jacquelin se tak má u koho inspirovat.